Día de los Veteranos de 2026: ¿qué estará abierto y cerrado el 11 de noviembre?

El 11 de noviembre figura como feriado federal en EE. UU. Foto: Envato

El Día de los Veteranos de 2026 traerá cambios en la atención de oficinas federales, los servicios de correo y las operaciones bancarias el miércoles 11 de noviembre.

Los cierres y ajustes por el feriado dependerán del servicio y de la localidad. Por ejemplo, las oficinas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) cerrarán y no habrá reparto regular de correspondencia. La atención habitual y las entregas regulares se reanudarán el jueves 12 de noviembre.

Horarios del correo durante el Día de los Veteranos de 2026

El cierre de USPS no implica que todas las entregas del país se detengan. Estos son los cambios que anunciaron el servicio postal y las empresas de paquetería.

USPS — cerrará sus oficinas y suspenderá el reparto regular el miércoles. La atención y las entregas habituales volverán el jueves 12 de noviembre. Priority Mail Express tendrá operaciones sujetas a las condiciones del servicio durante el feriado, según la guía operativa del servicio postal para esa jornada.

— cerrará sus oficinas y suspenderá el reparto regular el miércoles. La atención y las entregas habituales volverán el jueves 12 de noviembre. tendrá operaciones sujetas a las condiciones del servicio durante el feriado, según la guía operativa del servicio postal para esa jornada. UPS — realizará recolecciones y entregas, y las ubicaciones de The UPS Store estarán abiertas.

— realizará recolecciones y entregas, y las ubicaciones de The UPS Store estarán abiertas. FedEx — tendrá servicio modificado, con recolecciones anticipadas en determinadas zonas. Algunos buzones de depósito podrán quedar fuera de servicio. FedEx Office, FedEx Custom Critical y FedEx Logistics figuran como abiertos

Bancos, oficinas y Bolsa en el Día de los Veteranos de 2026

El 11 de noviembre figura como feriado federal en el calendario de la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos, conocida como OPM por sus siglas en inglés. Para una gestión presencial en una dependencia federal, comprueba la disponibilidad de atención antes de trasladarte.

La Reserva Federal también contempla el feriado y anunció ajustes en las solicitudes y la disponibilidad de efectivo para las instituciones financieras.

Si necesitas acudir al banco, revisa el horario de la sucursal específica. Si lo que tienes pendiente es una operación con fecha límite, pregunta cuándo será procesada, en lugar de asumir que podrá completarse durante el feriado.

La Bolsa de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés), por ejemplo, sí tendrá actividad. Su calendario bursátil de 2026 no incluye el Día de los Veteranos entre las jornadas de cierre. La sesión principal está programada de las nueve y media de la mañana a las cuatro de la tarde, hora del Este.

¿Habrá clases el Día de los Veteranos de 2026?

La respuesta depende del calendario escolar. Un cierre anunciado en una ciudad no debe extenderse al resto del país, ni a todas las escuelas de esa misma localidad. El distrito y el plantel son las referencias que deben consultar las familias.

En Nueva York, las escuelas públicas estarán cerradas el miércoles 11 de noviembre, de acuerdo con el calendario de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York para 2026-2027. El documento pide a las familias de escuelas privadas, parroquiales y charter, así como de determinados programas, consultar directamente con sus centros.

Para bibliotecas, transporte público, recolección de basura y oficinas municipales, revisa el aviso de la autoridad que presta el servicio.

¿Me toca trabajar en el Día de los Veteranos de 2026?

Que la fecha sea un feriado federal no garantiza un día libre remunerado para todos. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos explica que la Ley de Normas Justas de Trabajo no exige pagar el tiempo no trabajado por vacaciones o feriados. Esos beneficios suelen depender de acuerdos entre el empleador y el trabajador o su representante.

Existen disposiciones específicas para ciertos contratos federales. Si tienes dudas sobre tu jornada, revisa el contrato y las reglas aplicables para confirmar si debes presentarte, si tendrás descanso remunerado o si existe alguna condición especial de pago.

Para la mayoría de los empleados federales, la Oficina de Administración de Personal (OPM, sigla en inglés) otorga un descanso remunerado cuando quedan exentos de trabajar durante un feriado designado. También hay puestos que requieren servicio ese día, conforme a sus reglas sobre horarios y pago en feriados.

Antes del miércoles, prioriza lo que requiere atención presencial y revisa los plazos de cualquier envío urgente. En esta ocasión, la diferencia entre un servicio cerrado y otro con horario modificado puede determinar si resuelves la gestión ese día o tienes que esperar hasta el jueves.

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