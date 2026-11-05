Por qué bajaron las acciones hoy en EE.UU. y cómo eso afecta tu bolsillo

La baja venta de chips para celulares fue uno de los factores. Foto: AFP

Las acciones de las empresas de chips e inteligencia artificial arrastraron a Wall Street a una fuerte caída este jueves 5 de noviembre, apenas un día después de que la bolsa celebrara los resultados de las elecciones intermedias. A las 9:57 de la mañana, hora del Este, el Nasdaq perdía 3.09%, mientras que el S&P 500 bajaba 1.66% y el Dow Jones retrocedía 0.66%, de acuerdo con Reuters.

Esa baja borró buena parte del repunte del miércoles, cuando el Dow Jones ganó más de mil 500 puntos, según The Associated Press. Además, la caída dejó al Nasdaq, el índice donde cotizan las grandes tecnológicas, muy cerca de entrar en lo que los mercados llaman una “corrección”.

El golpe, sin embargo, no se queda solo en las pantallas de los inversionistas. Millones de trabajadores tienen sus ahorros para el retiro invertidos en estos mismos índices, y algunos de los factores que movieron a la bolsa, como el petróleo y la inflación, también influyen en lo que pagan las familias por la gasolina o por sus tarjetas de crédito.

¿Qué pasó en Wall Street y qué significa una “corrección”?

La venta se concentró en el sector tecnológico. Según las cifras de Reuters, registradas a esa misma hora, el índice de semiconductores se desplomaba 7.1%, y la tecnología y el consumo discrecional encabezaban las pérdidas entre los 11 grandes sectores del S&P 500. En cambio, las empresas de energía eran las que más avanzaban.

Por su parte, el término “corrección” se usa en los mercados cuando un índice cae 10% o más desde su punto más alto reciente. Por eso, una corrección no equivale a una crisis, aunque sí indica que los inversionistas se volvieron más cautelosos con un sector que había crecido con fuerza durante meses.

La caída golpeó con especial dureza a varias empresas ligadas a los chips, a los centros de datos y a Elon Musk. De acuerdo con Reuters, estas fueron algunas de las bajas más pronunciadas durante la primera hora de operaciones.

Qualcomm, fabricante de chips para celulares, caía 9%

Dell, que vende servidores para inteligencia artificial, bajaba 10.5%

Tesla perdía 9.5% y SpaceX retrocedía 6.7%

CoreWeave, empresa de centros de datos, caía 9.3%

Meta, dueña de Facebook e Instagram, bajaba 3.4%

En sentido contrario, AppLovin, una empresa de software para publicidad, subía 32% después de reportar ganancias por encima de lo esperado, lo que mostró que no todo el mercado se movió en la misma dirección.

Chips, un Congreso demócrata y el petróleo, detrás de la caída

El primer golpe llegó por los resultados de Qualcomm, cuyas ventas de chips para celulares previstas para el cuarto trimestre quedaron por debajo de lo que esperaba Wall Street, por una demanda débil y menores ingresos ligados a Apple, según Reuters. Además, las pérdidas de Nvidia, AMD, Intel y Marvell Technology pesaron con fuerza sobre el índice de semiconductores.

Sin embargo, el factor que más pesó tuvo que ver con la política. Los demócratas ganaron el control del Congreso, que asumirán en enero, y lo hicieron en unas elecciones intermedias que se perfilaban como el primer gran examen al segundo mandato de Donald Trump. El miércoles, el mercado leyó ese resultado como menos incertidumbre. Un día después, en cambio, los inversionistas empezaron a temer más regulación y menos impulso al gasto en infraestructura de inteligencia artificial, sobre todo porque los demócratas también ganaron en estados clave para los centros de datos, donde crece la oposición a su expansión.

En esa línea, Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank citada por Reuters, dijo que sospecha que “habrá cierto escrutinio sobre esta agresiva expansión de la infraestructura de IA”. Asimismo, las empresas de Musk resintieron el cambio, ya que el empresario gastó casi 500 millones de dólares en apoyar a candidatos republicanos, entre ellos en Texas, donde tienen su sede Tesla y SpaceX.

A todo esto se sumó el petróleo. De acuerdo con AP, el barril de Brent se desplomó 8.7% el miércoles, a 94.62 dólares, ante la posibilidad de que el nuevo control demócrata del Congreso presione para frenar la guerra con Irán. El jueves, no obstante, el crudo volvió a subir, lo que mantuvo abierta la incertidumbre sobre los precios de la energía.

🚨 WALL STREET SELLOFF: U.S. stocks are sharply lower Thursday, reversing much of Wednesday’s post-midterm rally.



The Nasdaq is down more than 3%, the S&P 500 has fallen 1.66%, and tech stocks are taking a major hit.



Yesterday’s market optimism is quickly fading. pic.twitter.com/ohiKkOwInu — Dave styles (@TrippleCryptic0) November 5, 2026

¿Cómo puede afectar a los ahorros para el retiro?

Para la mayoría de las familias, el impacto más directo se ve en las cuentas de retiro, como el 401(k) o las IRA, que suelen estar invertidas en fondos que siguen a índices como el S&P 500. Por eso, una caída como la de este jueves puede reflejarse en el saldo del estado de cuenta, aunque esa pérdida solo se vuelve definitiva si la persona vende sus inversiones mientras están a la baja.

Ante este tipo de movimientos, la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), el organismo que supervisa a los corredores de bolsa en EE. UU., recomienda evitar decisiones impulsivas cuando el mercado se vuelve volátil y enfocarse en lo que sí está bajo control. Entre sus consejos destacan los siguientes.

Tener metas financieras claras, con un plazo y un plan definidos, para que no dependan de las caídas de corto plazo

Diversificar los ahorros entre acciones, bonos y efectivo, en lugar de concentrarlos en una sola empresa o sector

Invertir montos iguales a intervalos regulares, una estrategia que reduce el peso de las emociones al momento de decidir

Desconfiar de quienes prometen ganancias “sin riesgo” y trabajar solo con asesores registrados, que se pueden verificar en la herramienta BrokerCheck

Además, quienes están a pocos años de retirarse suelen tener menos margen para esperar a que el mercado se recupere, así que en esos casos conviene revisar con un asesor si su mezcla de inversiones sigue siendo la adecuada.

¿Qué pasa con las tasas de interés, las tarjetas y la gasolina?

Detrás de la nerviosidad del mercado también está la inflación. La Reserva Federal mantuvo su tasa de referencia entre 3.75% y 4% el 28 de octubre, aunque advirtió que la inflación sigue elevada, y dos de sus integrantes, Lisa Cook y Beth Hammack, votaron por subirla. Este jueves, Hammack se pronunció a favor de aumentos graduales, y los operadores esperan un alza en diciembre, después de la que la Fed aplicó en septiembre, según Reuters.

En la práctica, si la Fed vuelve a subir su tasa, las tarjetas de crédito, los préstamos de auto y otras deudas con interés variable se vuelven más caros. Por eso, quienes cargan saldos en sus tarjetas tienen un motivo más para priorizar el pago de esas deudas antes de que suban los intereses.

En cuanto a la gasolina, el promedio nacional era de 4.12 dólares por galón el 4 de noviembre, según AAA, que había advertido que el crudo por encima de 100 dólares por barril limitaba nuevas bajas. Así, cualquier movimiento del petróleo por la guerra con Irán vuelve a tocar el bolsillo de los conductores y pesa sobre el costo de vida, la principal preocupación de los votantes latinos en estas elecciones.

Mientras tanto, la siguiente pista llegará el viernes con el informe de empleo de octubre, un dato clave para que la Fed decida si sube las tasas el próximo mes. Hasta entonces, la recomendación general para las familias se mantiene, es decir, no vender por pánico, revisar sus deudas con interés variable y no perder de vista el plan de largo plazo.

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