Trump reconoce mano dura en deportaciones: ¿qué puede cambiar para los inmigrantes?

Trump se mostró abierto a negociar con los demócratas. Foto: AFP

El presidente Donald Trump reconoció que su política de deportaciones pudo haber sido demasiado dura y que eso perjudicó a los republicanos en las elecciones intermedias del 3 de noviembre, según una entrevista que concedió al programa 60 Minutes de CBS News, transmitida el domingo 8 de noviembre.

En esa conversación, Trump también se mostró abierto a negociar con los demócratas, que ganaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, un acuerdo para que inmigrantes que llevan 10 o 15 años en Estados Unidos puedan quedarse. Sin embargo, no dio detalles sobre quiénes calificarían ni cómo funcionaría ese acuerdo.

Al mismo tiempo, las señales del gobierno apuntaron en otra dirección, ya que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) insistió en que las deportaciones continuarán y Trump nombró jefe de gabinete a Stephen Miller, el principal arquitecto de su política migratoria.

¿Qué dijo Trump en 60 Minutes y por qué lo vincula con las elecciones?

La entrevista, realizada por el periodista Ross Douthat, se grabó el viernes 6 de noviembre, tres días después de que los republicanos perdieran el control del Congreso. Cuando Douthat le preguntó si su política de deportaciones había ido demasiado lejos, Trump respondió: “Creo que fue demasiado dura. Creo que tal vez fue demasiado dura, sí”, y agregó que eso al final lo perjudicó.

De acuerdo con el presidente, el tema migratorio “ayudó y perjudicó” a su partido en las urnas. Por un lado, se dio a sí mismo una calificación de “A+” por cerrar la frontera y aseguró que recibe “muy buenas notas” por sacar del país a “los malos”. Por otro, admitió que su gobierno también deportó a personas con buenos empleos cuya única falta fue entrar al país de forma irregular, algo que, según él, le costó apoyo.

Además, Trump reconoció que dentro de su propio gobierno hay personas del ala más a la derecha que quieren que “saquen a todos” los inmigrantes indocumentados, lo que reflejó una división interna sobre el rumbo de su política migratoria.

¿Qué acuerdo propone Trump para los inmigrantes con años en el país?

Durante la entrevista, Trump planteó un enfoque distinto al de las deportaciones masivas: sacar del país a “los asesinos” y a los narcotraficantes, pero hacer un acuerdo para quienes llevan años viviendo y trabajando en Estados Unidos. Incluso aseguró que ya había recibido llamadas sobre el tema y que un pacto de ese tipo con los demócratas es “algo factible”.

Según NBC News, Trump respondió que sí cuando le preguntaron si ese acuerdo podría incluir un estatus legal para trabajadores indocumentados. Aun así, ninguna de sus declaraciones tiene, por ahora, efecto legal, ya que cualquier cambio de ese tipo tendría que aprobarse en el Congreso.

Por eso, conviene distinguir entre lo que Trump dijo y lo que todavía no se sabe:

Lo que dijo: que su política fue “demasiado dura”, que perjudicó a trabajadores sin antecedentes criminales y que está dispuesto a negociar con los demócratas

que su política fue “demasiado dura”, que perjudicó a trabajadores sin antecedentes criminales y que está dispuesto a negociar con los demócratas Lo que no explicó: quiénes calificarían, qué requisitos tendrían que cumplir y si el acuerdo daría un permiso de trabajo, una residencia o solo una protección temporal

quiénes calificarían, qué requisitos tendrían que cumplir y si el acuerdo daría un permiso de trabajo, una residencia o solo una protección temporal Lo que hace falta: que el nuevo Congreso, que entra en funciones en enero de 2027, redacte, negocie y apruebe una ley, y que Trump la firme

President Trump says his administration’s deportation policy was “too tough.” https://t.co/4EQsg4QA8c pic.twitter.com/JDcqgRAySp — 60 Minutes (@60Minutes) November 9, 2026

¿Qué dice el DHS sobre las deportaciones?

Mientras Trump suavizaba su tono, el DHS mantuvo un mensaje firme. Un día después de las elecciones, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, escribió en su cuenta de X que “las deportaciones continuarán”.

Más tarde, en otra publicación, Mullin aseguró que los agentes de ICE detienen a inmigrantes los 365 días del año, incluidos el Día de Acción de Gracias, la Navidad y el día de las elecciones, y que el gobierno de Trump “nunca se disculpará” por detener y expulsar a inmigrantes que cometen delitos.

De esta manera, entre las palabras del presidente y la postura del DHS no se anunció ninguna orden para reducir los operativos de ICE, ni un cambio en las prioridades de arresto.

¿Qué significa el nombramiento de Stephen Miller?

Ese mismo viernes 6 de noviembre, Trump anunció que Stephen Miller sustituiría a Susie Wiles como jefe de gabinete de la Casa Blanca a partir del lunes 9 de noviembre. Wiles pasará a la operación política del presidente.

Miller, que se desempeñaba como subjefe de gabinete y asesor de seguridad interior, es considerado el principal impulsor del programa de deportaciones masivas del segundo mandato de Trump. Como jefe de gabinete, será el encargado de coordinar al personal de la Casa Blanca y uno de los colaboradores más cercanos al presidente.

Por esa razón, el nombramiento contrastó con el mensaje de la entrevista. Mientras Trump hablaba de un posible acuerdo con los demócratas, colocaba en el puesto más cercano a él a la figura que más impulsó la línea dura migratoria, lo que deja abierta la duda sobre qué rumbo tomará su gobierno en los próximos meses.

¿Qué sigue igual para quienes tienen un proceso migratorio abierto?

Aunque las declaraciones de Trump generaron expectativa, las reglas migratorias no cambiaron con la entrevista. No hay una orden ejecutiva, un memorándum ni una nueva política que modifique la situación de quienes tienen un caso abierto.

En la práctica, esto significa lo siguiente:

Las audiencias siguen en pie: quienes tienen una cita en una corte de inmigración deben presentarse en la fecha programada, porque faltar puede derivar en una orden de deportación. La fecha de la audiencia se puede consultar en el portal de casos de la EOIR

quienes tienen una cita en una corte de inmigración deben presentarse en la fecha programada, porque faltar puede derivar en una orden de deportación. La fecha de la audiencia se puede consultar en el portal de casos de la EOIR Las citas con ICE continúan: quienes deben reportarse periódicamente ante ICE tienen que seguir haciéndolo

quienes deben reportarse periódicamente ante ICE tienen que seguir haciéndolo Los trámites de USCIS siguen su curso: las solicitudes de residencia, permisos de trabajo, asilo o TPS continúan con las reglas vigentes, y su estatus se puede revisar en el sistema de USCIS

las solicitudes de residencia, permisos de trabajo, asilo o TPS continúan con las reglas vigentes, y su estatus se puede revisar en el sistema de USCIS No existe un “acuerdo” vigente: cualquier persona que ofrezca tramitar un estatus legal basado en lo que dijo Trump estaría ofreciendo algo que todavía no existe, un engaño parecido a la trampa del “notario” falso

Ante este panorama, lo más recomendable es mantener los documentos en orden, cumplir con cada cita y consultar con un abogado de inmigración o una organización acreditada antes de tomar cualquier decisión. Si el Congreso llega a negociar un acuerdo, los requisitos y plazos se darán a conocer de forma oficial.

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