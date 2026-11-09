IRS 2027: el Crédito Tributario por Hijos aumenta a 2 mil 300 dólares

El IRS aumentará 100 dólares el Crédito Tributario por Hijos. Foto: Envato

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció un aumento de 100 dólares en el Crédito Tributario por Hijos para el año fiscal 2027. Con este ajuste, las familias que cumplan con los requisitos podrán reclamar hasta 2 mil 300 dólares por cada hijo elegible.

El monto máximo del beneficio pasará de 2 mil 200 dólares en 2026 a 2 mil 300 dólares en 2027. La parte reembolsable del crédito también aumentará en 100 dólares y llegará a los mil 800 dólares.

El anuncio se publicó el 5 de noviembre de 2026 y forma parte de los ajustes anuales por inflación que la agencia federal aplica a distintas disposiciones tributarias. Los cambios correspondientes al año fiscal 2027 se reflejarán, por lo general, en las declaraciones que los contribuyentes presenten en 2028.

¿Cuánto aumentará el Crédito Tributario por Hijos en 2027?

El Crédito Tributario por Hijos, conocido en inglés como Child Tax Credit, es un beneficio fiscal dirigido a contribuyentes que tienen hijos elegibles. El monto que puede reclamar cada familia depende de sus circunstancias y de las condiciones establecidas por el IRS.

Para el año fiscal 2027, los montos máximos serán los siguientes:

Crédito Tributario por Hijos: hasta 2 mil 300 dólares por cada hijo elegible

hasta 2 mil 300 dólares por cada hijo elegible Porción reembolsable: hasta mil 800 dólares

hasta mil 800 dólares Aumento frente a 2026: 100 dólares en ambos montos

La porción reembolsable permite que los contribuyentes elegibles puedan recibir una parte del crédito como reembolso, incluso cuando no deben esa cantidad en impuestos federales sobre los ingresos.

Sin embargo, esto no significa que todas las familias recibirán automáticamente 2 mil 300 dólares por cada hijo. Se trata del monto máximo del beneficio y la cantidad que corresponda dependerá de los requisitos de elegibilidad y de los cálculos de cada declaración.

Otros cambios del IRS para el año fiscal 2027

Además del aumento del Crédito Tributario por Hijos, el IRS actualizó los montos de la deducción estándar y los umbrales de los tramos del impuesto federal sobre los ingresos.

La deducción estándar para el año fiscal 2027 será de:

33 mil 200 dólares para matrimonios que presenten una declaración conjunta

para matrimonios que presenten una declaración conjunta 16 mil 600 dólares para contribuyentes solteros y personas casadas que declaren por separado

para contribuyentes solteros y personas casadas que declaren por separado 24 mil 925 dólares para quienes presenten su declaración como cabeza de familia

La deducción estándar permite reducir la cantidad de ingresos sobre la que se calcula el impuesto federal. Los nuevos montos representan un aumento frente a los establecidos para 2026.

La agencia también modificó los umbrales de los tramos impositivos. Las tasas federales se mantendrán entre 10% y 37%, pero cambiarán los niveles de ingresos a los que se aplica cada porcentaje.

Estos ajustes buscan reflejar la inflación y actualizar los montos utilizados para calcular las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

¿Cuándo entrarán en vigor los nuevos montos?

Los ajustes anunciados por el IRS corresponden al año fiscal 2027. Por esta razón, las familias y demás contribuyentes deberán tenerlos en cuenta al preparar las declaraciones que presentarán en 2028.

Quienes deseen consultar los requisitos del Crédito Tributario por Hijos, conocer otros beneficios fiscales o revisar los detalles de los cambios pueden visitar la página oficial del IRS.

La agencia publicó los ajustes en el procedimiento de ingresos 2026-35, documento que reúne los detalles de las modificaciones por inflación para el año fiscal 2027.

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