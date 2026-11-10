Invierno en Nueva York: habrá más refugios, autobuses y ayuda contra el frío

Una mujer mira el paisaje en Manhattan. Foto: Envato.

Nueva York comenzó a prepararse para el invierno 2026-2027 con un operativo que involucra a miles de trabajadores y una inversión adicional de 25 millones de dólares. El alcalde Zohran Mamdani anunció nuevas medidas para atender a personas sin hogar, abrir más espacios de resguardo y retirar nieve y hielo de las calles de los cinco distritos de la ciudad.

La decisión llega después de una temporada invernal especialmente difícil. Ahora, el gobierno municipal quiere evitar que las bajas temperaturas vuelvan a convertirse en una emergencia para quienes viven en la calle, los adultos mayores y las personas que tienen dificultades para trasladarse cuando se acumula nieve.

¿Qué cambiará con el Código Azul en Nueva York durante el invierno?

Una de las principales medidas será ampliar el Código Azul (Code Blue), el protocolo que activa la ciudad cuando la sensación térmica cae por debajo de los 32 grados Fahrenheit durante la noche.

Con los 25 millones de dólares adicionales, la administración de Mamdani pretende llegar a más personas que viven en las calles y ofrecerles atención antes de que el frío ponga en riesgo su salud.

De acuerdo con el anuncio oficial de la Alcaldía de Nueva York, el operativo contempla:

Más de 300 trabajadores adicionales para recorrer calles, parques, estaciones del metro y zonas donde suelen permanecer personas sin hogar

para recorrer calles, parques, estaciones del metro y zonas donde suelen permanecer personas sin hogar Hasta 55 unidades móviles WARM , con enfermeras o profesionales de salud, para brindar atención médica y trasladar a personas a lugares seguros

, con enfermeras o profesionales de salud, para brindar atención médica y trasladar a personas a lugares seguros Tres hospitales como mínimo habilitados como centros para protegerse del frío. En condiciones extremas podrán abrir los 11 hospitales de NYC Health + Hospitals

habilitados como centros para protegerse del frío. En Ocho centros de atención para personas sin hogar, cuatro nuevos centros de calentamiento y 20 autobuses habilitados como refugios temporales cuando el operativo alcance su nivel máximo

800 camas adicionales en habitaciones individuales y dobles de menor exigencia de acceso

La estrategia también contempla ampliar los recorridos de los equipos de asistencia. La ciudad calcula que podrán cubrir el 75% de las ubicaciones donde se sabe que permanecen personas sin hogar.

Nueva York tendrá más equipos para retirar nieve y hielo

El operativo no se limita a proteger a quienes no tienen una vivienda. También busca que los residentes puedan caminar, conducir y utilizar el transporte público cuando lleguen las tormentas.

El Departamento de Sanidad de Nueva York (DSNY) tendrá preparados:

Más de 2 mil 200 vehículos que pueden convertirse en quitanieves

que pueden convertirse en quitanieves Más de 700 esparcidores de sal

47 equipos especializados para limpiar carriles protegidos para bicicletas

Unos 7 mil trabajadores capacitados para retirar nieve

Una de las novedades es que los recorridos de limpieza incluirán formalmente las paradas de autobús, los cruces peatonales y las aceras. Esto importa especialmente para adultos mayores, personas con discapacidad y quienes necesitan caminar varias cuadras para llegar al metro o al trabajo.

Además, el alcalde anunció la incorporación de 120 máquinas quitanieves adicionales para limpiar esquinas, rampas de acceso y paradas de autobús.

La ciudad también cuenta con unos 3 mil residentes registrados como trabajadores de emergencia para retirar nieve, quienes podrán recibir 30 dólares por hora durante las operaciones.

¿Cómo será el invierno 2026-2027 en Nueva York?

La preparación municipal también responde a lo ocurrido durante la temporada anterior.

Según la transcripción del anuncio de Mamdani, Nueva York acumuló 43.4 pulgadas de nieve el invierno pasado, casi el doble del promedio habitual de 22.9 pulgadas. La ciudad también atravesó nueve días consecutivos sin temperaturas superiores al punto de congelación.

De cara al invierno, NY ofrece ayudas para la calefacción | Foto: Shutterstock

Para esta nueva temporada, la Alcaldía citó las perspectivas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que apuntan a un invierno más cálido y húmedo asociado con un fuerte fenómeno de El Niño.

Esto no significa que Nueva York vaya a librarse de las nevadas. De hecho, el gobierno municipal advierte sobre la posibilidad de lluvia helada, aguanieve y nieve húmeda y pesada durante algunas tormentas.

El problema de esta última es que puede dificultar la limpieza de calles y provocar la caída de ramas y cables eléctricos.

¿Cómo recibir alertas y ayuda durante una tormenta de nieve?

Los residentes pueden prepararse antes de que llegue el frío. La ciudad recomienda revisar los sistemas de calefacción, tener suministros básicos y cargar los teléfonos celulares cuando se anuncien tormentas.

También hay dos recursos importantes:

311: permite solicitar asistencia cuando encuentres a una persona que necesita ayuda durante una noche de Código Azul

permite solicitar asistencia cuando encuentres a una persona que necesita ayuda durante una noche de Código Azul Notify NYC: es el sistema municipal de alertas sobre frío extremo, nieve, hielo y otras emergencias. Tiene más de 1.6 millones de suscriptores

Puedes registrarte y consultar información en Notify NYC.

La apuesta de Mamdani es que Nueva York no tenga que improvisar cuando llegue la primera gran tormenta. Para quienes viven en esta ciudad, el invierno no es solamente una postal de nieve frente a los rascacielos: también significa calles difíciles de transitar, temperaturas peligrosas y familias que dependen de una calefacción que funcione. Por eso, el verdadero examen de este plan no estará en los millones anunciados, sino en que la ayuda llegue a tiempo a los barrios y a las personas que más la necesitan.

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