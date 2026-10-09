Alberta se convierte en una opción amable para viajeros mexicanos en Canadá

Esta ciudad de Canadá, opción para viajeros mexicanos. Foto: David Rubí/Uno TV

Alberta, en Canadá, busca convertirse en una opción atractiva para los viajeros mexicanos gracias a sus vuelos directos, paisajes de montaña, actividades en la nieve y propuestas para toda la familia. La provincia también ofrece alternativas para quienes desean aprender inglés, disfrutar del ecoturismo o explorar algunos de los paisajes naturales más conocidos de América del Norte.

Tras la pandemia, muchos destinos turísticos en todo el mundo buscan diversificar su alcance y ampliar las opciones para visitantes de distintas partes del mundo, con conexiones aéreas, experiencias locales y actividades para diferentes presupuestos. Alberta es uno de los destinos que apuesta por atraer a más viajeros mexicanos.

Alberta apuesta por los vuelos directos desde México

Para llegar a esta provincia canadiense, los viajeros mexicanos cuentan con conexiones aéreas directas operadas por WestJet. Estas rutas contribuyen a posicionar a Alberta como una alternativa para quienes buscan disfrutar de las temporadas de frío y realizar actividades en la nieve.

Además del turismo invernal, el destino suele formar parte de los planes de familias que envían a sus hijos a estudiar idiomas, principalmente inglés y, en algunos casos, francés.

El objetivo de Alberta es incrementar el flujo de turistas procedentes de México, mercado para el que se mencionaron conexiones directas desde Ciudad de México, Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos.

Alberta quiere aprovechar el interés de los mexicanos por Canadá

Andrew Boitchenko, ministro de Turismo y Deporte de Alberta, visitó la capital mexicana en el marco del anuncio de otro vuelo directo con la misma aerolínea hacia la provincia, en un contexto de repunte del turismo mexicano en Canadá.

Durante su intervención, el funcionario reconoció que la situación de las visas para los mexicanos es un factor determinante para viajar. Sin embargo, señaló que casi 30 millones de mexicanos cuentan con visa estadounidense, cifra que, de acuerdo con los datos que compartió, representa una oportunidad para facilitar el acceso a Canadá.

Montañas Rocosas, Badlands y escapadas a Canmore y Kananaskis

Alberta ofrece alternativas para quienes buscan combinar paisajes naturales, actividades deportivas y experiencias gastronómicas. Entre los sitios destacados se encuentran las Montañas Rocosas, la región de Badlands y los destinos de Canmore y Kananaskis, ideales para quienes buscan una escapada de fin de semana.

Boitchenko destacó la diversidad de experiencias que ofrece la provincia, desde su historia relacionada con los dinosaurios y los pueblos indígenas hasta su propuesta gastronómica contemporánea.

Esta variedad permite organizar viajes con distintos intereses, ya sea para explorar la naturaleza, conocer la cultura local o disfrutar de actividades al aire libre.

Hoteles y actividades para viajar en familia

En el encuentro también participó David Goldstein, CEO de Travel Alberta, quien destacó las experiencias disponibles para visitantes de todas las edades.

Entre las opciones mencionó la presencia de cuatro grandes hoteles todo incluido, así como actividades para disfrutar en familia.

“Tenemos grandes paseos naturales, gran cocina, aire fresco en las montañas”, señaló Goldstein, al referirse a los atractivos del destino y a las posibilidades de practicar deportes y realizar actividades de ecoturismo.

La combinación de naturaleza, gastronomía, hospedaje y propuestas recreativas busca atraer tanto a familias como a viajeros interesados en conocer los paisajes canadienses.

¿Por qué visitar Alberta, Canadá?

Para los viajeros mexicanos, Alberta reúne distintas opciones en un mismo destino: paisajes nevados durante la temporada de frío, recorridos por las Montañas Rocosas, visitas a Badlands y escapadas a localidades como Canmore y Kananaskis.

A ello se suman su oferta gastronómica, las actividades al aire libre y las alternativas para viajar en familia, estudiar idiomas o disfrutar de unos días de descanso.

Con el impulso a sus conexiones aéreas desde México, Alberta busca ampliar su presencia entre los destinos canadienses que consideran los turistas mexicanos y acercar su oferta de naturaleza, aventura y experiencias familiares a un público cada vez más amplio.

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