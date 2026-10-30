Día de Muertos: más de 60 actos honrarán a fallecidos bajo custodia de ICE

Día de Muertos en Estados Unidos. Foto: Envato.

Mientras muchas familias preparan sus altares para recordar a sus seres queridos, otras comunidades en Estados Unidos colocarán fotografías, flores y veladoras para honrar a migrantes que murieron bajo custodia de las autoridades migratorias. Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2026, organizaciones defensoras de los inmigrantes convocan a más de 60 actos en distintas ciudades del país para recordar a las víctimas y exigir respuestas sobre sus muertes.

La iniciativa coincide con el Día de Muertos, una tradición profundamente arraigada en México que este año también servirá para poner bajo la lupa las condiciones de los centros de detención migratoria.

¿Dónde habrá actos por los migrantes muertos bajo custodia de ICE?

Las actividades se realizarán en distintas regiones de Estados Unidos e incluirán vigilias, altares conmemorativos, reuniones comunitarias y conferencias de prensa.

De acuerdo con Los Angeles Times en español, la movilización es impulsada por organizaciones como Detention Watch Network, la campaña End the ICE Age y el proyecto Disappeared in America, junto con otros grupos comunitarios.

Entre las ciudades donde se han anunciado actividades están:

Washington D. C.

Atlanta, Georgia

Chicago, Illinois

Phoenix, Arizona

Minneapolis, Minnesota

Miramar, Florida

Distintas localidades de Texas.

Los organizadores buscan que las ceremonias no se limiten a recordar a quienes fallecieron. También quieren que sus historias lleguen a las autoridades y que las familias reciban respuestas sobre las circunstancias de cada muerte.

La convocatoria coincide con una discusión cada vez más delicada sobre el trato que reciben los inmigrantes detenidos. Para las organizaciones participantes, recordar a estas personas también significa cuestionar un sistema en el que alguien puede morir lejos de su hogar y de sus seres queridos.

Las organizaciones denuncian decenas de muertes bajo custodia migratoria

Las cifras difundidas por los convocantes señalan que 59 personas han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. Los grupos también identifican al año fiscal 2026 como el más mortífero en la historia de la agencia.

Estas cifras corresponden al recuento citado por las organizaciones y no deben confundirse con un registro oficial consolidado de todas las muertes relacionadas con las operaciones migratorias.

Además, los activistas reportan al menos 11 muertes por disparos en incidentes que involucran a agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza. También advierten que no existe un recuento completo de las personas que fallecen poco después de salir de la custodia migratoria.

ICE está visitando viviendas para preguntar sobre estatus. Foto: Shutterstock

Detrás de cada cifra hay una familia que espera explicaciones. Y ahí está uno de los puntos más difíciles de esta discusión: conocer el número de fallecidos es importante, pero también lo es saber qué ocurrió antes de cada muerte y si hubo fallas que pudieron evitarla.

Dos muertes recientes aumentan la preocupación

Uno de los casos recientes es el de Luis Sandoval, un salvadoreño de 48 años que murió el 23 de octubre en el centro de detención de Folkston, Georgia. Según la información publicada por Los Angeles Times, ICE señaló que la causa oficial de su fallecimiento seguía bajo investigación.

Su muerte ocurrió mientras personas detenidas en ese centro realizaban una huelga de hambre para protestar por sus condiciones de reclusión. Las organizaciones defensoras solicitaron una investigación independiente y reclamaron mayor transparencia.

Otro caso es el de Roberto Jiménez Gutiérrez, un guatemalteco de 43 años que murió bajo custodia migratoria en Otay Mesa, California. Las circunstancias de su fallecimiento también generaron llamados a esclarecer lo ocurrido.

Es importante no dar por probada una relación entre las condiciones denunciadas y estas muertes sin conocer los resultados de las investigaciones. Precisamente, las organizaciones exigen que se investiguen los casos y se hagan públicas las respuestas.

¿Qué exigen los activistas durante el Día de Muertos?

Los homenajes también tendrán un componente político. Los grupos convocantes pretenden aprovechar la atención pública para impulsar cambios en la política migratoria y en el funcionamiento de los centros de detención.

Entre sus principales demandas están:

Retirar a ICE de las comunidades , en rechazo a las operaciones que, según los activistas, generan miedo y separaciones familiares

, en rechazo a las operaciones que, según los activistas, generan miedo y separaciones familiares Redirigir los fondos destinados a la agencia hacia otras prioridades públicas

hacia otras prioridades públicas Cerrar los centros de detención migratoria, una exigencia de las organizaciones que cuestionan las condiciones de reclusión

Estas propuestas representan la postura de los grupos participantes y no cambios que el Gobierno federal haya aprobado.

Las denuncias sobre la atención médica y las condiciones de detención también forman parte del debate. Un informe de 2022 de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional identificó deficiencias en instalaciones migratorias relacionadas con las condiciones físicas, la atención médica y de salud mental, y el manejo de quejas.

El tema no es menor. Las normas de ICE establecen procedimientos para atender enfermedades graves y notificar las muertes de personas detenidas. La pregunta es si esos procedimientos se cumplen de manera adecuada en cada instalación y qué mecanismos permiten identificar y corregir posibles fallas.

El Día de Muertos también recordará a quienes fallecieron lejos de casa

Para las comunidades mexicanas y latinas, colocar una fotografía, encender una vela o compartir una historia familiar tiene un significado especial. Este año, esas mismas tradiciones servirán para recordar a personas que murieron mientras estaban bajo custodia migratoria.

Los actos previstos entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre buscan mantener visibles sus nombres y sus historias. Porque una persona no deja de tener familia, derechos ni dignidad por estar detenida.

Conoce los altares y ofrendas de Día de Muertos 2026 en Nueva York. Foto: Envato

El homenaje tendrá un mensaje que va más allá de las flores y los altares: las familias merecen saber qué pasó con sus seres queridos. Y mientras haya preguntas sin respuesta sobre una muerte bajo custodia, recordar también será una manera de exigir que las autoridades rindan cuentas.

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