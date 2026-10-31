Voto anticipado 2026: cifras de participación en Florida, Texas y Arizona

Persona depositando su papeleta en caja de votación | Foto: Shutterstock

El voto anticipado se ha convertido en una de las principales modalidades de participación electoral en Estados Unidos de cara a las elecciones generales del próximo 3 de noviembre de 2026.

Florida, Texas y Arizona figuran entre los estados de interés por el volumen de electores que han acudido a las urnas o han enviado sus boletas antes de la jornada electoral.

Las cifras oficiales disponibles muestran una importante movilización de votantes, aunque los tres estados presentan diferencias en sus sistemas de reporte y en los periodos cubiertos por sus estadísticas.

Por ello, es importante distinguir entre los votos emitidos presencialmente antes del día de las elecciones y las boletas enviadas por correo que ya fueron recibidas por las autoridades.

En Florida, por ejemplo, los registros estatales contabilizaban más de 2.5 millones de votos anticipados presenciales al 30 de octubre, mientras que Texas había superado los 4.2 millones de participantes durante los primeros seis días de votación anticipada.

Voto anticipado en Florida: más de 4.2 millones de votos entre las dos modalidades

Florida registró 2 millones 504 mil 784 votos presenciales anticipados para las elecciones generales del 3 de noviembre, de acuerdo con el reporte del Departamento de Estado estatal, recopilado el 30 de octubre de 2026.

A esa cantidad se suman 1 millón 769 mil 250 boletas enviadas por correo y recibidas por las autoridades electorales. De esta manera, el estado contabilizaba 4 millones 274 mil 34 participaciones mediante estas dos modalidades antes de la jornada electoral.

Entre quienes votaron presencialmente antes del día de las elecciones, 1 millón 102 mil 78 estaban registrados como republicanos, mientras que 886 mil 53 figuraban como demócratas.

Por su parte, 452 mil 880 electores no tenían afiliación partidista y otros 63 mil 773 estaban registrados en partidos minoritarios.

En el caso de las boletas por correo recibidas, los demócratas encabezaban el registro con 762 mil 12, frente a 622 mil 664 republicanos.

Es importante aclarar que estas cifras identifican la afiliación electoral de los participantes, pero no indican por cuál candidato votaron. Tampoco todas las boletas recibidas por correo deben confundirse con votos ya certificados, pues el procesamiento y la validación electoral siguen sus propios procedimientos.

Texas supera los 4.2 millones de participantes en el voto anticipado

Texas también mostró una participación considerable durante el comienzo de su periodo de votación anticipada. El secretario de Estado, Robert Howden, informó el 26 de octubre que más de 4.2 millones de texanos habían emitido su voto durante los primeros seis días de este proceso.

El reporte correspondía a la actividad registrada hasta el sábado 24 de octubre y representaba aproximadamente el 22% de los 19 millones de electores registrados en el estado.

La votación anticipada presencial comenzó el 19 de octubre y concluyó el viernes 30 de octubre, por lo que el balance difundido por las autoridades todavía no reflejaba la totalidad del periodo.

La Secretaría de Estado explicó que los condados debían presentar sus cifras del día anterior antes de las 11:00 de la mañana. Sin embargo, los reportes pueden experimentar retrasos debido al procesamiento de la información y a los sistemas electorales utilizados en cada jurisdicción.

Por esa razón, la propia autoridad advierte que los totales publicados son extraoficiales y pueden cambiar a medida que se incorporan nuevos registros o correcciones.

Texas cuenta con 19 millones 41 mil 684 votantes registrados para estos comicios, una cifra récord para el estado, según informó la misma oficina el 16 de octubre.

Arizona: más de 4.3 millones de electores registrados, pero sin balance estatal consolidado

En Arizona, las autoridades electorales también prepararon el proceso de voto anticipado para los comicios del 3 de noviembre. Sin embargo, existe una diferencia importante respecto a Florida y Texas; la Secretaría de Estado no presenta en su página informativa un acumulado estatal de participación anticipada comparable con los reportes publicados por los otros dos territorios.

Lo que sí está confirmado es que Arizona tenía 4 millones 374 mil 827 votantes registrados para las elecciones generales, según el balance difundido por la Secretaría de Estado el 20 de octubre.

El periodo de voto anticipado comenzó el 7 de octubre, mientras que el último día para votar presencialmente de manera anticipada fue el 30 de octubre.

Asimismo, las autoridades establecieron el 27 de octubre como fecha límite recomendada para enviar las boletas anticipadas mediante el Servicio Postal (USPS), con el objetivo de garantizar que llegaran a tiempo.

Arizona exige que estos documentos estén en posesión de los funcionarios electorales del condado antes de las 7:00 de la noche del día de las elecciones.

Los ciudadanos que no enviaron sus boletas por correo dentro de ese plazo todavía podían entregarlas personalmente en los centros de votación o buzones electorales autorizados, conforme a las disposiciones estatales.

¿Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones de 2026?

La jornada electoral general está programada para el martes 3 de noviembre de 2026. Ese día, los ciudadanos que todavía no hayan participado podrán acudir a los centros electorales habilitados en sus respectivos estados.

Las cifras del voto anticipado permiten conocer cuántas personas han emitido su voto antes de la jornada electoral, pero no anticipan necesariamente el resultado de las contiendas. Además, los registros de afiliación partidista no permiten determinar la preferencia de los electores.

En Arizona, el calendario oficial establece que el escrutinio estatal definitivo de los comicios generales se realizará el 23 de noviembre, después de los procesos de revisión y certificación correspondientes.

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