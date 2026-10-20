Hoteleros alertan por caída de ocupación y piden recursos para promocionar México

La presencia de sargazo también ha afectado al sector. Foto: Cuartoscuro

El turismo en México atraviesa una de sus peores épocas. Los principales destinos de playa en el país sienten el rigor de la inseguridad, la falta de promoción turística internacional y diversos factores económicos.

Miguel Ángel Fong, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, advirtió sobre la gravedad del panorama actual:

“En promedio ha caído un 11 por ciento la ocupación de los mismos, eso representa alrededor de 20 mil cuartos noche por día que han perdido.”

Para muestra, lo que ocurre en Puerto Vallarta, Jalisco. Daniel Torres, presidente de la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta, detalló las cifras correspondientes al último periodo:

“Para el mes de septiembre, la variación de la ocupación hotelera está en 66.21 por ciento, es decir, un menos 9.3 por ciento comparado a 2025. La tarifa promedio también ha sido un poco castigada con una caída del 9.4 por ciento.”

Caída en la llegada de visitantes internacionales

De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, la llegada de pasajeros internacionales vía aérea reporta, hasta agosto pasado, reducciones de casi el 20 por ciento en los principales polos turísticos del país:

Puerto Vallarta, Jalisco : -19.7%

: -19.7% Los Cabos, Baja California : -8.0%

: -8.0% Cancún, Quintana Roo: -6.1%

El mercado estadounidense, uno de los más importantes para la industria nacional, registró una contracción del 10.2%.

Ante esta situación, muchos viajeros norteamericanos están optando por destinos en Europa o la República Dominicana.

Factores que impulsan la baja del mercado norteamericano

De acuerdo con la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, los factores clave detrás de esta disminución son:

Económicos y ambientales: fortalecimiento del tipo de cambio, alto costo de la turbosina y presencia de sargazo.

Seguridad y percepción: incidentes de violencia e inseguridad, sumados a la narrativa en EE. UU. que sostiene que los cárteles gobiernan en México.

Políticos y fiscales: Recortes presupuestales a la Secretaría de Turismo y el incremento en el impuesto del Derecho de No Residente (previsto en un 17.8% para 2027).

Jorge Paoli, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, enfatizó:

“El fortalecimiento del tipo de cambio, el costo de la turbosina, la violencia, el sargazo, la narrativa norteamericana… todo eso suma.”

Propuesta sectorial: reinversión de impuestos en promoción

Para el año 2027, la Cámara de Diputados proyecta una recaudación de 26 mil 755 millones de pesos por concepto del impuesto Derecho de No Residente.

Ante este escenario, los empresarios del sector solicitan que una parte considerable de estos recursos se destine directamente a la promoción del país para revertir la tendencia negativa.

Antonio Cosío Pando, presidente del Consejo Mexicano Empresarial Turístico, señaló al respecto:

“Creo que pedir que el 28 por ciento que hoy no está etiquetado venga, si no todo, una parte importante de regreso al turismo, no es un gasto, es una inversión.”

El sector hotelero exige medidas urgentes para evitar que se agudice una crisis que, hasta el momento, ya ha costado la pérdida de 13 mil empleos formales en el país.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.