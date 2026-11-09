Qué pasa con el CEO de Nvidia y su romance con una “espía” china: todo explicado

Nvidia es una empresa de software y fabless creada en 1993. Foto: Shutterstock

Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de Nvidia, está siendo investigado por la propia compañía después de que revelara públicamente el haber sostenido un romance con la empresaria china Alice Huang. Pero la situación no tiene que ver con la infidelidad que confesó, sino con las intenciones de esta mujer.

Según reportes de medios, como Japan Times y Tovima, que desataron precisamente la investigación, Alice habría sido reclutada por los servicios de inteligencia de Pekín para obtener información sobre el máximo responsable del fabricante de chips.

Nvidia ocupa una posición estratégica en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, por lo que el vínculo entre los dos involucrados ha generado preocupación en Washington y entre los inversionistas.

La polémica tomó fuerza el domingo, después que Jensen Huang pidiera disculpas a su familia y a los empleados de la compañía por la infidelidad cometida. “No he estado a la altura de esa responsabilidad. Estoy totalmente comprometido con NVIDIA y trabajaré para recuperar su confianza”, dijo el CEO.

Ese mismo día, el consejo de administración confirmó en un comunicado que abriría una revisión independiente para determinar si el empresario fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera. Ante lo sucedido, las acciones de Nvidia cayeron y perdía un 8.74% hasta 170.33 dólares, unos 300 mil millones de dólares de valor en bolsa.

“Apoyo la investigación y cooperaré plenamente. Amo a nuestro país y a nuestra empresa”, comentó el propio Jensen Huang.

¿Cómo comenzó la polémica entre Jensen Huang y Alice Huang?

Las primeras informaciones sobre el caso aparecieron a finales de octubre de este año. Un reporte del New York Times, publicado el 29 de octubre, señaló que las autoridades estadounidenses habían puesto bajo vigilancia a Alice Huang, una empresaria china vinculada a Megaspeed, una compañía de centros de datos con sede en Singapur.

La empresa había mantenido relaciones comerciales con Nvidia y adquirido procesadores de la compañía. De acuerdo con los reportes periodísticos, las autoridades estadounidenses sospechaban que Megaspeed pudo haber facilitado el acceso de China a chips avanzados cuya exportación estaba restringida.

Según las informaciones atribuidas a personas familiarizadas con los documentos de inteligencia, Alice Huang habría recibido la misión de recopilar información sobre el CEO de Nvidia y, posiblemente, influir en su posición respecto a la venta de procesadores avanzados al mercado chino.

Cabe aclarar que, hasta el momento, no se ha presentado públicamente una sentencia judicial que establezca que Alice Huang sea una espía ni que Jensen Huang haya participado conscientemente en una operación de esa naturaleza. Asimismo, tampoco existe parentesco entre ambos, pese a que comparten el apellido.

¿Quién es Alice Huang y qué relación tiene con Nvidia?

Alice Huang es una empresaria china que trabajó como ejecutiva en Megaspeed International, una compañía de Singapur dedicada a los centros de datos y a ofrecer capacidad de computación.

Su vínculo con Nvidia es relevante porque este tipo de empresas utiliza grandes cantidades de procesadores especializados para operar infraestructuras destinadas a inteligencia artificial. Megaspeed había promocionado su relación comercial con el fabricante estadounidense.

Las autoridades de Estados Unidos habrían investigado a la compañía por sospechas relacionadas con el traslado de chips avanzados hacia China. En ese contexto, los servicios de inteligencia habrían concluido que Alice Huang trabajaba para el Ministerio de Seguridad del Estado chino.

Las reacciones del presidente Donald Trump y el gobierno chino

El presidente Donald Trump expresó su respaldo al empresario y aseguró que no había hablado con él sobre los detalles de las acusaciones. Incluso, afirmó que debería seguir siendo el CEO de Nvidia.

“Tengo mucho respeto por Jensen. No conocía el asunto en concreto, pero espero que esté bien. Es una persona brillante y queremos proteger a nuestra gente brillante”, dijo en conversación con la prensa, desde West Palm Beach, Florida.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó las acusaciones sobre el presunto espionaje de la empresaria Alice Huang. Citado por Associated Press (AP), su portavoz calificó los señalamientos como una “pura invención y una calumnia”.

Nvidia apuntó que la revisión estará supervisada por un comité integrado por directores independientes y contará con el apoyo de asesores legales externos. Asimismo, la compañía que opera desde 1993 explicó que examinará toda la información disponible para determinar si existió algún riesgo para sus operaciones y sus secretos empresariales.

En su comunicado oficial, el consejo señaló que, por el momento, no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos de Nvidia o información relacionada con la seguridad nacional.

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