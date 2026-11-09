California se prepara para lluvias intensas: estas zonas podrían inundarse

Se viene una temporada de fuertes lluvias en California: Foto: Envato.

Si vives en California, conviene prestar atención al pronóstico de los próximos días. Un sistema de humedad del Pacífico podría provocar lluvias intensas entre el 13 y el 15 de noviembre de 2026, con especial atención en el norte y centro del estado. NOAA advierte sobre posibles precipitaciones fuertes, vientos y nevadas en las zonas montañosas.

No se trata solamente de sacar el paraguas. Las lluvias concentradas pueden complicar los traslados, provocar inundaciones en zonas bajas y generar problemas para las familias que viven cerca de ríos o áreas costeras.

¿Qué ciudades de California podrían tener mayor riesgo de inundaciones?

El pronóstico del Centro de Predicción Climática de NOAA, actualizado el 6 de noviembre, señala una probabilidad de entre 40% y 60% de precipitaciones intensas para partes del norte y centro de California durante el 14 y 15 de noviembre.

Entre las regiones que merecen atención están:

Norte de California: las comunidades costeras y las zonas cercanas a las montañas podrían recibir lluvias importantes

las comunidades costeras y las zonas cercanas a las montañas podrían recibir lluvias importantes Región de Klamath: las montañas podrían registrar precipitaciones y nevadas intensas, dependiendo de la altitud

las montañas podrían registrar precipitaciones y nevadas intensas, dependiendo de la altitud Centro de California: algunas áreas podrían experimentar lluvias fuertes y complicaciones en carreteras y zonas bajas

algunas áreas podrían experimentar lluvias fuertes y complicaciones en carreteras y zonas bajas Sierra Nevada: las precipitaciones podrían convertirse en nieve en las elevaciones más altas

Sacramento también aparece en las proyecciones difundidas por Clarín. El medio señala que la ciudad podría recibir cerca de dos pulgadas de lluvia durante el episodio. Sin embargo, esa cifra no equivale a una alerta oficial de inundación para Sacramento.

Por ahora, NOAA no ha publicado una clasificación definitiva de ciudades con mayor riesgo de inundarse. La trayectoria y la intensidad del sistema todavía pueden cambiar.

El río atmosférico podría llevar lluvias intensas a California

¿Qué está provocando esta preocupación?

Los meteorólogos vigilan la posible llegada de un río atmosférico, una corriente de humedad que transporta grandes cantidades de vapor de agua desde regiones tropicales hacia otras partes del planeta.

Cuando estos sistemas llegan a California pueden descargar mucha lluvia en poco tiempo. El peligro aumenta si las precipitaciones se mantienen durante varios días o caen sobre terrenos que ya están saturados.

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El Centro de Investigación de Clima y Agua Extrema de la Universidad de California en San Diego (CW3E) reportó el 6 de noviembre una probabilidad de entre 60% y 90% de actividad de ríos atmosféricos en la costa del norte de California y partes del noroeste del país entre el 12 y el 15 de noviembre.

Sus modelos contemplan entre media y 1.5 pulgadas de lluvia en términos generales para zonas costeras del norte de California durante uno de los periodos analizados. No obstante, los investigadores advierten que todavía existe incertidumbre sobre las cantidades finales.

El Super El Niño aumenta la preocupación por las lluvias de invierno

El fenómeno de El Niño también forma parte del panorama meteorológico.

De acuerdo con el Centro de Predicción Climática de NOAA, el episodio de 2026-2027 podría convertirse en uno de los más fuertes registrados desde 1950. El organismo calcula una probabilidad superior al 83% de que se mantenga un evento fuerte o muy fuerte durante el invierno.

Esto no significa que California vaya a sufrir inundaciones automáticamente. El Niño modifica las condiciones climáticas y puede favorecer temporadas más húmedas, pero sus efectos no son iguales en todas las regiones.

Clarín también recupera el escenario conocido como ARkStorm, un modelo científico que estudia qué sucedería si California enfrentara una sucesión prolongada de tormentas y ríos atmosféricos.

El antecedente histórico es la gran inundación de 1861-1862, cuando semanas de lluvias transformaron amplias zonas del Valle Central en una enorme extensión de agua. Sin embargo, ese escenario extremo no debe confundirse con el pronóstico de noviembre.

¿Qué deben hacer los residentes de California ante las lluvias?

Las autoridades recomiendan seguir los avisos meteorológicos locales y evitar cruzar calles o carreteras inundadas.

Si vives en una zona propensa a inundaciones, conviene tomar algunas precauciones:

Revisar las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS)

Evitar estacionar vehículos en zonas bajas

Mantener limpios los desagües cercanos a la vivienda

Preparar una linterna, agua y artículos básicos ante posibles cortes de electricidad

No intentar atravesar corrientes de agua en automóvil o caminando

Puedes consultar las actualizaciones directamente en el Servicio Meteorológico Nacional y los pronósticos de ríos atmosféricos del CW3E.

Para las familias latinas que viven en California, especialmente aquellas que deben conducir diariamente para trabajar o llevar a sus hijos a la escuela, conocer el pronóstico puede marcar una diferencia. Las lluvias todavía no tienen una trayectoria definitiva, pero esperar hasta que el agua llegue a las calles para tomar precauciones sería una mala decisión.

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