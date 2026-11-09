ICE bloquea ambulancias en California: lo que dice la ley

Los agentes federales trasladaron a urgencias a una persona detenida. Foto: AFP

Agentes federales de inmigración bloquearon durante cerca de dos horas la entrada de ambulancias del hospital Adventist Health White Memorial, en el barrio de Boyle Heights, en Los Ángeles, la madrugada del sábado 7 de noviembre, de acuerdo con un comunicado del hospital citado por NBC Los Angeles.

Los agentes, que llegaron con una persona bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y que necesitaba atención médica, formaron una fila frente al acceso de urgencias, por lo que el hospital desvió ambulancias a otros centros médicos durante ese tiempo para que los pacientes recibieran atención a tiempo. El episodio provocó protestas de vecinos y críticas de autoridades locales, mientras el gobierno federal defendió la actuación de sus agentes.

El caso también reavivó una pregunta que muchas familias inmigrantes se hacen en California: hasta dónde pueden llegar los agentes de inmigración dentro de un hospital. Una ley estatal vigente desde 2025 protege ciertas áreas y los datos de los pacientes, aunque no prohíbe todo.

¿Qué pasó la noche del viernes en el hospital White Memorial?

Los hechos comenzaron alrededor de la medianoche del viernes 6 de noviembre, cuando agentes federales trasladaron a urgencias a una persona detenida. Según el vocero del hospital, los agentes formaron después una línea frente a la entrada de ambulancias, algo que el hospital “no solicitó ni autorizó”, y el personal llamó al 911 para pedir apoyo a la policía de Los Ángeles.

Ante la protesta que se formó afuera, el presidente del hospital, Daniel Fontoura, aseguró que White Memorial “no participa en la aplicación de leyes migratorias” y que protege la información médica de sus pacientes, incluido su estatus migratorio. Además, según ABC7, Fontoura relató que los agentes quisieron estar presentes durante la consulta entre el médico y el paciente, y que el hospital se negó.

Por su parte, la policía de Los Ángeles informó que acudió por un disturbio con un grupo grande de personas, que no detuvo a nadie y que no ayudó a los agentes federales en el operativo. Estos hechos ocurrieron en una zona donde los operativos migratorios en el sur de California ya estaban bajo revisión judicial.

¿Qué dijo el gobierno federal sobre el detenido?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se negó a dar detalles por razones de “seguridad operativa”, pero aseguró que ICE “no ataca hospitales, escuelas ni iglesias” y calificó esas acusaciones como una “narrativa falsa”. También recordó que obstruir a las autoridades es un delito federal.

A su vez, Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto del Distrito Central de California, explicó que ICE llevó al hospital a un detenido que había pedido ver a un médico, según KTLA. Essayli agregó que dos ciudadanos estadounidenses fueron arrestados y acusados de agredir a agentes federales, aunque no dio detalles de esas agresiones.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha identificado a la persona detenida ni ha explicado qué atención médica necesitaba.

November 7 2026: ICE agents are reportedly blocking the ambulance bay at Adventist Health White Memorial Medical Center in Boyle Heights, Los Angeles. pic.twitter.com/aPXzGbUmZr — CantStopPoppin (@CantStopPoppin) November 7, 2026

¿Qué áreas de un hospital están protegidas en California y qué orden necesita un agente?

En California, la ley SB 81, firmada en septiembre de 2025, obliga a los centros de salud que reciben fondos públicos a designar como “áreas no públicas” los lugares donde los pacientes reciben atención o hablan de su salud, como consultorios y habitaciones. De acuerdo con un boletín de la Oficina del Fiscal General de California, los hospitales pueden señalarlas con letreros, mapas o acceso con llave.

En esas áreas, el personal no puede permitir la entrada de agentes de inmigración, salvo que la ley lo exija o que presenten una orden judicial válida que autorice de forma específica ese acceso. La diferencia entre una orden administrativa de ICE y una orden judicial es clave en este punto, porque la orden administrativa la firma un funcionario de inmigración y no un juez.

Además, la ley establece varios pasos que el personal del hospital debe seguir cuando llegan agentes de inmigración:

Avisar de inmediato a la administración o al área legal del hospital

a la administración o al área legal del hospital Entregar a ese equipo cualquier documento que presenten los agentes, como órdenes o citatorios

cualquier documento que presenten los agentes, como órdenes o citatorios Dejar constancia por escrito cuando se niegue el acceso, de preferencia con un testigo del personal

Violar a propósito estas reglas de acceso es un delito menor en California.

¿Qué datos del paciente no se pueden compartir con inmigración?

La SB 81 también amplió la protección de la información médica. Desde entonces, el estatus migratorio actual o anterior y el lugar de nacimiento del paciente cuentan como información médica confidencial, igual que un diagnóstico o un tratamiento.

Por eso, los hospitales, clínicas y aseguradoras no pueden compartir esos datos con las autoridades de inmigración. Entre las principales excepciones están:

Cuando el paciente lo autoriza de forma expresa

de forma expresa Cuando existe una orden de un tribunal federal o de California

federal o de California Cuando hay una orden de cateo firmada por un juez

Si un hospital comparte esa información sin cumplir estos requisitos, el paciente puede demandar por daños.

¿Qué no prohíbe la ley en las áreas públicas de un hospital?

Aunque la SB 81 protege las áreas privadas, no impide que los agentes estén en las áreas públicas, como estacionamientos, banquetas o salas abiertas al público. Además, desde enero de 2025 el gobierno federal eliminó la política que limitaba los operativos de inmigración en hospitales, escuelas e iglesias, según un comunicado del DHS.

La ley tampoco prohíbe que un agente acompañe a una persona bajo custodia para que reciba atención médica, que fue justamente lo que ocurrió en White Memorial. Aun en esos casos, el hospital sigue sin poder compartir con los agentes información de los pacientes si no se cumplen los requisitos de la ley.

Por otro lado, California aprobó en septiembre de 2026 la ley SB 1323, que obligará a los hospitales a colocar en su entrada un aviso de que ICE no puede entrar sin orden judicial a las áreas donde se atiende a pacientes, y a capacitar a su personal para cuando un paciente detenido pida que avisen a su familia.

Mientras tanto, quienes necesitan atención médica pueden acudir al hospital sin importar su estatus migratorio. Si un paciente o un familiar ve a agentes de inmigración en el hospital, puede pedir hablar con la administración, no está obligado a dar datos sobre su estatus y puede buscar orientación con un abogado o una organización de defensa de inmigrantes.

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