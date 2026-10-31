Halloween: fiestas en Miami para disfrutar con música latina este fin de semana

Fiesta latina de Halloween | Foto: Shutterstock

Miami se prepara para vivir Halloween con una agenda de fiestas que combina disfraces, presentaciones musicales y ritmos latinos.

Este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, distintos establecimientos de la ciudad y sus alrededores tendrán actividades para quienes buscan celebrar la tradicional fecha al ritmo de la salsa, bachata, reguetón y otros géneros caribeños.

Entre las alternativas destacan una fiesta con dos espacios musicales en Doral, una celebración dedicada a los amantes de la salsa y la bachata en DanceArts Miami y una noche de música en vivo en Little Havana.

También habrá propuestas para quienes prefieren los sonidos urbanos y las fusiones electrónicas con influencia latina.

Las opciones incluyen eventos gratuitos y otros que requieren la compra de entradas, por lo que conviene revisar las condiciones de acceso antes de trasladarse a cada establecimiento.

Halloween en Miami: fiestas con salsa y bachata para este sábado

Una de las alternativas para quienes disfrutan de los ritmos tropicales será Salsaholics: Halloween in Miami, una celebración organizada por Miami Salsa Events en DanceArts Miami.

La actividad está programada para este sábado 31 de octubre, desde las 9:00 de la noche hasta las 2:00 de la madrugada. Su propuesta contempla dos espacios diferenciados, uno dedicado a la salsa y otro a la bachata.

En la sala de salsa estarán DJ Mike Calderon, Eduardo Cano en las congas y Sasha Rodriguez en los timbales. Por su parte, el espacio de bachata estará a cargo de Pantea Hearts y The Party People.

El establecimiento está ubicado en 250 NE 61st St., Miami, FL 33137. La organización anunció un precio de 25 dólares para quienes compren sus entradas en la puerta.

Halloween en Doral: música latina y entrada gratuita

Halloween Night ft. DJ Breezy & Jamboree será otra de las opciones para celebrar la fecha sin tener que pagar por el acceso.

El evento tendrá lugar en The Doral Yard este sábado 31 de octubre, entre las 8:30 y las 10:30 de la noche. De acuerdo con la programación publicada por el Greater Miami Convention & Visitors Bureau, la celebración contará con DJ Breezy en el espacio interior y una presentación de Jamboree en el área exterior.

La propuesta está dirigida a todas las edades y combinará ritmos latinos, sesiones de DJ y disfraces. Además, los asistentes tendrán disponibles las opciones gastronómicas y de bebidas que ofrecen los establecimientos del lugar.

Aunque la entrada es gratuita, se solicita confirmar asistencia mediante un registro previo. Esta confirmación no garantiza una reservación de mesa, pues ese servicio debe gestionarse por separado.

The Doral Yard está ubicado en 8455 NW 53rd St., Suite 106, Doral, Florida 33166.

Ball & Chain tendrá música en vivo durante Halloween

Para quienes prefieren disfrutar de una celebración con música en vivo, Ball & Chain, uno de los establecimientos emblemáticos de Little Havana, tendrá una edición de su fiesta habitual de los sábados: La Pachanga.

La actividad se realizará el 31 de octubre, desde las 8:00 de la noche hasta las 3:00 de la madrugada, con la participación de la agrupación Timba 305 y una presentación del DJ Danis La Clave.

El repertorio de esta celebración incluye salsa, timba y jazz latino, una combinación que convierte al establecimiento en otra alternativa para quienes desean bailar durante la noche de Halloween.

La entrada a La Pachanga no tiene costo, aunque el establecimiento recomienda realizar un registro previo. Es importante tomar en cuenta que el acceso después de las 8:00 de la noche está reservado para mayores de 21 años, quienes deberán presentar una identificación válida.

La dirección es 1513 SW 8th Street, Little Havana, Miami, FL 33135.

Halloween con reguetón y sonidos urbanos en The Ground Miami

Otra alternativa para quienes prefieren los sonidos urbanos será Perreo Del Futuro: Halloween, una fiesta que tendrá lugar en The Ground Miami a partir de las 11:00 de la noche de este sábado.

La propuesta musical incluye reguetón, perreo y diferentes fusiones de música latina con sonidos electrónicos. Entre los artistas anunciados figuran Manuka Honey, TSVI/Anunaku, Maracuyá, MR. BITCH y Yung Womb.

El evento forma parte de la programación de Halloweek, organizada en los espacios de Club Space, y está dirigido exclusivamente a mayores de 21 años.

La celebración tendrá lugar en 34 NE 11th St., Miami, FL 33132, con entradas anunciadas desde 14.99 dólares.

¿Qué fiestas latinas habrá en Miami el domingo 1 de noviembre?

La celebración no terminará con la noche del sábado. Ball & Chain también tiene programadas actividades para el domingo 1 de noviembre, con alternativas para quienes quieran extender el fin de semana al ritmo de la música cubana y la salsa.

De acuerdo con el calendario oficial del establecimiento, estas son las dos actividades previstas:

Matine Cubana: de 4:00 a 8:00 de la tarde, con DJ Danis LaClave y sus invitados. Se trata de una celebración dedicada a la música cubana, el baile y la cultura de la isla.

Salsero Sunday: de 8:00 de la noche a la medianoche, una jornada dedicada a la salsa que forma parte de la programación habitual del establecimiento.

De esta manera, Miami ofrece distintas alternativas para disfrutar de Halloween durante el último fin de semana de octubre, con propuestas que van desde la salsa tradicional y la bachata hasta el reguetón.

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