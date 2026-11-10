¿Esperas tu Green Card? Qué estados concentran más solicitudes de residencia pendientes en Estados Unidos

Más de 1.5 millones esperan su Green Card. Foto: Envato.

Para miles de inmigrantes que viven en Estados Unidos, recibir la Green Card significa dejar atrás años de incertidumbre y comenzar una nueva etapa con mayor estabilidad. Sin embargo, ese momento todavía está lejos para millones de solicitantes. Datos de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) revelan que 1 millón 560 mil 290 solicitudes de residencia permanente estaban pendientes al 30 de junio de 2026. Florida, California y Texas figuran entre los lugares con mayor concentración de expedientes.

El volumen de casos muestra la dimensión de la espera. Y aunque tener una solicitud pendiente no significa que será rechazada, sí refleja la cantidad de personas que todavía no reciben una respuesta sobre su futuro migratorio.

¿Qué estados tienen más solicitudes de Green Card pendientes?

Un mapa elaborado por Newsweek, a partir de los registros de USCIS correspondientes al segundo trimestre de 2026, identificó una importante concentración de solicitudes en las oficinas migratorias de varios estados.

Florida encabeza la lista, con 265 mil 495 expedientes pendientes distribuidos entre nueve oficinas locales de USCIS. Le siguen California y Texas, con cifras también elevadas.

Estos son algunos de los datos más relevantes:

Florida: 265 mil 495 solicitudes pendientes. Tampa registra 46 mil 609; Kendall, 45 mil 973; y Hialeah, 43 mil 153.

265 mil 495 solicitudes pendientes. Tampa registra 46 mil 609; Kendall, 45 mil 973; y Hialeah, 43 mil 153. California: 161 mil 398 expedientes. San José concentra 23 mil 633; Los Ángeles, 20 mil 529; y San Francisco, 18 mil 364.

161 mil 398 expedientes. San José concentra 23 mil 633; Los Ángeles, 20 mil 529; y San Francisco, 18 mil 364. Texas: 140 mil 743 solicitudes pendientes. Houston tiene 57 mil 601; Dallas, 38 mil 257; y San Antonio, 30 mill 622.

Las cifras permiten observar dónde se acumula una parte importante del trabajo de las oficinas migratorias. Sin embargo, hay una precisión que no debes pasar por alto: USCIS contabiliza los casos según la oficina que los procesa, no necesariamente según el estado donde vive el inmigrante.

Por eso, si resides en California y tu expediente está asignado a otra oficina, tu caso podría aparecer contabilizado en una ubicación diferente.

¿Cuántas personas esperan una Green Card en Estados Unidos?

El informe trimestral de USCIS sobre el formulario I-485 registró 1 millón 560 mil 290 solicitudes pendientes al cierre de junio de 2026.

Este documento permite que determinados inmigrantes que ya están dentro de Estados Unidos soliciten ajustar su estatus para convertirse en residentes permanentes legales.

El desglose por categoría también revela quiénes están esperando una respuesta:

Motivos humanitarios: 618 mil 097 solicitudes pendientes, cerca del 40% del total

618 mil 097 solicitudes pendientes, cerca del 40% del total Reunificación familiar: 611 mil 067 casos, aproximadamente el 39%

611 mil 067 casos, aproximadamente el 39% Inmigración por empleo: 268 mil 408 expedientes, alrededor del 17%

268 mil 408 expedientes, alrededor del 17% Otras categorías: 62 mil 718 solicitudes

Los casos humanitarios y familiares representan juntos casi ocho de cada 10 expedientes pendientes. Esto significa que la demora no afecta únicamente a quienes buscan una residencia mediante un empleo. También alcanza a familias que esperan reunirse o regularizar su situación.

¿Por qué hay tantas solicitudes de residencia pendientes?

Durante el periodo de abril a junio de 2026, USCIS recibió 242 mil 989 solicitudes I-485 y completó 118 mil 366 decisiones. Es decir, entraron muchos más expedientes de los que la agencia logró resolver.

El resultado fue un aumento de la acumulación de casos. El total pasó de 1 millón 437 mil 210 solicitudes pendientes al cierre de marzo a más de 1.56 millones en junio.

Primer plano de una tarjeta de residencia permanente de EE. UU. Foto: Envato.

Un portavoz de USCIS explicó a Newsweek que la agencia no sacrificará la calidad de las revisiones ni los controles de seguridad para acelerar los trámites.

Pero para una familia que espera una Green Card, las cifras nacionales no resuelven la pregunta más importante: cuándo llegará su respuesta.

¿Tener una solicitud pendiente significa que no recibirás tu Green Card?

No. Una solicitud pendiente no equivale a un rechazo ni significa que USCIS haya tomado una decisión negativa. Cada expediente tiene sus propias circunstancias y tiempos de revisión.

Tampoco significa que todos los solicitantes deban esperar lo mismo. La categoría migratoria, los documentos entregados, las verificaciones y las circunstancias individuales pueden influir en el trámite.

Si estás esperando tu residencia permanente, puedes revisar el estado de tu expediente en la herramienta oficial de USCIS Case Status Online. Solo necesitas tu número de recibo.

La espera puede ser especialmente difícil cuando hay hijos, trabajo y planes familiares que dependen de una respuesta. Por eso, más allá del mapa y de las cifras, lo importante es que cada inmigrante revise su expediente y no confunda el volumen de solicitudes pendientes en su estado con el tiempo que necesariamente tardará su propio caso.

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