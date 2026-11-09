Recortes en el Seguro Social 2032: los nuevos senadores tendrán seis años para decidir el futuro de la agencia

La proyección de 2032 establece un plazo para el Seguro Social. Foto: Envato

Los senadores electos en las elecciones de medio término 2026 tendrán seis años para participar en las decisiones sobre el futuro del Seguro Social.

Sus mandatos comenzarán el 3 de enero de 2027 y terminarán el 3 de enero de 2033. Ese periodo coincide con una fecha clave para el programa.

De acuerdo con el informe de los fideicomisarios de 2026, las reservas del fondo de jubilación y sobrevivientes podrían agotarse durante el cuarto trimestre de 2032.

Si el Congreso no aprueba cambios antes de ese momento, los ingresos que reciba el programa permitirán cubrir aproximadamente 78% de los beneficios programados.

¿Por qué 2032 es una fecha clave para el Seguro Social?

El Seguro Social cuenta con fondos fiduciarios que financian distintos beneficios. Uno de ellos cubre las jubilaciones y los pagos para sobrevivientes. El informe de 2026 proyecta que las reservas de ese fondo, conocido como OASI, se agotarán en el cuarto trimestre de 2032.

Esto no significa que el Seguro Social dejará de pagar. Los ingresos que continúen entrando permitirían cubrir 78% de los beneficios previstos. La proyección también distingue el fondo de discapacidad, que mantendría su solvencia durante los próximos 75 años.

Al combinar los fondos de jubilación, sobrevivientes y discapacidad, el agotamiento de las reservas se proyecta para 2034. En ese escenario, podrían pagarse 83% de los beneficios. Por tanto, la fecha de 2032 corresponde específicamente al fondo de jubilación y sobrevivientes. No representa la desaparición de todo el sistema.

El próximo Senado tendrá que decidir sobre las alternativas

Los senadores que asumirán en enero de 2027 formarán parte del Congreso durante el periodo previo al agotamiento proyectado. Su mandato les permitirá participar en debates, negociaciones y votaciones sobre posibles cambios al financiamiento del Seguro Social.

Entre las propuestas discutidas figuran ajustes a los ingresos del programa, modificaciones tributarias y cambios en el cálculo de algunos beneficios. Una de las iniciativas es la Ley Social Security 2100, presentada por el representante demócrata John Larson en junio de 2026.

El proyecto plantea aumentar los ingresos del programa mediante cambios tributarios y modificar algunos beneficios. Su discusión legislativa continúa pendiente. También existe una propuesta bipartidista conocida como PROMISE Act, presentada por un grupo de senadores en julio de 2026.

La iniciativa busca establecer mecanismos para atender los desafíos financieros del Seguro Social. Su avance dependerá del respaldo que consiga en el Congreso. En este contexto, puedes leer más sobre la perspectiva demócrata para evitar el vaciamiento de la Administración del Seguro Social.

¿Qué margen tendrá el Congreso antes de 2032?

El periodo de seis años de los nuevos senadores no significa que deban aprobar una reforma en una fecha específica. Sin embargo, sus decisiones podrían influir en las medidas que adopte el Congreso antes de que se agoten las reservas.

La responsabilidad tampoco recaerá exclusivamente en el Senado. Cualquier cambio legislativo deberá avanzar también en la Cámara de Representantes y contar con la aprobación presidencial.

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