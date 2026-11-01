Mapa de contiendas 2026: qué estados definen el Congreso

Bandera estadounidense en el Capitolio | Foto: Shutterstock

Las elecciones intermedias de Estados Unidos, conocidas como midterms, definirán el próximo 3 de noviembre qué partido tendrá el control del Congreso, una decisión que podría modificar el equilibrio de poder en Washington durante los próximos dos años.

En esta jornada se renovarán los 435 puestos de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado, por lo que estados como Texas, Georgia, Michigan, Carolina del Norte y Maine concentrarán buena parte de la atención política.

Aunque no se trata de una elección presidencial, sus resultados tienen consecuencias directas sobre el funcionamiento del Gobierno federal. Los representantes y senadores que resulten electos tendrán la responsabilidad de legislar, aprobar presupuestos, supervisar a la administración y participar en decisiones que pueden afectar distintos aspectos de la vida de los estadounidenses.

Para entender lo que está en juego, primero es necesario conocer cómo funciona el Congreso y por qué las midterms pueden convertirse en un punto de inflexión para el presidente Donald Trump y su partido.

¿Qué se elige en las midterms 2026 y por qué importa el Congreso?

El Congreso estadounidense está compuesto por dos cámaras; la Cámara de Representantes y el Senado. Ambas participan en la elaboración y aprobación de leyes, aunque tienen funciones y mecanismos de elección diferentes.

Las elecciones legislativas se celebran cada dos años. En cada ciclo electoral se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, mientras que aproximadamente un tercio del Senado se somete a votación.

En 2026, el calendario contempla:

435 escaños de la Cámara de Representantes

35 escaños del Senado

En total, son 470 puestos del Congreso los que estarán en juego, según el calendario electoral publicado por el Servicio Postal de Estados Unidos.

¿Pero por qué es tan importante quién gana?

El partido que controle cada cámara tendrá mayor capacidad para impulsar sus propuestas legislativas, negociar presupuestos, presidir comités y determinar qué iniciativas reciben atención.

Además, el Congreso tiene facultades para investigar y ejercer supervisión sobre el Poder Ejecutivo. Esto significa que el resultado de las elecciones puede facilitar o complicar la agenda política de Donald Trump durante la segunda mitad de su mandato.

Por eso, las midterms suelen funcionar como una evaluación política de la administración que está en la Casa Blanca.

¿Qué estados pueden definir el control del Senado en 2026?

El Senado es uno de los principales escenarios de disputa porque los republicanos buscan conservar la mayoría que actualmente tienen, mientras que los demócratas necesitan recuperar suficientes puestos para volver a controlar la cámara.

De acuerdo con la composición del Senado, hay algunas contiendas que destacan por su competitividad:

Alaska: el republicano Dan Sullivan busca conservar su puesto en un estado que figura entre las disputas más reñidas.

Kansas: el republicano Roger Marshall enfrenta una elección que pasó a considerarse de resultado incierto.

Michigan: el escaño que dejará Gary Peters representa una oportunidad para ambos partidos.

Ohio: Jon Husted, quien ocupa el puesto tras un nombramiento, también enfrenta una contienda considerada competitiva.

Texas: el escaño abierto tras la salida de John Cornyn se convirtió en otra de las disputas más observadas del ciclo.

También hay otros estados que merecen atención. Georgia, donde Jon Ossoff busca conservar su puesto, y Carolina del Norte, que tiene un escaño abierto, figuran entre las contiendas que podrían favorecer a los demócratas, según proyecciones de Cook Political Report de Amy Walther.

¿Qué estados pueden cambiar la Cámara de Representantes en el Congreso?

A diferencia del Senado, donde las elecciones se concentran en una parte de los estados, la Cámara de Representantes presenta un escenario mucho más amplio, con los 435 distritos congresionales en disputa.

Esto significa que no necesariamente todo un estado tendrá que cambiar de orientación política para modificar el equilibrio de poder. En ocasiones, basta con que un partido gane uno o dos distritos específicos.

Según el análisis electoral de Amy Walther publicado el 30 de octubre, existen 18 distritos considerados vitales para decidir el curso de la Cámara de Represetantes. Entre ellos destacan:

California: distrito 22.

Colorado: distrito 5.

Florida: distritos 14 y 22.

Iowa: distrito 2.

Kentucky: distrito 6.

Michigan: distritos 4, 7 y 10.

Montana: distrito 1.

Carolina del Norte: distrito 1.

Nueva York: distrito 17.

Ohio: distrito 7.

Pensilvania: distrito 1.

Carolina del Sur: distrito 1.

Texas: distritos 15 y 35.

Virginia: distrito 1.

La distribución evidencia que estados como Michigan, Florida y Texas tienen varias contiendas capaces de influir en el resultado nacional.

La mayoría de la Cámara se alcanza con 218 representantes. Por ello, incluso un grupo relativamente pequeño de distritos puede terminar inclinando la balanza hacia uno u otro partido.

¿Qué puede pasar después de las elecciones de noviembre?

El resultado de las midterms determinará cómo estará conformado el Congreso a partir de enero de 2027. Si los republicanos conservan ambas cámaras, Donald Trump tendrá mayores posibilidades de impulsar su agenda legislativa con el respaldo de su partido.

Por el contrario, si los demócratas consiguen el control de una o ambas cámaras, podrán aumentar su capacidad de negociación, bloquear determinadas iniciativas y ejercer una supervisión más intensa sobre las decisiones de la administración federal.

Esto no significa que el presidente pierda sus facultades ejecutivas, sino que tendrá que desenvolverse en un escenario legislativo diferente, dependiendo de los resultados.

En definitiva, las elecciones del 3 de noviembre establecerán qué partido tendrá mayor influencia sobre las decisiones políticas y legislativas de Estados Unidos durante los dos años restantes del mandato presidencial.

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