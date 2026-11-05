TPS venezolano no volverá el 6 de noviembre

Cerca del 20 de noviembre se dará una actualización. Foto: Cuartoscuro

El Estatus de Protección Temporal (TPS) de los venezolanos no volverá el 6 de noviembre, como se esperaba, luego de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito concediera al gobierno de Donald Trump una pausa de 14 días sobre la orden que iba a restablecer esa protección migratoria, según reportó Bloomberg Law.

La decisión, que el mismo panel de tres jueces anunció el martes 3 de noviembre, dio marcha atrás a lo que había resuelto apenas unos días antes, cuando rechazó la petición del gobierno de seguir bloqueando el regreso del Estatus de Protección Temporal (TPS). Por eso, cientos de miles de venezolanos que perdieron esa protección seguirán sin ella al menos hasta que venza la pausa.

Esa pausa, sin embargo, no resuelve el caso de fondo, que sigue abierto en los tribunales y podría llegar otra vez a la Corte Suprema. Mientras tanto, quienes esperaban recuperar su TPS enfrentan semanas de incertidumbre sobre su permiso de trabajo y su protección contra la deportación.

¿Qué decidió el Noveno Circuito y por qué cambia lo que se había anunciado?

El origen de esta disputa está en una orden de un tribunal federal de distrito del 5 de septiembre de 2025, que concluyó que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad al anular la extensión del TPS venezolano y terminar su designación. Así lo detalló la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, que forma parte de la defensa legal de los demandantes. De acuerdo con E-Verify, el sistema federal de verificación de empleo, esa orden permitía que continuara la designación de 2023.

Sin embargo, la orden nunca llegó a aplicarse. El 3 de octubre de 2025, la Corte Suprema la suspendió mientras avanzaba el litigio, con el voto en contra de las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Después, según la ACLU, esa suspensión quedó con fecha de vencimiento el viernes 6 de noviembre de 2026, y por eso el 30 de octubre, cuando el Noveno Circuito negó la nueva petición del gobierno, el regreso del TPS parecía cuestión de días.

Ese panorama cambió en menos de una semana. Con la suspensión administrativa concedida el 3 de noviembre, el tribunal volvió a frenar la orden. Por lo general, los tribunales usan esta figura como una pausa temporal para ganar tiempo antes de tomar una decisión más amplia, por lo que no implica que los jueces hayan resuelto a favor del gobierno.

Una pausa de 14 días que empieza el 6 de noviembre

La pausa arranca el mismo viernes 6 de noviembre, el día en que el TPS iba a volver, y dura 14 días, así que se extendería hasta cerca del 20 de noviembre. Durante ese periodo, la orden que protegía a los venezolanos seguirá bloqueada, y el TPS no se restablece de forma automática.

Además, la pausa llegó después de un año de idas y vueltas en los tribunales. Estas son las fechas clave del caso.

5 de septiembre de 2025. Un tribunal federal de distrito declaró ilegal la cancelación del TPS venezolano

Un tribunal federal de distrito declaró ilegal la cancelación del TPS venezolano 3 de octubre de 2025. La Corte Suprema suspendió esa orden mientras continuaba el litigio

La Corte Suprema suspendió esa orden mientras continuaba el litigio 25 de junio de 2026. La Corte Suprema emitió el fallo que permitió terminar el TPS sin revisión de los tribunalesen los casos de Haití y Siria

La Corte Suprema emitió el fallo que permitió terminar el TPS sin revisión de los tribunalesen los casos de Haití y Siria 5 de octubre de 2026. La Corte Suprema anuló el fallo del Noveno Circuito que protegía el TPS venezolano y pidió revisarlo de nuevo

La Corte Suprema anuló el fallo del Noveno Circuito que protegía el TPS venezolano y pidió revisarlo de nuevo 30 de octubre de 2026. El Noveno Circuito negó la petición del gobierno, lo que abrió la puerta a restablecer el TPS para los venezolanos

El Noveno Circuito negó la petición del gobierno, lo que abrió la puerta a restablecer el TPS para los venezolanos 3 de noviembre de 2026. El mismo tribunal concedió una pausa de 14 días que empieza el 6 de noviembre

🚨ÚLTIMA HORA Nueva decisión sobre el programa de TPS para Venezuela.



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¿Qué significa para los venezolanos que esperaban recuperar su TPS?

En la práctica, quienes perdieron el TPS tras su cancelación no lo recuperan el 6 de noviembre, por lo que tampoco recuperan el permiso de trabajo ligado al programa. Su situación se mantiene igual que antes del fallo del 30 de octubre, al menos hasta que termine la pausa o haya una nueva decisión.

El impacto alcanza a una comunidad muy amplia. Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), aseguró que la cancelación “despojó a más de medio millón de refugiados de su estatus migratorio legal”. Por su parte, Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California, sostuvo tras el fallo del 30 de octubre que “este país se construyó sobre pesos y contrapesos” y que “esa orden judicial debe significar algo”.

¿Qué podría pasar después en los tribunales y en la Corte Suprema?

El futuro del caso depende en buena medida del fallo que la Corte Suprema emitió en junio. En Mullin v. Doe, decidido el 25 de junio de 2026 por seis votos contra tres, la Corte concluyó que la ley del TPS impide a los tribunales revisar la mayoría de las impugnaciones contra la terminación de este programa, según un análisis del Servicio de Investigación del Congreso.

A partir de ese fallo, el gobierno sostiene que los tribunales generalmente no pueden revisar las decisiones sobre el fin del TPS, incluido el caso venezolano, según detalló SCOTUSblog. Los demandantes, en cambio, argumentan que el fallo de junio no impide revisar la decisión sin precedentes de “anular” el TPS de Venezuela, de acuerdo con la Alianza Nacional TPS, que encabeza la demanda. Precisamente por esa diferencia, la Corte Suprema devolvió el caso al Noveno Circuito el 5 de octubre para que lo revisara de nuevo.

Cuando venza la pausa, el Noveno Circuito podría extenderla por más tiempo o dejar que termine, en cuyo caso el TPS podría restablecerse mientras continúa el litigio. Además, cualquiera de las dos partes puede acudir a la Corte Suprema, lo que podría volver a cambiar el calendario en cuestión de días.

¿Qué conviene hacer mientras se define el caso?

Ante tanta incertidumbre, la recomendación general para los venezolanos afectados es no tomar decisiones apresuradas y apoyarse en información oficial. Algunas medidas pueden ayudar a protegerse mientras los tribunales deciden.

Consultar a un abogado de inmigración o a una organización acreditada antes de salir de EE. UU., porque viajar sin un permiso vigente puede complicar el regreso

Guardar copias de todos los documentos del TPS, de los permisos de trabajo y de cualquier aviso de USCIS

Desconfiar de “notarios” o gestores que prometen recuperar el TPS a cambio de dinero, ya que solo una decisión judicial o de USCIS puede restablecerlo

Revisar con un abogado si existe otra vía migratoria disponible, como una solicitud de asilo

Asimismo, cualquier cambio en los permisos de trabajo dependerá de las instrucciones que publique USCIS una vez que haya una decisión definitiva, por lo que conviene seguir solo sus avisos oficiales. Mientras tanto, la fecha a vigilar es alrededor del 20 de noviembre, cuando termina la pausa del Noveno Circuito.

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