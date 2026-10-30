EN VIVO | Cierres de campaña en EE. UU.: rumbo a las elecciones del 3 de noviembre

Harris cierra campaña en Georgia, donde se disputan Senado y gubernatura

La exvicepresidenta Kamala Harris encabeza este viernes una cena del Partido Demócrata del condado de Fulton, en Atlanta, como parte del cierre de campaña en Georgia, un estado donde se disputan un escaño del Senado y la gubernatura, de acuerdo con Al Jazeera. Un día antes, Harris acompañó al senador Jon Ossoff en la Universidad Clark Atlanta para llamar a los jóvenes a votar y después hizo campaña en Macon, donde criticó el aumento en el costo de vida. Así, los demócratas suman tres figuras nacionales en Georgia en una sola semana, pues el miércoles Barack Obama ya había hecho campaña en las afueras de Atlanta con Ossoff y con Keisha Lance Bottoms, la candidata demócrata a gobernadora.