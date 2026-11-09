¿Se podrá demandar a ICE por abusos o agresiones durante una detención? La Corte Suprema se debate

Se espera que el fallo se de el próximo año. Foto: Shutterstock

La Corte Suprema de Estados Unidos llevó a audiencia, el lunes 9 de noviembre, un caso que podría definir si las personas pueden seguir demandando a agentes federales, incluidos los del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), cuando estos violan sus derechos constitucionales, de acuerdo con el expediente oficial del caso.

El caso, conocido como Nielsen v. Watanabe, no surgió de una redada migratoria, sino de una cárcel federal en Hawái, donde un preso acusó a un enfermero de negarle atención médica después de una golpiza. Sin embargo, el enfermero pidió a los jueces algo mucho más amplio que cerrar esa demanda: eliminar el precedente que, desde 1971, permite exigir dinero en lo personal a un agente federal que viola la Constitución.

Por esa razón, el fallo, que se espera para el próximo año, también podría afectar a quienes denuncian golpes, arrestos sin orden o maltratos durante operativos de ICE y de la Patrulla Fronteriza. Ese precedente es, de hecho, la única vía que ofrece la ley federal para demandar de forma directa a esos agentes.

¿Qué pasó en la cárcel de Hawái y cómo llegó el caso a la Corte Suprema?

Kekai Watanabe resultó herido en julio de 2021 durante una riña entre pandillas en el Centro de Detención Federal de Honolulu. Días después, según el fallo del Noveno Circuito de Apelaciones, le dijo al enfermero Francis Nielsen que su dolor de espalda era de 10 en una escala del 1 al 10. Aun así, solo recibió analgésicos de venta libre, sin traslado a un hospital ni revisión de un especialista, y meses más tarde una radiografía mostró que tenía el coxis fracturado.

En 2022, Watanabe demandó al enfermero por violar la Octava Enmienda, que prohíbe los castigos crueles. Un juez de Hawái desechó la demanda, pero después el Noveno Circuito la revivió al concluir que el caso era prácticamente idéntico a Carlson v. Green, una decisión de 1980 en la que la Corte Suprema permitió demandar a funcionarios de prisiones tras la muerte de un preso al que le negaron atención durante un ataque de asma.

Tras esa derrota, el enfermero acudió a la Corte Suprema, que aceptó revisar el caso en junio de 2026. El debate dejó de tratarse solo de un preso en Hawái y pasó a centrarse en si cualquier persona puede llevar ante un juez a un agente federal que abuse de su poder.

¿Qué es Bivens y por qué importa para quienes enfrentan a ICE?

El precedente en juego es Bivens, una decisión de 1971 en la que la Corte Suprema le dio la razón a Webster Bivens, un hombre cuya casa fue registrada sin orden judicial por agentes antinarcóticos federales. Con ese fallo, los jueces reconocieron que una persona puede pedir una compensación económica directamente al agente federal que violó sus derechos.

Esa vía tiene un peso especial porque, mientras una ley del Congreso permite demandar a policías estatales y locales, no existe una ley equivalente para los agentes federales, como los de ICE, la Patrulla Fronteriza o el FBI. Por eso, durante décadas, Bivens funcionó como el único camino para ellos.

No obstante, la Corte Suprema fue cerrando esa puerta en los últimos años. En 2022, en el caso Egbert v. Boule, negó a un hombre la posibilidad de demandar a un agente de la Patrulla Fronteriza por uso excesivo de la fuerza, y en 2025 una corte de apelaciones aplicó el mismo criterio para rechazar una demanda contra agentes de ICE. En la práctica, demandar a un agente de ICE por esta vía ya era muy difícil antes de este caso, pero un fallo que anule Bivens la cerraría por completo.

The US Supreme Court is hearing a case today that could decide whether people can still sue federal officers, including ICE agents, for breaking their constitutional rights.



The case is Nielsen v. Watanabe. A federal prisoner, Kekai Watanabe, says other prisoners attacked him… — RV (@__R_V___) November 9, 2026

¿Qué piden el enfermero y el gobierno de Trump?

En su escrito ante la Corte, la defensa del enfermero argumentó que el caso de Watanabe es distinto al de 1980, porque su lesión no puso en riesgo su vida y podía pedir ayuda por otras vías, como el programa interno de quejas del sistema de prisiones. Además, pidió a los jueces anular Bivens y las decisiones que lo ampliaron.

Por su parte, el Departamento de Justicia, que también participó en la audiencia, se puso del lado del enfermero y pidió desechar la demanda de Watanabe. Aun así, recomendó no anular Bivens con este caso y sugirió que un caso sobre arrestos o registros sería una mejor oportunidad para revisar ese precedente.

A partir de esas posturas, la Corte tiene varios caminos posibles, y cada uno tendría efectos distintos para las personas que denuncian abusos de agentes federales:

Mantener el precedente de 1980: la demanda de Watanabe seguiría adelante y Bivens conservaría su alcance limitado

la demanda de Watanabe seguiría adelante y Bivens conservaría su alcance limitado Desechar solo el caso de Watanabe: la vía para demandar a agentes federales seguiría existiendo, aunque todavía más reducida

la vía para demandar a agentes federales seguiría existiendo, aunque todavía más reducida Anular Bivens por completo: no quedaría ninguna vía en la ley federal para demandar en lo personal a agentes de ICE, la Patrulla Fronteriza u otras agencias federales por violar derechos constitucionales

¿Qué propone el Congreso y cuándo se conocerá la decisión?

Mientras tanto, en el Congreso hay propuestas para crear por ley el derecho que la Corte podría eliminar. La Bivens Act (H.R. 6091), presentada en noviembre de 2025 en la Cámara de Representantes, busca incluir a los funcionarios federales en la misma ley que permite demandar a policías estatales y locales. Asimismo, en el Senado se presentó en enero de 2026 la ICE and CBP Constitutional Accountability Act (S. 3745), dirigida específicamente a los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza.

Ninguna de las dos propuestas ha llegado a votación, por lo que el futuro de estas demandas depende, por ahora, de los nueve jueces. La Corte Suprema suele publicar sus fallos antes de que termine su periodo, a mediados de año, así que la decisión de este caso se conocería a más tardar en el verano de 2027.

¿Qué puedes hacer si un agente de ICE te agrede durante una detención?

Mientras llega el fallo, existen otras vías que no dependen de Bivens. Algunas permiten reclamar una compensación al gobierno y otras sirven para dejar constancia de un abuso y pedir que se investigue:

Reclamo por daños ante ICE: según ICE, quien sufra lesiones o daños a su propiedad por un acto de un empleado de la agencia puede presentar el formulario SF-95, y el reclamo debe llegar dentro de los dos años posteriores al hecho. Esta vía se dirige contra el gobierno, no contra el agente en lo personal

según ICE, quien sufra lesiones o daños a su propiedad por un acto de un empleado de la agencia puede presentar el formulario SF-95, y el reclamo debe llegar dentro de los dos años posteriores al hecho. Esta vía se dirige contra el gobierno, no contra el agente en lo personal Queja por violación de derechos civiles: la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS recibe quejas por maltratos, uso de fuerza o falta de atención médica en custodia, en línea o al correo CRCLCompliance@hq.dhs.gov, y las acepta en español

la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS recibe quejas por maltratos, uso de fuerza o falta de atención médica en custodia, en línea o al correo CRCLCompliance@hq.dhs.gov, y las acepta en español Denuncia por mala conducta grave: la Oficina del Inspector General del DHS recibe denuncias sobre conductas de agentes que podrían constituir delitos o violaciones graves de las reglas

la Oficina del Inspector General del DHS recibe denuncias sobre conductas de agentes que podrían constituir delitos o violaciones graves de las reglas Demanda bajo leyes estatales: en California, la ley SB 747 o “No Kings Act”, firmada el 29 de septiembre de 2026, permite demandar en cortes estatales a agentes federales que violen derechos constitucionales, incluso por hechos ocurridos desde el 1 de marzo de 2025, según la oficina del senador estatal Scott Wiener. Illinois aprobó una ley parecida en diciembre de 2025, aunque el Departamento de Justicia la demandó y el caso sigue abierto en una corte federal

¿Qué documentos o evidencias preparar?

Los plazos cuentan, y algunas vías pueden afectar a otras, por eso conviene actuar pronto y guardar toda la evidencia posible: fotos de las lesiones, reportes médicos, nombres o números de placa de los agentes, datos de testigos y cualquier video del momento. Además, antes de presentar un reclamo o una demanda es recomendable consultar a un abogado de inmigración o de derechos civiles, que puede ayudar a elegir el camino adecuado para cada caso. También ayuda conocer de antemano los derechos que tiene cualquier persona frente a los agentes de inmigración, sin importar su estatus migratorio.

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