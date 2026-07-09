Noticias de hoy 8 de julio 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto

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Noticias de hoy 8 de julio 2026, en un minuto:

Hijastro del “Mencho”, nuevo líder del CJNG

Juan Carlos González Valencia, alias “03” e hijastro del “Mencho”, es considerado por Estados Unidos como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte del “Mencho”.

Derrama económica por Mundial

El Mundial ha dejado una derrama económica de 50 mil millones de pesos en México, debajo de la meta inicial de 65 mil millones de pesos, informó la Concanaco Servytur.

Venezuela revisa edificios tras sismos

En Venezuela revisan los edificios que se mantienen en pie tras los sismos del pasado 24 de junio, a fin de determinar si son habitables, requieren reparaciones o deben ser desalojados.

Rafa Márquez, nuevo D.T. del TRI

La Federación Mexicana de Futbol nombró a Rafa Márquez como nuevo director técnico del “Tricolor”. Aseguran que se trata de una transición ordenada prevista.

Murió Ella Laboriel

La cantante, actriz y hermana de Johnny Laboriel, Ella Laboriel, falleció a los 77 años, informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

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