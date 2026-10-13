Mérida conquista el mundo: México tiene la ciudad más amigable; también la CDMX entra al top 10

Mérida se colocó en el primer lugar. Foto: Cuartoscuro

Entre viajeros internacionales se suele hablar de la hospitalidad mexicana y ésta quedó demostrada en el Friendliest Cities Index 2026, donde Mérida fue considerada la ciudad más amigable del mundo, y la Ciudad de México se ubicó en el noveno sitio.

El índice elaborado por Fernwayer a partir de 1.2 millones de comentarios publicados en Reddit señala la manera en que los visitantes se sienten y son tratados en México.

El resultado pone a dos destinos mexicanos entre las 10 ciudades donde los viajeros dicen sentirse más bienvenidos. Esto confirma que, a veces, lo mejor de conocer un lugar está en su gente.

Mérida, la ciudad mexicana que conquista por su hospitalidad

Con una calificación de 95 puntos sobre 100, Mérida, capital de Yucatán, encabeza el Friendliest Cities Index 2026.

Más allá de sus casonas de colores, sus calles arboladas, sus plazas y su reconocida gastronomía, la ciudad sobresale por la manera en que los visitantes describen el trato de sus habitantes.

En los comentarios analizados aparecen una y otra vez palabras como amable, hospitalario y acogedor.

Mérida obtuvo una puntuación ligeramente superior a la de Glasgow, Escocia, que quedó en segundo lugar con 94.9 puntos. El tercer puesto fue para Bogotá, Colombia, con 94.5.

¿Qué lugar ocupa la Ciudad de México entre las ciudades más amigables del mundo?

La capital mexicana también tiene motivos para celebrar. La Ciudad de México se ubicó en el noveno lugar mundial, con 93.2 puntos, por delante de Nashville, Estados Unidos, que cerró los 10 primeros puestos con 93.1.

En una metrópoli de grandes avenidas, barrios con personalidad propia, mercados tradicionales, museos, restaurantes y una agenda cultural prácticamente inagotable, la hospitalidad puede aparecer en los momentos más cotidianos.

El resultado resulta especialmente interesante porque la Ciudad de México compite con ciudades de dimensiones y ritmos muy distintos.

La CDMX demuestra también que una experiencia hospitalaria no depende únicamente de visitar un destino pequeño o tranquilo: también puede encontrarse en una metrópoli que nunca parece detenerse.

Las 10 ciudades más amigables del mundo en 2026

De acuerdo con el índice de Fernwayer, éstas son las 10 ciudades que obtuvieron las puntuaciones más altas:

Mérida, México: 95.0 puntos Glasgow, Escocia: 94.9 puntos Bogotá, Colombia: 94.5 puntos Bodrum, Turquía: 94.4 puntos Manchester, Reino Unido: 94.0 puntos Hamburgo, Alemania: 93.6 puntos Perth, Australia: 93.5 puntos São Paulo, Brasil: 93.3 puntos Ciudad de México, México: 93.2 puntos Nashville, Estados Unidos: 93.1 puntos

La lista ofrece una lectura interesante para quienes planean sus próximas vacaciones: no siempre son las capitales más famosas o los destinos turísticos más concurridos los que ofrecen la mejor percepción de hospitalidad.

¿Cómo se elaboró el ranking de las ciudades más amigables?

El estudio fue encargado por Fernwayer y analizó más de 1.2 millones de comentarios publicados en Reddit sobre 200 ciudades del mundo, recopilados de comunidades relacionadas con viajes, ciudades y otros temas afines.

La investigación identificó expresiones asociadas con la amabilidad, la hospitalidad y la disposición para recibir visitantes, y las contrastó con comentarios que describían experiencias negativas, como un trato poco cordial o descortés. A partir de esos resultados, cada ciudad recibió una puntuación de 0 a 100.

Es importante tener en cuenta que el índice refleja la percepción expresada por viajeros en una plataforma digital, no una medición absoluta de la personalidad de todos los habitantes de una ciudad.

Las experiencias pueden variar según el barrio, las circunstancias del viaje, las expectativas culturales y las interacciones que cada persona tenga durante su estancia.

Por eso, más que establecer una verdad definitiva sobre qué ciudad tiene la mejor gente, el ranking ofrece una referencia para pensar en otro aspecto del turismo: cómo nos reciben y qué tan fácil resulta conectar con un lugar.

Al final, la ciudad más amigable no es aquella donde todo sale perfecto, sino es el destino donde todo viajero se siente bienvenido, cómodo, como en su propia casa, y para esto, según el índice 2026, México tiene dos excelentes ejemplos.

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