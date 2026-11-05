“El duelo me cambió”: Carlos PenaVega revela cómo superó la tragedia familiar junto a su esposa Alexa

Carlos PenaVega abrió su corazón. Foto: Shutterstock

Durante un desgarrador relato en su podcast, el actor y cantante Carlos PenaVega contó algo muy íntimo: cómo vivió el nacimiento de su hija sin vida.

En Lexlos Podcast, PenaVega explicó cómo él y su pareja vivieron una tragedia en 2024 como tras la pérdida de su hija al momento de haber nacido, a quien llamaron Indy.

El recuerdo de Indy y la contención emocional

Durante la transmisión, el artista recordó los minutos posteriores al parto y el profundo impacto emocional que le impidió procesar de inmediato lo que estaba ocurriendo:

“Sí quiero decir, yo desearía haberla abrazado, pero puse mi mano en su cabeza y tomamos una foto. Es la única memoria que tengo de tocarla en el momento, lo habría hecho realidad porque no estaba listo para enfrentar la realidad”.

A lo que su esposa menciona que él solo intentaba contener las lágrimas y le recordó: “Estabas: ‘no puedo, no puedo’”.

Esta confesión la realizó la pareja al contar que estarían dispuestos a ser padres nuevamente tras la pérdida devastadora de su pequeña hija.

El camino hacia la esperanza y un nuevo libro de memorias

“Hablamos de… tener un último bebé, si podemos”, escribió Carlos PenaVega en sus memorias, La alegría no se cancela: lo que el duelo nos enseñó sobre el dolor, la paz y el propósito.

“Esas conversaciones me llenan de esperanza de una manera que nunca pensé que lo harían”.

El fallecimiento de la bebé ocurrió hace dos años, cuando la niña nació sin vida, por lo que su esposa Alexa se enfrentó a varias dificultades durante el embarazo, ocasionándole una hospitalización previa debido a un sangrado, según informó la revista Us Weekly en aquel momento.

La pareja, que ya tiene tres hijos llamados Ocean, Kingston y Rio, debió reorganizar su dinámica familiar e íntima para enfrentar el duelo.

“El duelo me cambió. Tuve que dejar de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba”, dijo Carlos al reflexionar sobre su proceso. “Tuve que aprender a expresar lo que realmente pensaba y sentía, incluso cuando me asustaba. Eso me transformó, y también transformó nuestro matrimonio”.

La fe como pilar de unión matrimonial

Esta no es la primera vez que la pareja habla abiertamente sobre el fallecimiento de Indy. En agosto de este año, Alexa, pareja de Carlos, compartió su testimonio espiritual en el programa radial de Christian Bevere:

“Cuando ocurrió su pérdida, fue un golpe muy duro, pero la paz de Dios era tan evidente y estaba presente en todas nuestras vidas, y en la forma en que usó su vida para fortalecer a nuestra familia”, dijo en el podcast Dear Future Husband.

“Escucho hablar de parejas que terminan separándose tras la pérdida de un hijo y me duele muchísimo porque, en nuestro caso, fue un punto de inflexión. Fue como avivar la llama, lo que nos hizo ser mucho más conscientes el uno con el otro. Se derribaron barreras”.

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