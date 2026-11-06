Quién es Samuel Vilchez Santiago, el venezolano que ganó el distrito 43 de la Cámara de Representantes de Florida

Samuel Vilchez Santiago salió de Venezuela en 2010. Foto: Samuel For Florida

Samuel Vilchez Santiago llegó a Estados Unidos en 2010, cuando tenía 13 años y no hablaba inglés. Su familia había dejado Maracaibo, Venezuela, y buscaba protección y una nueva vida en Orlando. Dieciséis años después, el dirigente demócrata ganó las elecciones del Distrito 43 de la Cámara de Representantes de Florida, según su biografía de campaña.

Entre ambos momentos hay una trayectoria que pasó por las escuelas públicas de Orlando, las universidades de Princeton y Oxford, la organización comunitaria y la presidencia del Partido Demócrata del condado de Orange. En su sitio de campaña, Vilchez Santiago presenta esa experiencia como la razón por la que quiere ampliar las oportunidades para otras familias de la comunidad donde creció.

El 3 de noviembre se impuso al republicano Jorge Malavet en las elecciones intermedias de Estados Unidos con 31 mil 519 votos, equivalentes al 66.17%, frente a los 16 mil 112 sufragios —33.83%—. De esta forma, ocupará un escaño en la legislatura de Florida, con sede en Tallahassee.

Samuel Santiago is your newest FL House Representative for District 43! Congratulations Rep-elect Santiago! pic.twitter.com/rcWDRQmkfK — Florida Democrats (@FlaDems) November 4, 2026

De Maracaibo a Orlando: una familia que empezó de nuevo

La historia migratoria de Vilchez Santiago está marcada por el cambio que vivieron sus padres después de salir de Venezuela. Su madre era odontóloga y tenía una clínica; al llegar a Estados Unidos comenzó a trabajar en McDonald’s. Su padre, ingeniero informático y empresario, aceptó empleos lavando vehículos en el aeropuerto, según una entrevista publicada por NTN24.

“Mis padres sacrificaron sus carreras para asegurarse de que yo y mi hermana tuviéramos un mejor futuro”, recordó en una entrevista con Orlando Open Podcast citada por ese medio.

La familia había abandonado el país por persecución política y solicitado asilo en Estados Unidos. Samuel creció en Azalea Park, en el área de Orlando, y comenzó su adaptación escolar sin hablar inglés, de acuerdo con su sitio de campaña.

Cinco años después se graduó como el mejor estudiante de su promoción en Colonial High School. Ese recorrido, desde las dificultades iniciales con el idioma hasta el reconocimiento académico, ocupa un lugar central en la historia con la que se presentó ante los votantes.

Su formación en Princeton y Oxford

Vilchez Santiago obtuvo una beca completa para estudiar en Princeton, según Florida Politics. Se convirtió en el primero de su familia en asistir a una universidad en Estados Unidos, señala su biografía de campaña.

Completó una licenciatura en Política en Princeton en 2019 y una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Oxford en 2023.

Durante la adolescencia organizó jornadas para ayudar a otros estudiantes a solicitar ingreso a la universidad. La cifra corresponde al recuento de su propia campaña.

De organizador comunitario a dirigente demócrata

Su primera tentativa de llegar a la Cámara estatal ocurrió en 2020, cuando compitió por el Distrito 48. No ganó la primaria demócrata, pero continuó trabajando en participación electoral y defensa de las comunidades inmigrantes.

En 2023 fue elegido presidente del Partido Demócrata del condado de Orange. Su biografía de campaña también recoge su trabajo como responsable de la campaña de Florida de All Voting Is Local durante las elecciones de 2020 y como director estatal de la American Business Immigration Coalition.

En el ámbito profesional, se ha desempeñado como gerente sénior para organizaciones sin fines de lucro en ActBlue, una plataforma de recaudación de fondos vinculada a candidatos y causas demócratas y progresistas. Su cargo fue recogido por Florida Politics.

La maestra a la que sucederá en la Cámara de Florida

Una de las conexiones más personales de su llegada a la legislatura es su vínculo con Johanna López, la representante demócrata a la que sucederá en el Distrito 43. López fue su profesora durante su etapa escolar en Florida y contribuyó a despertar su interés por el activismo y la participación comunitaria, según Florida Politics.

Más adelante, Vilchez Santiago trabajó en la campaña de López para la Junta Escolar del condado de Orange. Ella, a su vez, respaldó su candidatura para sucederla en la Cámara estatal.

Congratulations to my friend Samuel Vilchez-Santiago, who is going to the Florida House to fight for our community! Can't wait to see you shine in the State Legislature! pic.twitter.com/OOPApZJNm9 — Rep. Anna V. Eskamani, PhD 🔨 (@AnnaForFlorida) November 4, 2026

¿Qué significa su victoria para la representación venezolana?

Vilchez Santiago es el primer venezolano demócrata elegido para integrar la Cámara de Representantes de Florida. Esa precisión importa: el reconocimiento se refiere a su nacionalidad de origen, su partido y la institución estatal en la que ocupará un escaño.

Su llegada a Tallahassee convierte una trayectoria de organización comunitaria en una responsabilidad legislativa. El joven que comenzó la escuela sin hablar inglés representará ahora al distrito donde construyó buena parte de su vida, con una agenda centrada en vivienda, salud, educación y familias inmigrantes, según su plataforma de campaña.

¿Qué propuso Samuel Vilchez Santiago durante su campaña?

Su plataforma colocó el costo de vida, los servicios públicos y la protección de las familias inmigrantes entre sus prioridades. En su sitio de campaña, enumeró los siguientes objetivos:

Hacer más asequible la vivienda y ampliar el acceso a la atención médica

Fortalecer las escuelas públicas y ampliar los programas de formación técnica y de matrícula dual, que permiten cursar estudios universitarios durante la secundaria

Proteger a las familias inmigrantes frente al miedo y la persecución

Defender la libertad reproductiva, los derechos de las personas LGBTIQ+ y las libertades civiles

Devolver poder a trabajadores y familias frente a las corporaciones

“Me postulo porque esta comunidad merece a alguien que sepa lo que significa crecer aquí y que ya haya estado luchando por ella”, afirmó en su página, en traducción del inglés.

La idea de oportunidad articula su presentación política: sostiene que el distrito donde creció le abrió las puertas que transformaron su vida y que otras familias deben poder acceder a ellas. Así lo explica en su biografía de campaña.