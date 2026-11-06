El árbol de Rockefeller ya tiene fecha en Nueva York: cómo verlo gratis antes de Navidad

El Árbol de Rockefeller es una tradición en Nueva York. Foto: Envato.

Nueva York empieza a vestirse de Navidad y uno de sus símbolos más famosos ya tiene fecha de llegada. El árbol de Rockefeller Center aparecerá en Manhattan el sábado 7 de noviembre de 2026, pero sus luces no se encenderán hasta el 2 de diciembre. La buena noticia para las familias es que podrán visitarlo gratis en las áreas públicas y participar en una actividad especial sin pagar entrada.

¿Cuándo llega el árbol de Navidad de Rockefeller Center?

El árbol navideño de Rockefeller Center llegará a Nueva York desde West Edmeston, una localidad del estado de Nueva York. Según el sitio oficial de Rockefeller Center, este año se trata de un abeto de Noruega de 76 pies de altura, unos 23 metros.

No es un árbol cualquiera. Cada temporada se convierte en uno de los puntos más fotografiados de Manhattan y atrae tanto a turistas como a residentes que quieren darle la bienvenida a la Navidad antes de que termine el año.

La fecha de llegada es el 7 de noviembre, pero hay una diferencia importante: el árbol estará instalado antes de quedar iluminado. Quienes vayan ese primer día podrán conocerlo y participar en las actividades programadas, aunque tendrán que esperar hasta diciembre para verlo brillar con todas sus luces.

El 7 de noviembre habrá una actividad navideña gratuita

Rockefeller Center celebrará la llegada del árbol con el evento Meet the Tree Day, pensado especialmente para familias con niños.

La actividad está programada de 10 a. m. a 1 p. m. del sábado 7 de noviembre. De acuerdo con la página oficial del evento, la entrada será gratuita y se permitirá el acceso por orden de llegada, hasta completar la capacidad disponible.

Entre las actividades anunciadas están:

Talleres y manualidades para niños

Espacios para escribir cartas navideñas

Fotografías con personajes de Care Bears

Actividades para compartir deseos y mensajes de amabilidad

La entrada gratuita no significa que el acceso esté garantizado a cualquier hora. Como el cupo depende de la capacidad del lugar, conviene llegar con anticipación y consultar las actualizaciones oficiales antes de salir.

¿Cuándo será el encendido del árbol de Rockefeller en 2026?

La ceremonia oficial de iluminación se celebrará el miércoles 2 de diciembre, de 7 a 10 p. m., hora del Este.

Durante el evento, más de 50 mil luces LED multicolores iluminarán el árbol, coronado por una estrella de Swarovski. El encendido marca uno de los momentos más esperados de la temporada navideña en Nueva York.

Rockefeller Center también confirma que la ceremonia se transmitirá por NBC. Los detalles sobre los presentadores y las actuaciones musicales se anunciarán más adelante, según la información disponible en su página oficial de Navidad.

¿Se puede ver gratis el árbol de Rockefeller Center?

Sí. No necesitas comprar una entrada para contemplar el árbol desde las zonas públicas de Rockefeller Center. La visita gratuita permite acercarte a la plaza y tomar fotografías, aunque tendrás que compartir el espacio con otros visitantes.

Las experiencias especiales son distintas. Si quieres subir al mirador Top of the Rock y disfrutar de vistas panorámicas de Manhattan con acceso cercano al árbol, necesitarás comprar el boleto correspondiente.

El árbol permanecerá expuesto hasta mediados de enero de 2027, de acuerdo con el sitio oficial. Eso permite planear una visita incluso después de Navidad, aunque las condiciones de acceso y los horarios pueden variar.

Cómo planear tu visita navideña a Nueva York

Si tienes pensado viajar a Manhattan para ver el árbol, hay dos fechas que vale la pena guardar: el 7 de noviembre para la llegada y las actividades gratuitas, y el 2 de diciembre para el encendido oficial.

También conviene considerar el transporte público y evitar llegar con el tiempo justo, especialmente durante los días de mayor afluencia. Rockefeller Center está en Midtown Manhattan, entre las avenidas Quinta y Sexta y las calles 49 y 50.

La Navidad en Nueva York tiene algo que hace que incluso una visita breve se sienta especial. Y no hace falta pagar un boleto caro para disfrutar de uno de sus escenarios más conocidos: basta con elegir bien el día, revisar los avisos del organizador y prepararse para compartir la plaza con miles de personas que buscan llevarse la misma foto a casa.

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