Elecciones 2026 en EE. UU.: qué se elige y por qué importa en México

Las elecciones tendrán un efecto importante en el T-MEC. Foto: Envato

Los votantes de Estados Unidos renovarán el martes 3 de noviembre los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 gubernaturas, en unas elecciones intermedias cuyos resultados también tendrán eco en México.

Aunque el nombre del presidente Donald Trump no aparece en la boleta, el reparto de fuerzas que salga de estas votaciones definirá cuánto respaldo o cuántos frenos tendrá su gobierno en el Congreso durante los dos años que le quedan. En ese periodo se jugará el futuro del T-MEC y seguirá vigente un impuesto que pesa sobre parte del dinero que los migrantes envían a sus familias.

Además, California, Arizona, Nuevo México y Texas, los cuatro estados que comparten frontera con México, eligen gobernador en esta jornada, un cargo con peso directo en la seguridad fronteriza, el comercio y la relación con los estados mexicanos vecinos.

¿Qué se elige el 3 de noviembre?

Las elecciones intermedias se celebran a la mitad del mandato presidencial y renuevan buena parte del poder político del país. En esta ocasión, la boleta incluye estos cargos:

Cámara de Representantes: sus 435 escaños, con mandato de dos años

sus 435 escaños, con mandato de dos años Senado: 35 escaños, 33 ordinarios y dos en elecciones especiales en Florida y Ohio, con mandato de seis años

35 escaños, 33 ordinarios y dos en elecciones especiales en Florida y Ohio, con mandato de seis años Gubernaturas: 36, de las cuales 18 están en manos demócratas y 18 en manos republicanas

De hecho, la mayoría en el Senado es la más vigilada. Esa cámara tiene 53 republicanos y 47 demócratas (incluidos dos independientes), por lo que los demócratas necesitan ganar cuatro escaños netos para tomar el control, según diversos análisis electoral. Por su parte, los republicanos gobiernan 26 estados y los demócratas 24, de modo que las 36 gubernaturas en juego también pueden mover el mapa político estatal.

Mientras tanto, el voto latino llega con la economía como su principal preocupación, de acuerdo con una encuesta del Pew Research Center publicada el 16 de octubre, en la que estos votantes también señalaron su inquietud por el precio de la gasolina y el desempleo.

El Congreso que salga de las urnas pesará en el futuro del T-MEC

El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá llegó a su primera revisión conjunta el 1 de julio de 2026 sin un acuerdo para renovarlo. Según un aviso de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) publicado en el Registro Federal, en esa reunión Estados Unidos no aceptó extender el T-MEC por otros 16 años, así que los tres países deberán revisarlo cada año hasta que todos confirmen su renovación o hasta que el acuerdo venza en 2036.

Por lo anterior, el próximo Congreso estadounidense estará en funciones durante la segunda revisión, prevista para 2027. Además, la USTR abrió una consulta pública para preparar esa revisión, con un plazo para recibir comentarios que vence el 12 de enero de 2027, apenas unos días después de que tomen posesión los legisladores electos el 3 de noviembre.

En este terreno, la Constitución de Estados Unidos le da al Congreso la facultad de regular el comercio con otros países, aunque varias leyes permiten al presidente fijar aranceles por su cuenta. En consecuencia, un Congreso con mayorías afines a la Casa Blanca facilitaría la agenda comercial de Trump, mientras que una mayoría opositora en alguna de las cámaras podría aumentar la supervisión mediante audiencias, presupuesto o cambios a esas leyes.

Este 3 de noviembre, American Society of Mexico te invita a Election Night 2026, una transmisión en vivo con cobertura desde Washington, Houston, Florida y México, y un panel de expertos.



Una jornada apartidista para analizar el impacto de las elecciones en el comercio, la… pic.twitter.com/NbhK2Qx23P — American Society of Mexico (@amsocmx) October 27, 2026

¿Qué pasa con el impuesto a las remesas?

Desde el 1 de enero de 2026, las remesas enviadas en efectivo, con money order o con cheque de caja pagan un impuesto de 1%, mientras que los envíos que salen de una cuenta bancaria o de una tarjeta de débito o crédito quedan exentos, según un análisis de BBVA Research. En el mismo análisis se estimó que 84% de los migrantes mexicanos tiene cuenta bancaria, de modo que la mayoría puede evitar el cobro.

Pese a lo anterior, el flujo de dinero hacia México siguió creciendo en la primera mitad del año, pues de enero a junio de 2026 llegaron al país 30,759 millones de dólares en remesas, 3.1% más que en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con el Banco de México.

Sin embargo, el impuesto fue aprobado por el Congreso en 2025 como parte de la ley fiscal impulsada por Trump, así que cualquier cambio a esa tasa tendría que pasar por el Capitolio. Mientras eso no ocurra, quienes envían dinero en efectivo pueden reducir el costo si abren una cuenta bancaria o usan una tarjeta para hacer sus envíos.

¿Por qué importan las gubernaturas de la frontera?

Los cuatro estados fronterizos con México eligen gobernador el mismo día, y en dos de ellos el cargo está vacante porque los gobernadores actuales no pueden reelegirse. Estos son los candidatos principales, según un mapa de gubernaturas:

California: Xavier Becerra (demócrata) y Steve Hilton (republicano), por un cargo vacante

Xavier Becerra (demócrata) y Steve Hilton (republicano), por un cargo vacante Arizona: la gobernadora Katie Hobbs (demócrata) busca reelegirse frente a Andy Biggs (republicano)

la gobernadora Katie Hobbs (demócrata) busca reelegirse frente a Andy Biggs (republicano) Nuevo México: Deb Haaland (demócrata) y Gregg Hull (republicano), por un cargo vacante

Deb Haaland (demócrata) y Gregg Hull (republicano), por un cargo vacante Texas: el gobernador Greg Abbott (republicano) busca reelegirse frente a Gina Hinojosa (demócrata)

Desde esos cargos se decide, por ejemplo, si un estado despliega su propia policía o su Guardia Nacional en la frontera, como ocurrió en Texas con la Operación Lone Star, y qué tanto colabora con las autoridades federales de inmigración. Asimismo, los gobernadores fronterizos influyen en los cruces comerciales y en la relación con los estados mexicanos vecinos, dos temas que tocan directamente a la economía del norte de México.

¿Quién puede votar y cómo participar desde México?

Solo los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años pueden votar, lo que incluye a las personas con doble nacionalidad mexicana y estadounidense. En cambio, los residentes permanentes, es decir, quienes tienen Green Card, no pueden votar en estas elecciones federales.

Por otro lado, los estadounidenses que viven en México también pueden participar, pues existen mecanismos para votar desde el extranjero con el formulario FPCA o con la boleta de emergencia FWAB. En ese caso, conviene revisar cuanto antes las fechas del voto por correo y del voto anticipado de su estado, ya que cada uno tiene plazos distintos para recibir las boletas.

Finalmente, aunque los resultados no cambiarán de inmediato la política de Washington hacia México, sí marcarán el margen con el que el gobierno de Trump podrá negociar el T-MEC, mantener o modificar el impuesto a las remesas y coordinarse con los estados de la frontera durante los próximos dos años.

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