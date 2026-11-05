El dinero de la Operación Estrella Solitaria: qué prometió Gina Hinojosa sobre el gasto en inmigración

Gina Hinojosa cuestionó el dinero destinado a Operación Solitario. Foto: AFP

Gina Hinojosa, gobernadora electa de Texas, en las elecciones en Estados Unidos 2026, ha puesto bajo cuestionamiento el dinero que Texas utiliza para detener y procesar a inmigrantes dentro de Operación Estrella Solitaria.

“La seguridad pública no debería ser una maniobra política”, afirmó en una entrevista con KPRC sobre sus planes para Texas.

Su promesa, por tanto, no fue dejar de financiar la frontera, sino cambiar las prioridades del gasto. La discusión involucra más de 11 mil millones de dólares utilizados en la Operación Estrella Solitaria desde 2021, una cifra que abarca el conjunto del programa y no únicamente los procesos contra inmigrantes.

¿Qué gasto en inmigración cuestionó Gina Hinojosa?

Hinojosa criticó especialmente el dinero utilizado para detener y llevar ante tribunales a inmigrantes acusados de ingresar sin autorización a propiedad privada, un delito estatal conocido en inglés como trespassing.

En una entrevista con The New Yorker publicada el 21 de octubre, criticó a la Operación Solitario y cuestionó los costos que se acumulan después de las detenciones.

“Gastamos miles de millones de dólares procesando a inmigrantes acusados ​​de allanamiento de morada y deteniéndolos. Gastamos aún más dinero pagando su defensa, porque así lo exige la ley, y la gran mayoría fueron liberados y reintegrados a la comunidad”, sostuvo, en traducción del inglés.

¿Cuánto ha gastado Texas en la Operación Estrella Solitaria?

Texas ha utilizado más de 11 mil millones de dólares en la Operación Estrella Solitaria desde marzo de 2021, de acuerdo con Border Report.

El programa incluye despliegues de la Guardia Nacional y policías estatales, infraestructura fronteriza y acciones de autoridades locales. Por eso, el monto total no debe presentarse como si todo se hubiera destinado a detener inmigrantes o pagar sus procesos judiciales.

Una muestra de los gastos asociados aparece en una asignación adicional de 38 millones 400 mil dólares anunciada por el gobierno de Abbott. Los recursos se dirigieron a actividades policiales, operación de cárceles y administración de tribunales.

Dentro de ese anuncio, 16 millones de dólares correspondían a horas extra, contratos y salarios de policías, custodios, fiscales, defensores de personas sin recursos y personal judicial. Es una asignación específica, no el costo acumulado de esas tareas desde que comenzó la operación.

¿Qué dijo Hinojosa sobre recuperar el dinero de la Operación Estrella Solitaria?

Además de cuestionar el gasto futuro, Hinojosa exigió recuperar recursos ya utilizados. En mayo, pidió a Abbott gestionar la devolución de 11 mil millones de dólares gastados en la Operación Estrella Solitaria, según un comunicado de su campaña.

“Es hora de que Greg Abbott haga su trabajo, cumpla la ley y recupere nuestro dinero”, declaró, en traducción del inglés. También afirmó: “La clase media de Texas está teniendo dificultades para cubrir lo básico. Mi interés en este momento es ofrecer un alivio real”.

Su campaña planteó ejemplos de lo que, según sus cálculos, podría hacerse con ese monto: entregar un cheque de mil dólares por hogar, ofrecer alivio al impuesto a la propiedad para hogares con ingresos inferiores a 75 mil dólares anuales o financiar seguro médico para trabajadores de restaurantes durante tres años. Son escenarios presentados por la campaña, no asignaciones aprobadas.

¿Qué falta por definir sobre el presupuesto fronterizo de Texas?

En septiembre, Abbott anunció la aprobación de un reembolso federal de 7 mil 500 millones de dólares para seguridad fronteriza. Esa cantidad no equivale a la totalidad de lo gastado ni a un ahorro futuro.

Hinojosa llegará así a una discusión con dos frentes: recuperar recursos utilizados y decidir qué actividades seguirá financiando. Su postura es cambiar las prioridades y evitar lo que considera gasto político, pero todavía debe precisar qué partidas reduciría, cuánto ahorraría y cómo se usaría ese dinero.

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