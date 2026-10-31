American Dream recibirá el mundo de Minecraft en Nueva Jersey: ¿cuándo y cómo asistir

Minecraft Experience en Londres | Foto: @minecraftexperienceirl (Instagram)

El universo de Minecraft dejará las pantallas para convertirse en una experiencia interactiva en Nueva Jersey. A partir del 13 de noviembre de 2026, el centro comercial American Dream, ubicado en East Rutherford, recibirá Minecraft Experience: Villager Rescue.

Se trata de una atracción que permitirá a los visitantes recorrer escenarios inspirados en el popular videojuego, superar desafíos y trabajar en equipo para salvar una aldea. La actividad estará disponible por tiempo limitado y contará con entradas que podrán adquirirse en línea.

La propuesta busca trasladar algunos de los elementos más reconocibles del videojuego a un espacio físico, en el que los asistentes tendrán que reunir recursos, interactuar con criaturas y completar una misión antes de llegar al final de la aventura.

De acuerdo con la información publicada por los organizadores, la experiencia estará instalada en el tercer nivel de American Dream y tendrá una duración aproximada de una hora.

¿Cómo será la experiencia de Minecraft en American Dream?

La atracción lleva por nombre Minecraft Experience: Villager Rescue y plantea una aventura en la que los participantes tendrán que colaborar para cumplir una misión de conseguir los recursos necesarios para elaborar una poción que permita salvar a los habitantes de una aldea.

El recorrido comenzará en un bosque, donde los visitantes recibirán un dispositivo portátil luminoso denominado Orb of Interaction. Este artefacto servirá para interactuar con los diferentes elementos del entorno y avanzar por los desafíos que forman parte de la actividad.

Posteriormente, los participantes podrán explorar ocho escenarios inspirados en los distintos mundos y biomas de Minecraft. Durante el trayecto se encontrarán con criaturas conocidas del videojuego, pero también tendrán que enfrentarse a esqueletos, arañas y los característicos Creepers.

La dinámica estará diseñada para que los asistentes trabajen en equipo, recolecten materiales y resuelvan diferentes pruebas. Por tanto, no se tratará únicamente de observar decorados inspirados en el videojuego, sino de participar activamente en una misión que reproduce parte de sus mecánicas.

Al completar el recorrido, se podrá pasar por un espacio comercial denominado Trading Post, donde tendrán la posibilidad de adquirir productos y recuerdos relacionados con la experiencia.

¿Cuándo estará disponible y cuánto cuestan las entradas?

La atracción abrirá sus puertas el 13 de noviembre de 2026 y permanecerá en American Dream hasta el 28 de febrero de 2027. Se trata de una instalación temporal, por lo que quienes deseen participar tendrán poco más de tres meses para hacerlo.

Según el sitio oficial de Minecraft Experience: Villager Rescue, estos son los precios iniciales de las entradas:

Admisión general: desde 39.99 dólares por persona.

Paquete Friends & Family: desde 34.99 dólares por persona, para grupos de entre tres y 10 asistentes.

La organización recomienda reservar con anticipación, ya que existe la posibilidad de que algunas sesiones agoten sus entradas. También habrá una taquilla física en el lugar, aunque no se garantiza disponibilidad al llegar.

¿Dónde estará Minecraft Experience y cuáles serán sus horarios?

La atracción estará ubicada en American Dream, 1 American Dream Way, East Rutherford, Nueva Jersey, en la Zona B del tercer nivel.

Los horarios regulares anunciados por los organizadores son los siguientes:

Domingo: 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

Lunes: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Martes: cerrado.

Miércoles: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Jueves: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Viernes: 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

Sábado: 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

Un detalle adicional es que quienes compren una entrada y completen la experiencia recibirán posteriormente un código promocional para canjear una capa digital exclusiva de Minecraft, que podrán utilizar dentro del videojuego.

Asimismo, la atracción contempla actividades especiales denominadas Adult Nights, dirigidas exclusivamente a mayores de 18 años, con trivias y otras dinámicas relacionadas con el universo del videojuego.

De esta manera, American Dream incorporará una propuesta que permitirá a los seguidores de Minecraft experimentar de forma presencial algunos de los elementos que han convertido al videojuego en uno de los referentes del entretenimiento digital.

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