Gavin Newsom anunció que elimina la pena de muerte en California: reporte oficial

Gavin Newsom hace una carta abierta sobre la pena de muerte. Foto: Shutterstock

Gavin Newsom, gobernador de California, anunció que las sentencias por condenas a muerte cambiarán a cadena perpetua sin libertad condicional. El anuncio lo realizó a través de una carta firmada por él mismo.

“Mi decisión de hoy llega después de casi tres décadas de oponerme abiertamente, como funcionario electo, a las ejecuciones autorizadas por el estado”, escribió Newsom en una carta abierta a los residentes de California difundida por su oficina.

En una carta difundida recientemente, el gobernador Gavin Newsom anunció formalmente que planea cambiar todas las sentencias de muerte en California por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, marcando un hito transformador en el sistema de justicia del estado.

Conmutará las sentencias de muerte

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, informó este jueves que conmutará las sentencias de muerte de los 548 reclusos del estado que aguardan su ejecución, reduciendo sus penas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“Tomo esta medida porque creo firmemente que la ejecución con el aval del Estado es incompatible con los valores de California, socava los cimientos de nuestro sistema legal y nos menoscaba a todos”, dijo Newsom en la carta abierta.

El anuncio del gobernador surge semanas después de un impactante caso nacional donde una mujer sobrevivió dos veces a la inyección letal: el caso de Christa Pike en el estado de Tennessee.

Si bien Newsom puede conmutar por sí solo las sentencias de los presos que cuentan con una sola condena grave, según reportó el medio especializado CalMatters, la Corte Suprema de California debe aprobar primero las conmutaciones dirigidas a quienes acumulan varias condenas por delitos graves.

¿Qué pasará con las 548 personas que están en sentencia de muerte?

Actualmente, hay 548 personas que están bajo sentencia de muerte en California, las cuales conforman el corredor de la muerte “más grande” de todo Estados Unidos, según detalla el propio informe del gobernador.

En el cuerpo principal del comunicado, el mandatario fundamentó su postura ética y constitucional: “A todos los californianos: He decidido ejercer mi facultad constitucional de clemencia para conmutar todas las sentencias de muerte en California por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tras casi 30 años en el servicio público, he comprendido los límites de lo que el gobierno puede lograr con justicia. Tomo esta medida porque creo firmemente que la ejecución por parte del Estado es incompatible con los valores de California, socava los cimientos de nuestro sistema legal y nos menoscaba a todos”, dice la carta.

El líder californiano profundizó en las fallas estructurales del sistema penal: “Sé que no podemos ejecutar personas en nuestro imperfecto sistema legal y ser fieles a nuestros valores fundamentales, entre los que destacan la justicia y la dignidad humana. Mi decisión de hoy llega después de casi tres décadas de oponerme abiertamente a las ejecuciones estatales como funcionario electo. Poco después de asumir el cargo de Gobernador de California, el 13 de marzo de 2019, instituí una moratoria sobre las ejecuciones”.

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