Cuatro pagos del Seguro Social en diciembre: quiénes cobrarán y qué deben cuidar

Pagos del Seguro Social en diciembre de 2026. Foto: Envato.

Diciembre llegará con un calendario de pagos poco habitual para algunos beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos. Las personas que reciben simultáneamente jubilación o discapacidad y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) podrán tener cuatro depósitos durante el mes, debido al adelanto de los pagos correspondientes a enero de 2027.

La Administración del Seguro Social (SSA) también tiene otra noticia para estos hogares: el depósito adelantado del 31 de diciembre incluirá el aumento del 3.6% por el Ajuste al Costo de Vida (COLA) de 2027 para quienes reciben SSI. Pero hay algo que conviene aclarar desde ahora: no todos recibirán cuatro pagos ni se trata de un cheque adicional del gobierno.

¿Quiénes recibirán cuatro pagos del Seguro Social en diciembre?

El grupo que debe prestar atención es el de las personas que cobran dos beneficios: uno del Seguro Social y otro del programa SSI, destinado a adultos mayores, personas ciegas o con discapacidad que cumplen determinados requisitos económicos.

La razón está en el calendario. La SSA normalmente deposita el SSI el primer día de cada mes y entrega el Seguro Social el día 3 a quienes comenzaron a recibir sus beneficios antes de mayo de 1997 o cobran ambos programas.

En enero de 2027, el día 1 será feriado federal por Año Nuevo y el día 3 caerá en domingo. Por eso, los pagos que corresponderían a esas fechas llegarán antes, el jueves 31 de diciembre de 2026.

Así, quienes reciben ambos beneficios podrían tener estos cuatro depósitos:

1 de diciembre: pago del SSI correspondiente a diciembre

pago del SSI correspondiente a diciembre 3 de diciembre: depósito del Seguro Social correspondiente a diciembre

depósito del Seguro Social correspondiente a diciembre 31 de diciembre: pago adelantado del SSI correspondiente a enero de 2027

pago adelantado del SSI correspondiente a enero de 2027 31 de diciembre: pago adelantado del Seguro Social correspondiente a enero de 2027

La programación coincide con las reglas del calendario oficial de la SSA y las fechas publicadas para 2026 y 2027.

Fechas de pago del Seguro Social en diciembre de 2026

Los jubilados y beneficiarios por discapacidad que reciben únicamente el Seguro Social tienen otro calendario. Su fecha depende del día de nacimiento del trabajador cuyo historial laboral da derecho al beneficio.

De acuerdo con el calendario oficial de la SSA, los depósitos serán los siguientes:

3 de diciembre: personas que comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997 y beneficiarios que reciben ambos programas

personas que comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997 y beneficiarios que reciben ambos programas 9 de diciembre: personas nacidas entre los días 1 y 10

personas nacidas entre los días 1 y 10 16 de diciembre: personas nacidas entre los días 11 y 20

personas nacidas entre los días 11 y 20 23 de diciembre: personas nacidas entre los días 21 y 31

Los beneficiarios del SSI que no reciben Seguro Social tendrán su depósito de diciembre el día 1 y el correspondiente a enero llegará el 31 de diciembre.

El pago del 31 de diciembre llegará con el aumento del COLA 2027

Hay otro detalle que puede hacer una diferencia en el presupuesto de los hogares: el ajuste por inflación.

La SSA anunció que los beneficios del Seguro Social y el SSI aumentarán 3.6% en 2027. Según el comunicado publicado el 14 de octubre, el incremento beneficiará a cerca de 76 millones de personas.

En el caso del SSI, el aumento comenzará a reflejarse en el pago del 31 de diciembre, aunque ese depósito corresponde al beneficio de enero de 2027. Para los jubilados y beneficiarios por discapacidad que cobran bajo el calendario habitual, el incremento llegará con sus pagos de enero.

La agencia también informó que el beneficio máximo federal del SSI para una persona elegible pasará de 994 a 1,029 dólares mensuales en 2027. Sin embargo, no todos recibirán esa cantidad, pues el monto depende de sus ingresos, recursos y otras condiciones.

¿Qué deben cuidar los beneficiarios para no confundirse?

Recibir varios depósitos en diciembre puede parecer una buena noticia, especialmente cuando los gastos de las fiestas y el inicio de año suelen apretar el presupuesto familiar. Pero hay una advertencia importante: los pagos adelantados no representan dinero adicional.

El depósito del 31 de diciembre corresponde a enero. Si una persona lo gasta como si fuera un ingreso extraordinario, podría quedarse con menos dinero para cubrir sus necesidades durante las primeras semanas de 2027.

También conviene revisar el historial de pagos en la cuenta personal de my Social Security y comprobar que los datos bancarios estén actualizados.

Si el dinero no aparece en la fecha prevista, la SSA recomienda esperar tres días adicionales de correo antes de comunicarse con la agencia.

Para quienes dependen de estos beneficios para pagar la renta, comprar alimentos o cubrir medicamentos, conocer las fechas puede evitar más de un dolor de cabeza. Diciembre tendrá varios movimientos en las cuentas bancarias, sí, pero no todos significan un ingreso nuevo. La diferencia entre un adelanto y un pago extra puede parecer pequeña en el calendario; en el bolsillo, no lo es.

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