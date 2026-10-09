Puerto Vallarta y San Miguel de Allende conquistan los Readers’ Choice Awards 2026

Dos ciudades mexicanas en la lista. Foto: Cuartoscuro/Shutterstock

Nuevamente, dos destinos mexicanos destacan en el turismo mundial, Puerto Vallarta y San Miguel de Allende, y se colocan en el top 10 de las mejores pequeñas ciudades en los Readers’ Choice Awards 2026 de Condé Nast Traveler.

Esta clasificación internacional elegida por los lectores coloca a Puerto Vallarta en el segundo lugar mundial y a San Miguel de Allende en el cuarto sitio entre las mejores ciudades pequeñas.

La edición 2026 de los premios reunió 798 mil 867 votos de lectores de Condé Nast Traveler, de acuerdo con la publicación, que dio a conocer sus resultados el 6 de octubre.

En la categoría de mejores ciudades pequeñas internacionales, Puerto Vallarta, Jalisco, repitió el segundo puesto que obtuvo en 2025, mientras que San Miguel de Allende, Guanajuato, se ubicó en el cuarto lugar y acumuló siete años consecutivos dentro de esta clasificación.

#PuertoVallarta y #SanMiguelDeAllende destacan entre las mejores ciudades pequeñas del mundo en los Readers’ Choice Awards 2026 de Condé Nast Traveler. 🤩



Dos destinos que enamoran con su identidad, su gastronomía y el encanto de sus calles, donde cada visita se convierte en un… pic.twitter.com/q4nkki5W4W — SECTUR México (@SECTUR_mx) October 8, 2026

Puerto Vallarta, la mejor ciudad pequeña de Latinoamérica y la segunda del mundo

Puerto Vallarta volvió a destacar entre los destinos turísticos internacionales al conseguir el segundo lugar de los Readers’ Choice Awards 2026 en la categoría de mejores ciudades pequeñas del mundo.

La ciudad jalisciense quedó únicamente detrás de Victoria, Canadá, y por encima de destinos europeos reconocidos por su historia, arquitectura y atractivo cultural.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Jalisco, el reconocimiento responde a una oferta que va más allá de sus playas y complejos turísticos. El destino combina su Centro Histórico, calles empedradas, gastronomía, arte, vida nocturna y actividades vinculadas con la naturaleza.

Entre los lugares y experiencias que destaca la publicación se encuentran la Zona Romántica, los recorridos en barco por la bahía y las excursiones a sitios como Yelapa, una localidad costera accesible por mar.

La propuesta gastronómica, los atardeceres de la Bahía de Banderas y el paisaje de la Sierra Madre Occidental también forman parte de los atractivos del destino.

San Miguel de Allende destaca por su arquitectura, cultura y gastronomía

San Miguel de Allende también figura entre las mejores ciudades pequeñas del mundo en los Readers’ Choice Awards 2026.

La ciudad guanajuatense obtuvo el cuarto lugar, por detrás de Victoria, Puerto Vallarta y Florencia, Italia, y por delante de Lucerna, Suiza.

El reconocimiento de 2026 prolonga una presencia constante de San Miguel de Allende en la selección de Condé Nast Traveler, donde lleva siete años consecutivos apareciendo entre las mejores ciudades pequeñas internacionales.

Las 10 mejores ciudades pequeñas del mundo, según Condé Nast Traveler en 2026

El listado internacional de los Readers’ Choice Awards 2026 quedó encabezado por Victoria, Canadá.

Puerto Vallarta ocupó el segundo lugar y San Miguel de Allende se situó en la cuarta posición.

Éstas son las 10 ciudades que integran la clasificación y la puedes consultar en Condé Nast Traveler.

Victoria, Canadá Puerto Vallarta, México Florencia, Italia San Miguel de Allende, México Lucerna, Suiza Dubrovnik, Croacia Oporto, Portugal Amalfi, Italia Venecia, Italia San Sebastián, España

La clasificación corresponde a la categoría de mejores ciudades pequeñas internacionales y no debe confundirse con la lista general de mejores ciudades del mundo ni con otros premios turísticos publicados durante el año.

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