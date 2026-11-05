Aumentan los casos de gripe en niños en Nueva York: síntomas de alarma

Gripe en Estados Unidos, aumentan casos. Foto: Envato.

La gripe llegó antes de lo esperado a Nueva York y está afectando especialmente a los niños. Los contagios y las hospitalizaciones aumentaron más de 400% frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con los datos estatales. Ante este escenario, las familias deben prestar atención a los síntomas que pueden indicar una complicación y requieren atención médica.

El problema no es solamente que haya más menores enfermos. La temporada de influenza comenzó con semanas de anticipación y está presionando los servicios de salud cuando muchas familias apenas empiezan a prepararse para el invierno.

¿Qué síntomas de gripe son comunes en los niños?

La influenza puede comenzar de golpe. Un niño que estaba jugando con normalidad puede despertar con fiebre, dolor muscular y un cansancio que lo deja sin ganas de levantarse.

El Departamento de Salud del Estado de Nueva York explica que los síntomas habituales de la gripe incluyen:

Fiebre y escalofríos: pueden aparecer de manera repentina

pueden aparecer de manera repentina Tos seca y dolor de garganta: son algunas de las molestias respiratorias más frecuentes.

son algunas de las molestias respiratorias más frecuentes. Congestión nasal: el menor puede tener la nariz tapada o secreción.

el menor puede tener la nariz tapada o secreción. Dolores musculares y corporales: algunos niños se quejan de dolor en las piernas, brazos o espalda.

algunos niños se quejan de dolor en las piernas, brazos o espalda. Dolor de cabeza y cansancio: la fatiga puede ser intensa.

la fatiga puede ser intensa. Vómitos o diarrea: estas molestias digestivas son más frecuentes en los niños que en los adultos.

La fiebre por sí sola no significa que el menor esté desarrollando una complicación. Lo importante es observar cómo respira, si puede beber líquidos y si mantiene su comportamiento habitual.

Siete síntomas de gripe en niños que deben preocupar a los padres

Hay señales que no conviene esperar a que desaparezcan. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que ciertos síntomas pueden indicar complicaciones de la influenza y requieren atención médica inmediata.

1. Dificultad para respirar. Si el niño respira demasiado rápido, hace esfuerzo para tomar aire o se le hunden las costillas al inhalar, necesita valoración urgente.

2. Labios o rostro azulados. Una coloración azul o morada puede indicar que el organismo no está recibiendo suficiente oxígeno.

3. Señales de deshidratación. La boca seca, la ausencia de lágrimas al llorar o pasar ocho horas sin orinar son señales de alarma.

4. Vómitos persistentes. Si el menor no consigue retener líquidos, puede deshidratarse rápidamente.

5. Somnolencia extrema. Un niño que no despierta normalmente, no responde o deja de interactuar como acostumbra necesita atención inmediata.

6. Fiebre muy alta o convulsiones. Una temperatura superior a 40 °C (104 °F) que no responde a medicamentos para reducir la fiebre requiere atención urgente. También deben atenderse las convulsiones.

7. La gripe parece mejorar, pero vuelve con más fuerza. Si la fiebre desaparece y después regresa acompañada de una tos más intensa, podría existir una complicación.

Los CDC incluyen estas señales entre los principales signos de advertencia de complicaciones por influenza en menores. Si aparecen, los padres deben buscar atención médica sin demora. Si el niño tiene dificultad respiratoria grave o presenta labios azulados, deben llamar al 911.

¿Qué niños tienen mayor riesgo de complicaciones por gripe?

Aunque cualquier menor puede enfermarse, algunos necesitan vigilancia especial.

Los niños menores de cinco años, especialmente los menores de dos, tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones. También deben tener especial cuidado quienes viven con asma, diabetes, enfermedades cardíacas o pulmonares y otros problemas crónicos.

El Departamento de Salud de Nueva York recomienda consultar al pediatra si un niño menor de cinco años presenta síntomas de influenza, así como si tiene alguna enfermedad crónica.

La vacuna contra la gripe es la principal medida de prevención

Con el aumento de contagios en Nueva York, las autoridades sanitarias insisten en la vacunación. El Departamento de Salud estatal recomienda que todos los niños desde los seis meses hasta antes de cumplir 19 años reciban la vacuna anual contra la influenza.

Los bebés menores de seis meses todavía no pueden recibirla. Por eso, la protección de las personas que viven con ellos y de sus cuidadores cobra especial importancia.

También conviene reforzar medidas sencillas:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón

Evitar el contacto cercano con personas enfermas

Cubrirse al toser o estornudar

Mantener al niño enfermo en casa y evitar que vaya a la escuela mientras tenga fiebre

La gripe puede confundirse al principio con un resfriado fuerte, pero no siempre evoluciona de la misma manera. Para los padres, la clave es no quedarse únicamente con el número que marca el termómetro: observar la respiración, la hidratación y el comportamiento del niño puede ayudar a reconocer cuándo algo no marcha bien. Si aparece una señal de alarma, esperar hasta el día siguiente no es una buena opción.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.