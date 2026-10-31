Voto anticipado 2026: cómo va la participación en California, Nueva York e Illinois

Votante emitiendo su papeleta en la caja | Foto: Shutterstock

La participación en el voto anticipado de las elecciones de medio mandato de 2026 en Estados Unidos comienza a tomar protagonismo en estados como California, Nueva York e Illinois, donde los electores tienen la posibilidad de sufragar antes del martes 3 de noviembre.

Para conocer el comportamiento de los votantes es necesario distinguir entre las fechas habilitadas para votar, los sufragios recibidos y las cifras oficiales de participación publicadas por cada jurisdicción.

California supera los 5 millones de votos anticipados

California es uno de los estados que cuenta con un registro oficial detallado sobre el comportamiento de sus electores. De acuerdo con las estadísticas publicadas por la Secretaría de Estado de California, hasta el jueves 29 de octubre se habían contabilizado 5 millones 94 mil 898 boletas emitidas para las elecciones generales del 3 de noviembre.

El informe, elaborado a partir de los datos suministrados por los 58 condados del estado, detalla que 4 millones 974 mil 998 sufragios habían sido devueltos por correo, mientras que 119 mil 900 correspondían a votos emitidos presencialmente.

De las boletas recibidas por correo, 4 millones 929 mil 392 ya habían sido aceptadas por las autoridades electorales. En cuanto a los sufragios presenciales, se habían aceptado 119 mil 568.

La cifra refleja la importancia que tiene el voto por correo dentro del sistema electoral californiano, donde los funcionarios electorales comenzaron a distribuir las boletas a los votantes desde el 5 de octubre.

La jornada de voto anticipado presencial también estuvo disponible este sábado 31 de octubre, mientras que los ciudadanos pueden entregar sus boletas por correo o en los puntos habilitados hasta el día de las elecciones.

Nueva York registra más de 468 mil votantes anticipados en la ciudad

En Nueva York, el proceso de voto anticipado comenzó el sábado 24 de octubre y se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre, de acuerdo con el calendario de la Junta Electoral del estado.

Aunque el organismo estatal establece nueve días para que los ciudadanos puedan acudir a sufragar antes de la jornada electoral, uno de los registros oficiales más detallados corresponde a la ciudad de Nueva York.

La Junta Electoral de la ciudad informó que, al cierre de las urnas del viernes 30 de octubre, se habían contabilizado 468 mil 103 registros de votantes anticipados durante los primeros siete días del proceso.

Brooklyn encabezaba la participación por distritos, con 142 mil 117 registros, seguido de Manhattan, con 130 mil 47, y Queens, con 111 mil 59.

Por su parte, el Bronx acumulaba 47 mil 875 registros, mientras que Staten Island contabilizaba 37 mil 5.

Estos números son acumulativos y tienen carácter extraoficial, según advierte el propio organismo electoral. Además, corresponden exclusivamente a la ciudad de Nueva York y no representan el total de participación de todo el estado.

Illinois mantiene abierto el voto anticipado hasta noviembre

En Illinois, los electores también tienen la posibilidad de participar antes del día oficial de las elecciones. Sin embargo, existe una diferencia importante respecto a California y Nueva York, pues el estado no presenta en su portal electoral un consolidado diario de participación anticipada comparable con las cifras publicadas por las otras dos jurisdicciones.

La Junta Electoral del Estado de Illinois establece que el periodo de votación anticipada para las elecciones generales comenzó el 24 de septiembre y permanecerá abierto hasta el lunes 2 de noviembre.

Durante este periodo, los ciudadanos pueden acudir a los centros habilitados por las autoridades electorales de sus respectivas jurisdicciones para emitir su sufragio.

Asimismo, Illinois contempla la modalidad de voto por correo, cuyos procesos de solicitud y distribución también comenzaron el 24 de septiembre.

La disponibilidad de estas alternativas permite que los electores no tengan que esperar hasta el martes 3 de noviembre para participar en los comicios.

De esta manera, el estado presenta un escenario distinto al de California, que sí divulga estadísticas estatales detalladas, y al de Nueva York, cuya junta electoral municipal publica registros diarios de participación.

¿Cuándo terminan las jornadas de voto anticipado en estos estados?

Los electores que todavía no han participado deben tomar en cuenta que los calendarios varían dependiendo de su lugar de residencia.

California: los centros de votación anticipada están habilitados en las jurisdicciones correspondientes. Las boletas por correo pueden entregarse hasta el 3 de noviembre, siempre que cumplan con los requisitos de recepción y matasellos establecidos.

Nueva York: el voto anticipado presencial termina el domingo 1 de noviembre.

Illinois: la votación anticipada presencial concluye el lunes 2 de noviembre.

Finalmente, el martes 3 de noviembre será la jornada de elecciones generales en los tres estados.

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