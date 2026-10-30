NYC Marathon 2026: todo lo que debes saber para circular en la ciudad el domingo

El tránsito por NYC Marathon 2026 se normalizará de forma progresiva. Foto: Envato

El NYC Marathon 2026 recorrerá los cinco distritos de Nueva York el domingo 1 de noviembre y provocará restricciones de tránsito durante buena parte de la jornada.

La carrera comenzará en Staten Island y terminará en Central Park, en Manhattan, después de cubrir 26.2 millas.

Aunque los primeros corredores llegarán a la meta varias horas antes que los últimos participantes, las vías no recuperarán la circulación de manera simultánea. La reapertura dependerá del paso de los corredores y de las labores de seguridad y organización en cada tramo.

NYC Marathon 2026: ¿a qué hora termina el maratón y cuándo abrirán las calles?

La competencia comenzará durante la mañana con distintas salidas por categorías y oleadas. Los participantes de la última oleada partirán a las 11:30 a. m. y el horario oficial de registro de finalistas se extenderá hasta las 10:00 p. m.

Esto significa que la actividad en el recorrido puede prolongarse hasta la noche, aunque no todas las calles permanecerán cerradas durante ese tiempo.

Uno de los cierres más importantes será el del puente Verrazzano-Narrows, que conecta Staten Island con Brooklyn. Su nivel superior quedará cerrado en ambas direcciones desde las 11:00 p. m. del sábado 31 de octubre.

El domingo, el nivel inferior también estará restringido desde las 7:00 a. m. y ambos niveles tienen prevista su reapertura aproximadamente a las 4:00 p. m.

Los accesos de Bay Street y Lily Pond Avenue, en Staten Island, cerrarán a las 3:00 a. m. y se espera que vuelvan a estar disponibles alrededor de las 4:00 p. m.

En el resto de la ciudad, las restricciones se levantarán de manera gradual.

¿Qué calles estarán cerradas en Nueva York?

El Departamento de Transporte de Nueva York (NYC DOT) publicó las vías que tendrán restricciones por el paso de la carrera. Los cierres abarcan los cinco distritos y también incluyen calles cercanas al recorrido principal.

Staten Island

Staten Island Expressway

Verrazzano-Narrows Bridge

Bay Street, Hylan Boulevard y Father Capodanno Boulevard

Richmond Terrace, Lily Pond Avenue y Fingerboard Road

Jersey Street, Victory Boulevard y Sand Lane

Brooklyn

4th Avenue, desde 92nd Street hasta Flatbush Avenue.

Flatbush Avenue y Lafayette Avenue.

Bedford Avenue, Nassau Avenue y Manhattan Avenue.

Greenpoint Avenue y McGuinness Boulevard.

Pulaski Bridge.

También habrá restricciones en sectores de Bay Ridge y accesos a la Brooklyn-Queens Expressway.

Queens

11th Street, 48th Avenue y Vernon Boulevard.

10th Street y 44th Drive.

Hunter Street y Crescent Street.

Queens Plaza South.

Queensboro Bridge, en dirección este.

Manhattan

East 59th Street, entre 2nd Avenue y 1st Avenue.

1st Avenue, desde East 59th Street hasta Willis Avenue Bridge.

East 138th Street y Madison Avenue Bridge.

5th Avenue, entre 138th Street y 90th Street.

90th Street y East Drive.

Grand Army Plaza y West 59th Street.

Columbus Circle y sectores de Central Park.

El Bronx

Willis Avenue Bridge.

East 135th Street, entre Willis Avenue y Alexander Avenue.

Alexander Avenue y East 141st Street.

3rd Avenue, entre East 138th Street y East 141st Street.

East 138th Street, entre Morris Avenue y Madison Avenue Bridge.

La lista incluye otros cierres en calles adyacentes, accesos y zonas de concentración de espectadores. Por eso, quienes necesiten circular cerca de estos sectores deben consultar el mapa y el listado de restricciones del NYC DOT antes de comenzar su recorrido. <Cite refs={[“turn515971view0″,”turn787609view1”]}/>

¿Cuánto tiempo adicional debes calcular para trasladarte en el NYC Marathon 2026?

Como medida preventiva, conviene reservar entre 30 y 60 minutos adicionales para desplazamientos que puedan verse afectados por los cierres. Este margen es una recomendación de planificación, no un tiempo de demora oficial anunciado por las autoridades.

Si el trayecto implica cruzar el Verrazzano-Narrows Bridge o atravesar zonas centrales del recorrido, lo más prudente es buscar una ruta alternativa o cambiar el horario del viaje.

¿Qué debes revisar antes de salir de casa por el NYC Marathon 2026?

Antes de conducir o tomar transporte público el domingo, conviene comprobar si el punto de partida y el destino están dentro de las zonas afectadas. Estas son algunas recomendaciones para evitar contratiempos:

Consulta el recorrido: revisa el mapa oficial del maratón y verifica si alguna calle de tu ruta coincide con el circuito o sus accesos.

revisa el mapa oficial del maratón y verifica si alguna calle de tu ruta coincide con el circuito o sus accesos. Comprueba los cambios de autobuses: la MTA publica desvíos y modificaciones por línea en su página web y aplicación.

la MTA publica desvíos y modificaciones por línea en su página web y aplicación. Considera usar el metro: el transporte subterráneo puede ser una alternativa para evitar los cierres de superficie, aunque también es importante revisar posibles cambios de servicio

el transporte subterráneo puede ser una alternativa para evitar los cierres de superficie, aunque también es importante revisar posibles cambios de servicio Evita depender de un solo acceso: si necesitas cruzar entre Brooklyn y Staten Island, recuerda que el Verrazzano-Narrows Bridge estará cerrado hasta aproximadamente las 4:00 p. m

si necesitas cruzar entre Brooklyn y Staten Island, recuerda que el Verrazzano-Narrows Bridge estará cerrado hasta aproximadamente las 4:00 p. m Sal con anticipación: si tienes una cita, un turno de trabajo o un vuelo, añade tiempo suficiente para los cambios de ruta y posibles aglomeraciones

¿Cómo recibir alertas sobre los cierres del maratón?

Los residentes pueden recibir notificaciones relacionadas con el evento a través de Notify NYC. La ciudad habilitó el envío de mensajes de texto con información sobre el maratón: quienes quieran recibirlos en inglés pueden enviar NYCMARATHON al 692-692, mientras que para recibir alertas en español deben escribir MARATHONESP al mismo número.

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