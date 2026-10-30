EN VIVO | Cierres de campaña en EE. UU.: rumbo a las elecciones del 3 de noviembre
Republicanos y demócratas cierran sus campañas con mitines en los estados clave a pocos días de las elecciones intermedias del 3 de noviembre
A pocos días de las elecciones intermedias del martes 3 de noviembre, republicanos y demócratas cierran sus campañas con mitines en los estados donde se definirá el control del Congreso y de varias gubernaturas.
Elecciones 2026 en EE.UU.: cierre de campañas rumbo al 3 de noviembre
Trump defiende a Marshall en Kansas y muda su mitin de Iowa a Cedar Rapids
El presidente Donald Trump calificó este viernes de “fantástico” al senador republicano Roger Marshall durante una entrevista con una radio de Kansas City, en la que además llamó “radical” a su rival demócrata, Adam Hamilton, a dos días de encabezar un mitin en ese estado, de acuerdo con AP.
Termina el voto anticipado en Texas con Talarico arriba en las encuestas
El voto anticipado en Texas termina este viernes 30 de octubre, en el cierre de una contienda por el Senado en la que el demócrata James Talarico aventaja con 49% frente a 43% del republicano Ken Paxton, según una encuesta de CNN difundida el jueves. Ese mismo día, Talarico encabezó un mitin en Dallas como parte de su gira final, mientras que la misma encuestadora dio una ventaja de siete puntos al demócrata Abdul El-Sayed sobre el republicano Mike Rogers en Michigan.
Harris cierra campaña en Georgia, donde se disputan Senado y gubernatura
La exvicepresidenta Kamala Harris encabeza este viernes una cena del Partido Demócrata del condado de Fulton, en Atlanta, como parte del cierre de campaña en Georgia, un estado donde se disputan un escaño del Senado y la gubernatura, de acuerdo con Al Jazeera. Un día antes, Harris acompañó al senador Jon Ossoff en la Universidad Clark Atlanta para llamar a los jóvenes a votar y después hizo campaña en Macon, donde criticó el aumento en el costo de vida. Así, los demócratas suman tres figuras nacionales en Georgia en una sola semana, pues el miércoles Barack Obama ya había hecho campaña en las afueras de Atlanta con Ossoff y con Keisha Lance Bottoms, la candidata demócrata a gobernadora.
Donald Trump entra en la contienda en Kansas e Iowa
El presidente Donald Trump dio marcha atrás este viernes y retomó los mitines que había cancelado en Kansas e Iowa, dos estados donde las encuestas muestran contiendas cerradas por el Senado, de modo que ambos actos se realizarán el domingo, a dos días de la elección, de acuerdo con Al Jazeera. Un día antes, Trump había dicho a la prensa que no sentía que tuviera que ir a Kansas, y el Comité Nacional Republicano había anunciado que esos actos se cambiarían por mitines telefónicos en casi 20 estados. Además, este mismo viernes el mandatario encabeza un mitin en Daytona Beach, Florida, en apoyo de la senadora Ashley Moody y del aspirante a gobernador Byron Donalds.