Demócratas van contra ICE: qué pueden investigar de los agentes de Trump

ICE está visitando casas para preguntar estatus migratorio. Foto: Shutterstock

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían enfrentar un mayor escrutinio en Estados Unidos después de que los demócratas recuperaran el control del Congreso en las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026. Los legisladores ya adelantaron que quieren revisar las actuaciones de la agencia y las denuncias por presuntos abusos durante los operativos migratorios.

La posibilidad no es menor para las comunidades latinas. Durante meses, las detenciones, los enfrentamientos con ciudadanos y las denuncias contra oficiales migratorios han generado preocupación. Ahora, los demócratas tienen una herramienta política e institucional para exigir explicaciones al gobierno de Donald Trump.

¿Qué pueden investigar los demócratas de ICE?

La supervisión de las agencias federales es una de las facultades del Congreso. Por eso, los legisladores pueden abrir investigaciones sobre el funcionamiento de ICE, sus procedimientos y las actuaciones de sus agentes.

Robert García, congresista demócrata y miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, había adelantado que revisar los presuntos abusos de los agentes migratorios sería una de las prioridades de su partido si recuperaba el control de la Cámara.

Esta intención también aparece en las investigaciones que los demócratas han planteado sobre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo del que depende ICE. El objetivo es conocer cómo se autorizan los operativos, qué protocolos siguen los oficiales y qué sucede cuando existen denuncias por uso excesivo de la fuerza.

Los comités legislativos también pueden citar a funcionarios para que comparezcan y solicitar documentos relacionados con las operaciones de la agencia.

El caso de una ciudadana en Virginia puso a ICE bajo la lupa

Uno de los episodios que alimentó los cuestionamientos ocurrió en Virginia, donde la ciudadana estadounidense Carolina Molina denunció que un agente de ICE le apuntó con un arma durante un encuentro con oficiales migratorios.

El caso llegó a los legisladores demócratas. Según informó Univision, representantes del partido anunciaron una investigación para exigir explicaciones sobre la actuación del agente y revisar las circunstancias del incidente.

Este tipo de denuncias podría formar parte de las revisiones que los demócratas quieren impulsar desde el Congreso. Para las familias hispanas, el asunto tiene una dimensión particular: no se trata solamente de las personas que enfrentan un proceso migratorio, sino también de ciudadanos estadounidenses que pueden verse involucrados en encuentros con agentes federales.

¿Los agentes de ICE podrían enfrentar consecuencias?

Sí, aunque hay una diferencia importante entre investigar a un agente y castigarlo.

Los demócratas pueden organizar audiencias públicas, solicitar expedientes, llamar a funcionarios a declarar y presentar propuestas para modificar las reglas que rigen a ICE. También pueden impulsar investigaciones sobre el uso de recursos públicos y exigir mayor transparencia al DHS.

Sin embargo, el Congreso no puede condenar penalmente a un agente ni ordenar por sí mismo su arresto. Si una investigación encuentra indicios de un delito, las autoridades judiciales correspondientes tendrían que determinar si existen elementos para presentar cargos.

Tampoco significa que los operativos migratorios vayan a detenerse automáticamente. Donald Trump conserva el control del Poder Ejecutivo y, con ello, la autoridad sobre las agencias federales.

El presupuesto de ICE también podría entrar en la disputa

Otra herramienta de los demócratas será la discusión presupuestaria. Desde el Congreso pueden cuestionar los recursos destinados a ICE, proponer condiciones para su utilización e impulsar reformas para aumentar la rendición de cuentas.

No obstante, cualquier cambio importante tendría que superar el proceso legislativo. Además, Trump podría vetar una iniciativa aprobada por el Congreso. Para superar ese veto se necesitaría el respaldo de dos tercios de los integrantes de ambas cámaras.

La recuperación del Congreso, por tanto, no significa que los demócratas puedan desmantelar ICE o frenar las deportaciones de inmediato.

Pero sí cambia el escenario para la agencia. Después de meses de cuestionamientos por sus operativos, sus agentes podrían tener que responder ante comités legislativos que ahora estarán dirigidos por integrantes del partido opositor. Para los inmigrantes y sus familias, la pregunta será si esas investigaciones consiguen traducirse en cambios concretos y en mecanismos de protección frente a posibles abusos.

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