Empresas de Estados Unidos buscan empleados para la temporada de Thanksgiving 2026: cómo postularte

Estas son algunas ofertas de empleo por Thanksgiving 2026 Foto generada con Gemini

El Thanksgiving 2026 también marca una oportunidad para quienes buscan trabajo de temporada en Estados Unidos. Empresas como Amazon, UPS y Target cuentan con portales de contratación y opciones de empleo estacional para sus operaciones en tiendas, almacenes y reparto de paquetes. Sin embargo, la disponibilidad depende del puesto y de la localidad.

Amazon: oportunidades en almacenes y otras operaciones

El portal oficial de contratación de Amazon promociona opciones de tiempo completo, parcial y de temporada. Entre las áreas que presenta están los almacenes, la atención al cliente, las tiendas y las operaciones de carga aérea. No todas las modalidades están disponibles en cada ubicación.

En los almacenes, las tareas incluyen preparar, clasificar y cargar paquetes para su entrega. El sitio también reúne información sobre reparto mediante empresas asociadas y Amazon Flex; esas opciones aparecen diferenciadas de los puestos de almacén y deben revisarse por separado.

Para postularte, entra en el portal y busca oportunidades en la zona donde quieres trabajar. Antes de iniciar la solicitud, comprueba:

Si el puesto está identificado como seasonal, es decir, de temporada

El lugar de trabajo y los turnos disponibles

La remuneración y los beneficios que corresponden a esa oferta

Amazon anuncia procesos sin currículum ni entrevista para determinadas contrataciones de su portal. Eso no debe interpretarse como una condición aplicable a todos los puestos de la compañía.

UPS: oferta de empleo de ayudantes de reparto y conductores con vehículo propio

UPS presenta varias opciones para su temporada de mayor actividad. Entre ellas están los ayudantes de conductor, o Driver Helpers, que acompañan al repartidor y ayudan a entregar paquetes. Estos trabajadores no conducen el camión y suelen ser contratados en octubre, noviembre y diciembre.

Otra alternativa es trabajar como Seasonal Support Driver, un puesto de reparto con vehículo propio. La descripción general exige tener al menos 21 años, una licencia de conducir válida y capacidad para levantar hasta 70 libras, aproximadamente 32 kilogramos. El vehículo también debe cumplir las condiciones de la empresa.

En la consulta realizada para esta nota apareció una oferta de conductor de apoyo estacional en Vernon, Wisconsin, con un salario de 23 dólares por hora. La ficha también anuncia un bono de mil dólares, condicionado a trabajar al menos hasta el 24 de diciembre de 2026 y completar el periodo de empleo.

Para buscar otras opciones, utiliza el buscador oficial de UPS y filtra por ubicación o nombre del puesto. La compañía advierte que las oportunidades pueden cambiar diariamente y permite consultar o activar alertas de empleo. Las solicitudes deben completarse por internet; asistir a una feria de reclutamiento no sustituye ese trámite.

Target: empleos de temporada en tiendas

Foto: AFP

Target mantiene una página oficial de empleos estacionales con oportunidades en distintas áreas de sus tiendas. Entre las funciones que menciona están:

Atención al cliente

Preparación de pedidos

Recepción y reposición de mercancía en horarios de madrugada o nocturnos

Alimentos y bebidas

Ropa, belleza, tecnología y mercancía general

La empresa anuncia horarios flexibles, descuentos para empleados y otros beneficios, aunque aclara que la elegibilidad puede variar según el puesto, las horas trabajadas, la antigüedad y los requisitos de cada programa. También menciona pagos adicionales para determinados horarios de madrugada y noche, sin establecer una cifra única para todas las ubicaciones.

Para postularte, entra en esa página y selecciona “Search seasonal jobs”. Revisa la ubicación de cada oferta y sus condiciones antes de completar la solicitud.

¿Qué revisar antes de enviar una solicitud?

La palabra temporal importa: un empleo para la temporada de Thanksgiving 2026 y las compras de fin de año podría no garantiza continuidad después de diciembre. UPS señala expresamente que sus puestos estacionales tienen una fecha de finalización, aunque algunos trabajadores pueden optar después a otras oportunidades.

Antes de aceptar, revisa el salario por hora, los turnos, el traslado al lugar de trabajo y cualquier requisito físico o de vehículo. Si la oferta incluye un bono, comprueba cuándo se paga y qué condiciones debes cumplir para recibirlo.

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