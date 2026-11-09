Primera nevada podría llegar esta semana al noreste de EE. UU.: qué dicen los pronósticos

Temperaturas podrían bajar a unos 68 °F, producto de la nevada. Foto: Shutterstock

El noreste de Estados Unidos podría experimentar esta semana su primera nevada de la temporada, incluso antes de lo estimado. Los pronósticos meteorológicos indican que un sistema de baja presión avanzaría podría generar lluvias, ráfagas de viento y algunas nevadas, especialmente entre el jueves y sábado.

Vermont, New Hampshire y Maine, que forman parte de Nueva Inglaterra, figuran entre los estados con mayores probabilidades de registrar precipitaciones invernales. También se vigilan las zonas montañosas del norte y oeste de Massachusetts y partes del estado de Nueva York.

Sin embargo, el National Weather Service (NWS) aclara que todavía no hay condiciones para hablar de una gran tormenta de nieve. En este sentido, las proyecciones actuales favorecen acumulaciones modestas en áreas elevadas.

¿Qué se espera del jueves 12 al sábado 14 de noviembre?

El sistema comenzaría a organizarse desde mediados de semana, pero a partir del jueves, el fenómeno avanzaría hacia los Apalaches y el Atlántico Medio, donde podría interactuar con una masa de aire más frío que descenderá desde Canadá. Precisamente, esa combinación favorecería las precipitaciones en buena parte del este del país.

De acuerdo con el análisis publicado por The Weather Channel, las primeras posibilidades de nieve aparecerían durante la noche del jueves en sectores interiores del noreste. Algunas precipitaciones podrían estar relacionadas con el efecto lago, un fenómeno que se produce cuando el aire frío atraviesa las aguas relativamente más cálidas de los Grandes Lagos y recoge humedad antes de llegar a tierra, añade el portal.

Para el día viernes, los pronósticos contemplan la posibilidad de que una baja presión costera se fortalezca y genere lluvia cerca del litoral, mientras que las áreas de mayor elevación podrían recibir nieve.

Finalmente, para el sábado todavía podrían quedar precipitaciones en algunas zonas, aunque la duración y la intensidad dependerán de la trayectoria del sistema. Los expertos estiman que sean más leves que los días previos.

El frío también será protagonista

Más allá de las precipitaciones, otro elemento que será protagonista esta semana será el descenso de las temperaturas. The Weather Channel anticipa una marcada entrada de aire frío en el este del país, con máximas que podrían bajar alrededor de 20 °C (68 °F) entre el miércoles y el viernes en algunas zonas, desde Chicago hasta Atlanta.

Para el fin de semana, las temperaturas mínimas podrían acercarse a los 30 °C (86 °F) en sectores tan al sur como el Panhandle de Florida, de acuerdo con las proyecciones.

Los expertos aclaran que no todas las tormentas del noreste son grandes temporales de nieve. Su impacto depende de factores como la trayectoria del centro de baja presión, la temperatura del aire, la humedad disponible y la velocidad de los vientos. Además, en noviembre las temperaturas del suelo y del océano todavía pueden ser relativamente templadas.

Y si vives en California, también conviene prestar atención al pronóstico de los próximos días. Un sistema de humedad del Pacífico podría provocar lluvias intensas entre el 13 y el 15 de noviembre, con especial atención en el norte y centro del estado

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