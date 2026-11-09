Lograr la ciudadanía estadounidense, más complicada: las nuevas demandas de USCIS

USCIS endureció la revisión del “buen carácter moral”. Foto: AFP

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) endureció la revisión del “buen carácter moral” de quienes piden la ciudadanía, de acuerdo con un memorando de políticas publicado el 4 de noviembre de 2026.

El documento indicó a los oficiales que revisen con más detalle la vida económica de los solicitantes, en especial si mantienen a sus hijos, si cumplieron cuando patrocinaron a un familiar y cómo han usado las ayudas públicas. Estos temas pueden llevar a que se niegue la ciudadanía, aunque la persona nunca haya sido arrestada ni condenada por un delito.

Sin embargo, la revisión más a fondo en las entrevistas comenzará cuando USCIS publique nuevas pautas para sus oficiales y una versión modificada del formulario de ciudadanía.

¿Qué cambia con el nuevo memorando de USCIS?

De acuerdo con USCIS, para obtener la ciudadanía, cada solicitante debe demostrar que tuvo “buen carácter moral” durante el periodo que revisa la ley, que por lo general es de cinco años, o de tres para quienes están casados con un ciudadano estadounidense. Según el memorando, ese carácter se mide con los estándares del “ciudadano promedio” de la comunidad, y la responsabilidad de demostrarlo recae en el propio solicitante.

A partir de esa base, USCIS enumeró las situaciones que pueden llevar a negar la ciudadanía:

No mantener a los dependientes de forma voluntaria

de forma voluntaria Cometer fraude o engaño para obtener ayudas públicas, con o sin condena

para obtener ayudas públicas, con o sin condena Incumplir el compromiso económico firmado al patrocinar a un familiar o al apoyar a una persona con parole

firmado al patrocinar a un familiar o al apoyar a una persona con parole Recibir ayudas públicas por “evitar intencionalmente la autosuficiencia”, es decir, por no buscar mantenerse por cuenta propia

La novedad más importante es que los oficiales podrán considerar incluso conductas “técnicamente legales” si van contra lo que la comunidad espera. Además, USCIS anunció que modificará el Formulario N-400 para pedir información sobre el uso de ayudas públicas y la manutención de dependientes, y que los oficiales cuestionarán estos temas en las entrevistas después de que se publique la nueva guía.

¿Por qué no pagar la manutención de los hijos puede pesar en la solicitud?

No mantener a los dependientes de forma voluntaria ya era un impedimento para la ciudadanía, pero el memorando detalló cómo se evaluará. De acuerdo con USCIS, un solicitante no demuestra buen carácter moral cuando abandona a un hijo menor, no paga ninguna manutención o paga una cantidad claramente insuficiente frente a lo que ordenó un juez.

Además, no hace falta una orden judicial para que se aplique esta regla. Si no existe una, el oficial puede comparar lo que el solicitante aporta con los estándares de la comunidad, porque los padres tienen la obligación moral y legal de mantener a sus hijos menores. Esto incluye a los hijos que viven fuera de Estados Unidos.

Por otro lado, el memorando señaló que, según el caso, que un hijo o un dependiente reciba ayudas públicas puede tomarse como prueba de que el solicitante no lo mantiene. Aun así, eso no impide la ciudadanía de forma automática, y el solicitante puede demostrar que hubo circunstancias que justifican su situación.

¿Qué pasa si alguien patrocinó a un familiar y no cumplió el compromiso económico?

Quien patrocina a un familiar para la residencia permanente firma una declaración jurada de patrocinio (Formulario I-864), que es un contrato legal. En ese documento, el patrocinador se compromete a mantener a su familiar con un ingreso de al menos 125% de la línea de pobreza federal, y quien firma el contrato complementario I-864A como miembro del hogar también queda obligado.

Si el patrocinador no cumple ese compromiso, sobre todo cuando su familiar recibe ayudas públicas en ese periodo, USCIS puede considerarlo un factor negativo al revisar su propia solicitud de ciudadanía. No se trata de un impedimento automático, porque el oficial debe evaluarlo junto con el resto de las circunstancias.

El propio memorando incluyó un matiz importante: algunas ayudas públicas tienen límites de ingreso más altos que lo exigido en el I-864, así que un patrocinador puede haber cumplido aunque su familiar haya recibido una ayuda. En el caso de las declaraciones de apoyo para parole (I-134 e I-134A), no existe una obligación legal equivalente, aunque no cumplir a propósito el apoyo prometido también pesa en contra.

Citizenship N-400? USCIS Nov. 4: officers may weigh child support, benefits & sponsor forms. Lawful benefits aren't an automatic bar.

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¿Cuándo el uso de ayudas públicas puede contar en contra y cuándo no?

Recibir ayudas públicas no impide, por sí solo, obtener la ciudadanía, y tampoco la pobreza. Sin embargo, el fraude para obtenerlas sí puede llevar a una negativa, aunque no exista una condena. Entre los ejemplos que dio USCIS están:

Dar información falsa sobre ingresos o sobre cuántas personas viven en el hogar

sobre ingresos o sobre cuántas personas viven en el hogar Recibir ayudas sin tener derecho a ellas

a ellas No avisar de cambios que quitan el derecho a la ayuda, como un viaje largo fuera del país mientras se recibe SSI

a la ayuda, como un viaje largo fuera del país mientras se recibe SSI Usar varias identidades para pedir beneficios

para pedir beneficios No informar a la agencia que existe un patrocinador obligado a mantener a la persona

Además, el memorando habló de “evitar la autosuficiencia”. Por ejemplo, alguien que deja de trabajar o reduce mucho sus horas solo para seguir calificando para programas de ayuda alimentaria como SNAP o para ayudas de vivienda, sin un motivo personal o médico legítimo, podría recibir una evaluación negativa.

Aun así, el oficial debe analizar cada caso de forma individual y considerar por qué se usó la ayuda, los esfuerzos por ser autosuficiente y las contribuciones positivas de la persona. USCIS fue claro en que no se puede negar la ciudadanía solo por pobreza, discapacidad o por recibir ayudas de forma legal.

¿Qué documentos conviene reunir antes de la entrevista de ciudadanía?

Como estos temas se revisarán con más detalle, conviene preparar con tiempo los papeles que respalden cada respuesta antes de presentar el N-400 y de acudir al examen y la entrevista de ciudadanía. Algunos documentos útiles son:

Órdenes de manutención y comprobantes de pago, como transferencias, recibos o estados de cuenta

y comprobantes de pago, como transferencias, recibos o estados de cuenta Copias de los formularios de patrocinio que se hayan firmado y pruebas del apoyo dado al familiar

que se hayan firmado y pruebas del apoyo dado al familiar Cartas y avisos de las agencias que otorgaron ayudas públicas, con fechas de inicio y fin

que otorgaron ayudas públicas, con fechas de inicio y fin Declaraciones de impuestos de los últimos años

de los últimos años Documentos médicos o laborales que expliquen por qué se usó una ayuda o se redujeron las horas de trabajo

Quien tenga pagos de manutención pendientes, diferencias en sus registros de ayudas públicas o dudas sobre un patrocinio anterior debería consultar a un abogado de inmigración o a una organización acreditada antes de solicitar la ciudadanía, porque resolver esos puntos a tiempo puede evitar una negativa.

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