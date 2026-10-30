Christa Pike, un mes después de su ejecución fallida: “Estoy en dolor constante, físico y mental”

Christa Pike sobrevivió a dos dosis de un fármaco que debía matarla. Foto: AFP

En su primera declaración pública desde su ejecución fallida, la reclusa Christa Pike, de 50 años, contó que todavía tiene dificultades para hablar, siente molestias en distintas partes del cuerpo y permanece aislada en una enfermería penitenciaria.

El pasado 30 de septiembre, la mujer fue sometida a pena de muerte mediante una inyección letal. Sin embargo, ocurrió lo impensado: sobrevivió a dos dosis del fármaco que debía acabar con su vida. Ahora, con una recuperación lenta y llena de riesgos, su futuro penal sigue en el aire.

“No ha habido un solo momento desde aquella noche en el que no haya sentido dolor. Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos, las manos y la garganta. Hay dolor en mi mente y en mi alma”, expresó Christa Pike en un comunicado difundido a través de sus abogados, según recoge The Tennessean.

El medio añade que la declaración fue dictada por la condenada a su equipo legal desde la enfermería del Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, en Nashville, donde permanece después de haber sido hospitalizada por las complicaciones que sufrió durante el intento de ejecución.

Christa Pike fue sentenciada a la pena capital por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años que también participaba en el programa de capacitación laboral Job Corps en Knoxville, Tennessee. El crimen ocurrió el 12 de enero de 1995, cuando Pike tenía 18 años y mantenía una relación con Tadaryl Shipp, condenado a cadena perpetua.

“No pensé en mi vida más allá de aquella noche”

En su mensaje, la mujer explicó que había llegado a la cámara de ejecución preparada para morir. Había asumido que aquella sería su última noche y no imaginaba que tendría que afrontar una vida después de la fecha señalada para su muerte.

También recordó que se despidió de las personas que la acompañaban y que expresó sus buenos deseos a quienes estaban presentes para presenciar el procedimiento. Sin embargo, días después despertó en una cama de hospital, sola, confundida y con dolor.

“Estoy profundamente dolida por la incompetencia que ha puesto a tantas personas en esta terrible situación”, cuestionó Pike, de acuerdo con Reuters, recalcando que no pareció haber forma de acabar con su vida.

Asimismo, aseguró que continúa pensando en los familiares de Colleen Slemmer, la joven por cuyo asesinato recibió la pena capital. “Sigo pensando en la familia de mi víctima y en el terrible dolor y la pérdida que han sufrido”, señaló.

“No sé por qué sobreviví aquella noche. No sé qué viene después. Algunos días encontrar esperanza es más difícil que otros. Por ahora, estoy intentando sanar, un día a la vez. Y me aferro al amor y la bondad de tantas personas que me han recordado que no estoy sola”, sentenció.

Según documentos judiciales presentados posteriormente por sus abogados, el equipo encargado de la ejecución tuvo dificultades para establecer las vías intravenosas necesarias para administrar los medicamentos. Un abogado que presenció el procedimiento describió numerosos intentos de colocar las agujas y problemas con una de las vías.

Finalmente, las autoridades administraron dos dosis de pentobarbital, pero Pike no murió. Los testigos reportaron que continuaba respirando y que presentaba movimientos incluso después de recibir los fármacos.

Las autoridades de Tennessee, por su parte, afirmaron inicialmente que el Departamento de Corrección había seguido el protocolo establecido.

¿Qué pasará ahora con Christa Pike?

La ejecución fallida abrió un nuevo capítulo judicial. Los abogados de Pike solicitaron al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute la pena capital por cadena perpetua. La petición busca evitar que la mujer vuelva a ser sometida a una ejecución después de las complicaciones sufridas en septiembre.

Lee ordenó una investigación independiente para esclarecer lo sucedido y suspendió las ejecuciones programadas en Tennessee durante el resto de 2026. El caso también provocó la salida del comisionado del Departamento de Corrección, Frank Strada.

Sin embargo, el gobernador no ha prometido modificar la sentencia. Esta semana afirmó: “Sospecho que su sentencia seguirá siendo la misma que antes, a menos que los tribunales determinen lo contrario”. A través de una encuesta, el 39% de estadounidenses que participaron aseguran que no volverían a ejecutarla.

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