Edgar Barrera, el mexicoamericano con más nominaciones en los Latin Grammy 2026

Edgar Barrera en los Grammy 2026

El compositor Edgar Barrera llega a los Latin Grammy 2026 con 10 nominaciones, obtenidas por canciones y álbumes que ayudó a escribir o producir para distintas figuras de la música latina. El compositor encabeza la lista de candidatos, seguido por Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y CA7RIEL & Paco Amoroso, quienes reúnen siete postulaciones cada uno.

Entre los trabajos que lo llevan a la ceremonia del 12 de noviembre están “Coleccionando heridas”, de Karol G y Marco Antonio Solís; MUDA, de Carín León, y “Mi gran amor”, interpretada por Santana con Becky G. Sus créditos abarcan desde la composición hasta la producción de las grabaciones, dos labores por las que también compite individualmente.

¿Quién es Edgar Barrera?

Edgar Barrera. Foto: AFP

Barrera nació en McAllen, Texas, y creció en la frontera entre Estados Unidos y México. Hijo de padres mexicanos y con doble nacionalidad, pasó su infancia en un entorno donde convivían las referencias culturales y musicales de ambos países.

Esa identidad sigue presente en su manera de hablar del oficio. “Hay que ser fiel a nuestras raíces y estar orgullosos de ser latinos”, declaró a EFE durante la alfombra roja de los Latin Grammy de 2025, según la información publicada por Swissinfo el 14 de noviembre de ese año.

La música formaba parte de su vida familiar. Su padre, Luis Alberto Barrera, es director y guitarrista del grupo de cumbia Míster Chivo. De acuerdo con su biografía oficial, comenzó a tocar la guitarra eléctrica a los ocho años y, durante la adolescencia, se interesó por la composición y la producción mientras trabajaba en proyectos para su banda en un estudio casero.

Sus demos llamaron la atención del productor Andrés Castro, quien lo invitó a trabajar como asistente de ingeniería de sonido. Después llegarían colaboraciones con Maluma, Shakira, Madonna, Peso Pluma y Karol G, entre otros artistas.

Las canciones y álbumes por los que está nominado

El registro de la Academia Latina de la Grabación muestra cómo se distribuyen sus candidaturas. No son diez categorías diferentes: en tres de ellas participa con más de una obra.

Grabación del Año: “Coleccionando heridas”, interpretada por Karol G y Marco Antonio Solís

Álbum del Año: Tropicoqueta, de Karol G, y MUDA, de Carín León

Canción del Año: “Coleccionando heridas” y “Mi gran amor”, de Santana con Becky G

Mejor Canción Regional Mexicana: “Ese hombre es malo”, “No capea” y “Ojitos bellos”

Compositor del Año

Productor del Año

En las nominaciones a canción del año comparte el reconocimiento con otros autores. “Coleccionando heridas” lleva también los créditos de Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño y Karol G. En “Mi gran amor” figura junto a Becky G, Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón y Carlos Santana.

La candidatura a Compositor del Año reúne trabajos con Rawayana, Carín León, Grupo Frontera, Rauw Alejandro, Karol G, Peso Pluma y Ricardo Montaner. Por su parte, la de Productor del Año incluye colaboraciones con Alejandro Fernández, Juanes, Xavi y Natanael Cano, entre otros intérpretes.

Una trayectoria detrás de distintas voces

La variedad de sus colaboraciones explica por qué su nombre aparece asociado tanto al pop y la música urbana como al regional mexicano. Su trabajo no depende de un repertorio propio como cantante: se desarrolla junto a intérpretes, compositores y otros productores que participan en cada proyecto.

El reconocimiento a sus canciones en español también ha llegado a los Grammy. Al hablar de esas nominaciones con EFE en noviembre de 2025, Barrera expresó: “Es algo muy loco, además con canciones en español porque es algo que nunca pensé que podría llegar tan lejos”. La declaración se refería a los Grammy estadounidenses, no a las candidaturas de la edición latina de 2026.

En enero de este año, una entrevista con Associated Press abordó su tercera nominación consecutiva a compositor del año, no clásico, en los Grammy y su interés en abrir camino para otros autores latinos.

Latin Grammy 2026: Edgar Barrera también producirá el homenaje a José Alfredo Jiménez

Barrera tendrá otra responsabilidad durante la gala: estará a cargo de la producción musical del homenaje por el centenario del nacimiento de José Alfredo Jiménez, anunciado para la ceremonia en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Así, su participación irá más allá de esperar los resultados de las categorías en las que compite. El productor dará forma a uno de los tributos de la noche, dedicado al repertorio de una figura central de la canción ranchera.

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