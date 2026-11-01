Elecciones 2026: las encuestas finales antes del día de la elección

Elecciones midterm en Estados Unidos son el 3 de noviembre | Foto: Shutterstock

A solo dos días de las elecciones intermedias de Estados Unidos, previstas para este martes 3 de noviembre, las últimas encuestas nacionales muestran una ventaja de los candidatos demócratas frente a los republicanos en la intención de voto para el Congreso.

Los sondeos publicados durante la última semana de octubre reflejan un escenario favorable para la oposición, que busca recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado, actualmente bajo mayoría republicana.

Uno de los estudios más recientes fue publicado por Emerson College Polling el 30 de octubre y corresponde a su última encuesta nacional antes de los comicios. Sus resultados otorgan una ventaja de 10 puntos porcentuales a los demócratas en la denominada papeleta genérica del Congreso, con 52% de respaldo frente al 42% de los republicanos.

El estudio también refleja diferencias en el nivel de entusiasmo de los electores, y es que el 76% de los demócratas consultados aseguró estar muy entusiasmado con la posibilidad de votar, frente a 64% de los republicanos y 62% de los independientes.

Elecciones 2026: ¿qué muestran las últimas encuestas sobre los candidatos al Congreso?

El sondeo de Emerson College Polling no es el único que identifica una ventaja demócrata antes de las elecciones. Otras instituciones también han encontrado una diferencia favorable al partido opositor en la intención de voto nacional para los escaños legislativos.

De acuerdo con una encuesta de Ipsos, cuyos resultados fueron publicados el 26 de octubre, los candidatos demócratas cuentan con 53% de las preferencias entre los votantes considerados propensos a participar en los comicios, mientras que los republicanos reúnen 44%.

El estudio, realizado entre el 22 y el 26 de octubre mediante el panel probabilístico KnowledgePanel, también encontró un panorama complicado para el presidente Donald Trump en materia de aprobación.

Apenas 32% de los estadounidenses consultados respaldó su gestión, mientras que las opiniones favorables sobre su manejo de la economía y el costo de vida fueron de 25% y 20%, respectivamente.

¿Qué dicen las encuestas sobre el control del Senado y la Cámara de Representantes?

Aunque los sondeos nacionales muestran una tendencia favorable a los demócratas, recuperar el control de ambas cámaras del Congreso representa un desafío diferente.

La intención de voto nacional no necesariamente se traduce en una victoria en cada distrito o estado, debido a que las elecciones se disputan mediante candidaturas individuales.

Una encuesta del Pew Research Center, publicada el 15 de octubre y realizada entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre con 5 mil 62 adultos estadounidenses, encontró que 55% de los consultados considera que los demócratas recuperarán el control de la Cámara de Representantes, mientras que 40% cree que los republicanos conservarán la mayoría.

Sin embargo, el panorama es mucho más ajustado para el Senado. En este caso, 48% de los estadounidenses encuestados considera que los republicanos mantendrán el control, mientras que 46% cree que los demócratas conseguirán la mayoría.

La diferencia evidencia que, aunque existe una percepción favorable a los demócratas para recuperar la Cámara Baja, el resultado de la Cámara Alta continúa siendo mucho más incierto.

Economía y costo de vida, entre las principales preocupaciones de los votantes

Otro elemento que aparece de manera recurrente en las investigaciones es la preocupación por la situación económica del país. El costo de vida se mantiene entre los asuntos que podrían influir en la decisión de los estadounidenses al momento de acudir a las urnas.

Emerson College Polling encontró que el costo de vida es el asunto que más influye en la decisión de los electores, con 34% de las respuestas. Le siguió la lucha contra la corrupción gubernamental, con 28%.

Estos resultados muestran que las preocupaciones económicas figuran entre los factores que están marcando el ambiente electoral de 2026.

¿Qué tan definitivas son las encuestas de las elecciones 2026?

Aunque las últimas investigaciones muestran una tendencia favorable a los demócratas, sus resultados no representan una garantía de victoria.

Las encuestas son fotografías de la opinión pública durante un periodo determinado y pueden presentar diferencias con respecto a los resultados definitivos.

En ese sentido, Ipsos publicó el 30 de octubre un análisis sobre los factores que marcarán los comicios, en el que advierte que las preferencias nacionales no necesariamente reflejan lo que sucederá en cada contienda local.

Los electores votarán por candidatos específicos en sus respectivos distritos, donde también influyen las características de cada aspirante y las condiciones particulares de cada estado.

Además, la participación electoral será determinante. Una diferencia en la cantidad de votantes que finalmente acudan a las urnas podría modificar el escenario que anticipan los sondeos, especialmente en aquellas contiendas que presentan márgenes más estrechos.

Por ahora, las últimas mediciones nacionales coinciden en señalar una ventaja demócrata en la intención de voto para el Congreso. Sin embargo, habrá que esperar hasta el cierre de las urnas y el conteo de los sufragios para conocer si esa tendencia se traduce en un cambio en el equilibrio de poder legislativo de Estados Unidos.

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