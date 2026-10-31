Cambio de hora en EE.UU.: cómo prepararse para atravesarlo sin eventualidades

Este 1 de noviembre se hace oficial el cambio de horario en EE. UU

El cambio de hora en Estados Unidos está previsto para este domingo 1 de noviembre de 2026, cuando finalizará el horario de verano y los relojes deberán atrasarse una hora.

Aunque esta modificación permite aprovechar más la luz natural durante las mañanas, también puede alterar temporalmente los horarios de sueño, las actividades familiares y las responsabilidades laborales.

Para atravesar la transición sin mayores inconvenientes, conviene preparar el organismo con anticipación, ajustar progresivamente las rutinas de los niños y revisar los compromisos establecidos en calendarios y plataformas de trabajo.

¿A qué hora se debe atrasar el reloj por el cambio de hora?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), el ajuste se realizará a las 2:00 de la madrugada del domingo 1 de noviembre, momento en el que los relojes deberán retroceder hasta la 1:00 a.m.

Esto significa que los residentes de las zonas que siguen el horario de verano tendrán una hora adicional durante esa madrugada y comenzarán a regirse por el horario estándar.

En el caso de los teléfonos celulares y las computadoras, muchos dispositivos realizan la actualización automáticamente, aunque es recomendable verificar que tengan configurada correctamente la zona horaria.

Quebecers will turn back their clocks for the last time this weekend, according to the Parti Québécois (PQ).



The party hopes to table a bill in the coming months to abolish the time change.https://t.co/s98VrtrUu7 — The Weather Network (@weathernetwork) October 28, 2026

No obstante, es importante recordar que no todo el territorio estadounidense participa en este ajuste. Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, Hawái, Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes y las Islas Marianas del Norte no se ven afectados por el horario de verano. Tampoco lo hace la mayor parte de Arizona, con excepción de la Nación Navajo.

Cómo prepararse para el cambio de hora desde el punto de vista de la salud

Aunque atrasar el reloj una hora puede parecer un ajuste sencillo, el organismo tiene un reloj biológico que regula los ciclos de sueño y vigilia.

Por esta razón, modificar repentinamente los horarios puede generar algunos días de adaptación, especialmente cuando las rutinas de descanso no son constantes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) destacan que dormir adecuadamente es fundamental para la salud física y emocional. Entre sus recomendaciones se encuentra mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, incluso durante los fines de semana.

En ese sentido, una de las mejores medidas para atravesar el cambio de hora consiste en evitar alteraciones innecesarias en los hábitos de descanso. También es conveniente aprovechar la luz natural durante el día, mantener una habitación tranquila y fresca, limitar la exposición a dispositivos electrónicos antes de acostarse y evitar el consumo de cafeína durante las horas de la tarde y la noche.

El Instituto Nacional de Salud (NIH) también recomienda mantener una rutina de sueño estable y exponerse a la luz solar durante el día, debido a su importancia para regular los patrones de descanso.

Otro aspecto que se debe considerar es la cantidad de horas que necesita dormir cada persona. De acuerdo con los CDC, los adultos de entre 18 y 60 años requieren al menos siete horas de sueño, mientras que los adolescentes necesitan entre ocho y diez horas diarias.

Por tanto, no se trata solamente de acostumbrarse a que el reloj marque una hora diferente, sino de procurar que el descanso no se vea perjudicado durante la transición.

Cómo preparar a los niños para el cambio de hora

Los padres también deben prestar atención a las rutinas de los más pequeños de la casa, debido a que los cambios en los horarios pueden modificar sus patrones habituales de sueño.

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), a través de su portal oficial, publicó recomendaciones de la doctora Anna Esparham para ayudar a los niños a adaptarse a las modificaciones del horario.

Entre sus recomendaciones destaca la importancia de ajustar gradualmente los horarios de las siestas y de acostarse, comenzando varios días antes de la transición, cuando sea posible.

En el caso del cambio de otoño, cuando los relojes se atrasan, los niños pequeños pueden comenzar a dormirse antes de su hora habitual y despertarse más temprano de lo acostumbrado. Por ello, los padres pueden desplazar unos minutos cada día la hora de acostarse y de tomar las siestas hacia el nuevo horario, sin realizar modificaciones bruscas.

También es conveniente mantener una rutina nocturna que ayude a los menores a identificar cuándo es momento de descansar. Cepillarse los dientes, leer un cuento, escuchar música tranquila y reducir el uso de pantallas son algunas de las actividades que pueden incorporarse.

La AAP recomienda limitar el uso de teléfonos, tablets y televisores antes de dormir. En su orientación sobre el cambio horario, aconseja que los niños dejen las pantallas al menos una hora antes de acostarse.

La doctora Esparham señala que los niños generalmente consiguen adaptarse al cambio horario en aproximadamente una semana. Si las dificultades para dormir continúan después de ese período, recomienda consultar con el pediatra.

Revisa tus calendarios de trabajo y compromisos

El cambio de hora también puede ocasionar confusiones en las actividades laborales, especialmente para quienes trabajan de forma remota o mantienen reuniones con personas que viven en otros estados.

Por ello, una de las medidas más sencillas para evitar inconvenientes es revisar los calendarios de trabajo antes de comenzar la semana.

Aunque plataformas como Google Calendar, Outlook y otras herramientas digitales suelen actualizar las horas automáticamente según la zona horaria configurada, es conveniente comprobar que las reuniones recurrentes y los compromisos importantes continúen programados correctamente.

Quienes trabajan desde casa también pueden aprovechar la transición para reorganizar sus jornadas. No se trata de modificar todos los horarios de trabajo, sino de anticiparse a posibles confusiones que puedan afectar la puntualidad o la coordinación entre equipos.

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