Aumento de COLA 2027: cómo ver tu nuevo monto en my Social Security

Conoce cómo revisar el monto en my Social Security. Foto generada con Gemini

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció un aumento del 3.6% en los beneficios para 2027. Cerca de 72 millones de beneficiarios del Seguro Social verán el ajuste a partir de enero, mientras que los pagos de SSI aumentarán desde el 31 de diciembre de 2026.

El monto exacto que recibirá cada persona estará disponible en el centro de mensajes de su cuenta de my Social Security. La SSA explicó que el aviso incluirá el nuevo beneficio mensual, las deducciones aplicables y las fechas exactas del cambio.

¿Cuándo aparecerá el nuevo monto del aumento del Seguro Social COLA 2027?

Las personas con una cuenta de my Social Security podrán consultar su aviso de COLA en línea a partir de finales de noviembre de 2026. La SSA indica que esa opción estará disponible hasta tres semanas antes de que llegue la notificación impresa por correo.

Para verlo en línea, debes haber creado tu cuenta y estar inscrito en las notificaciones sin papel antes del 18 de noviembre de 2026. Si no lo haces antes de esa fecha, recibirás el aviso por correo en diciembre, pero no podrás consultarlo antes en el centro de mensajes.

¿Cómo encuentro el aviso del aumento del Seguro Social COLA 2027?

1. Entra a SSA.gov/myaccount

2. Inicia sesión con tu usuario y contraseña

3. Ve a la sección Message Center o Centro de mensajes

4. Busca el aviso de COLA 2027 cuando esté disponible

5. Revisa el nuevo monto mensual, las deducciones y la fecha en que entrará en vigor.

La SSA explicó que el aviso será de una página, con lenguaje sencillo y personalizado. Incluirá las fechas exactas y los montos en dólares del nuevo beneficio, además de cualquier deducción aplicable.

¿Qué significa cada dato del aviso del aumento del Seguro Social COLA 2027?

El documento personalizado mostrará:

Tu nuevo beneficio mensual para 2027

El aumento en dólares respecto a tu pago actual

Las deducciones aplicables, incluida la prima de Medicare, si corresponde

La fecha a partir de la cual se aplicará el nuevo monto

Para quienes están inscritos en Medicare, la SSA también publicará el monto de la prima de 2027 en el centro de mensajes de my Social Security a partir de finales de noviembre. La información sobre los cambios de Medicare también estará disponible en Medicare.gov.

¿Por qué mi aumento del Seguro Social 2027 puede ser menor?

El COLA 2027 será del 3.6% y, en promedio, los beneficios de jubilación del Seguro Social aumentarán 75 dólares al mes. Sin embargo, el monto final que verás en tu cuenta puede ser menor si tienes deducciones, como la prima de Medicare.

El ajuste se aplica automáticamente a los beneficios de Seguro Social y SSI. No necesitas solicitarlo ni presentar un formulario adicional.

Seguro Social 2027: ¿qué hago si no tengo cuenta?

Si aún no tienes una cuenta, puedes crearla gratis en SSA.gov/myaccount. Para ver el aviso de COLA en línea, deberás crearla e inscribirte en notificaciones sin papel antes del 18 de noviembre de 2026.

Si prefieres no usar la cuenta, la SSA enviará el aviso por correo durante diciembre.

¿Qué hago si el aviso del aumento del Seguro Social 2027 no aparece?

Si ya tienes cuenta, revisa que:

No hayas iniciado sesión con la cuenta correcta

Tengas activado las notificaciones sin papel antes del 18 de noviembre

Tu dirección postal y correo electrónico estén actualizados

No haya mensajes pendientes en la sección de centro de mensajes

La SSA también envía avisos cuando cambia el monto o la elegibilidad de un beneficio. Si necesitas ayuda, puedes llamar al 1-800-772-1213.

¿Cómo confirmo que el nuevo pago llegó?

Los beneficiarios de Seguro Social verán el aumento a partir de sus pagos de enero de 2027. Las personas que reciben SSI verán el aumento a partir del pago del 31 de diciembre de 2026.

Cuando llegue tu primer pago con el ajuste, compara el depósito con el monto que aparece en el aviso de COLA 2027. Si recibes Medicare, revisa que la prima de la Parte B se haya descontado correctamente, porque puede reducir el aumento neto que ves en tu cuenta.

Si el depósito no coincide con el aviso o no llega en la fecha esperada, la SSA recomienda esperar tres días hábiles adicionales antes de comunicarte con la agencia