Elecciones EE.UU. 2026: la batalla por la Cámara de Representantes y por qué tres escaños lo deciden todo

Tres escaños pueden decidir el control de la Cámara de Representantes. Foto: Envato

El control de la Cámara de Representantes, la cámara que puede frenar o impulsar la agenda de Donald Trump, se define en las elecciones de EE. UU. 2026 por una diferencia mínima: los demócratas necesitan ganar tres escaños netos.

La contienda no es por la Casa Blanca, que no está en juego este año, sino por una Cámara cuyos 435 escaños se renuevan por completo este 3 de noviembre. El resultado definirá si el gobierno de Donald Trump conserva una de las dos cámaras del Congreso para impulsar su agenda durante los próximos dos años.

Tres escaños definen el control en las elecciones EE. UU. 2026

Los demócratas necesitan una ganancia neta de tres escaños para arrebatar el control de la Cámara de Representantes a los republicanos en las elecciones EE. UU. 2026.

La cifra es tan baja porque la mayoría republicana en la Cámara de Representantes es muy ajustada. Los republicanos cuentan con 218 escaños, frente a 214 demócratas, un representante independiente que suele alinearse con ellos y dos bancas vacantes, según Ballotpedia, una enciclopedia digital estadounidense sin fines de lucro.

Los republicanos llegan a estos comicios tras ganar la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso en las elecciones de Estados Unidos de 2024. Sin embargo, su ventaja en la Cámara es hoy mínima frente a los demócratas.

La Cámara de Representantes está integrada por 435 miembros con derecho a voto, elegidos por períodos de dos años, según datos oficiales. Para conservar la mayoría se necesitan 218 escaños.

La renovación de escaños en las elecciones EE. UU. 2026

Un elemento particular de las elecciones EE. UU. 2026 es el alto porcentaje de renovación de la Cámara de Representantes, algo inusual: 60 legisladores en funciones no buscan la reelección, 37 republicanos y 23 demócratas, según Ballotpedia.

Cuando un titular no compite, su partido pierde parte de la ventaja que suele dar la experiencia, el reconocimiento de nombre y la estructura de campaña. Eso puede hacer más impredecibles distritos que, en otras circunstancias, habrían sido más seguros

Los distritos competitivos

La inmensa mayoría de los escaños de la Cámara de Representantes están prácticamente decididos de antemano a estos comicios. El Cook Political Report, organización no partidista de análisis electoral, clasifica 17 distritos como empates técnicos y otros como competitivos con inclinación hacia uno de los dos partidos.

En su evaluación más reciente, el Cook Political Report favorece a los demócratas en 220 escaños, a los republicanos en 198 y deja 17 contiendas como empates técnicos. Esa distribución muestra que ambos partidos tienen territorio expuesto.

El mapa electoral también está marcado por la redistritación a mitad de década: los republicanos redibujaron distritos para ganar ventaja en estados como Texas, Florida, Carolina del Norte, Missouri y Ohio, mientras que en California los votantes aprobaron un mapa impulsado por los demócratas y en Utah un tribunal impuso un mapa que creó un distrito favorable a ese partido.

La particular redistritación a mitad de década

Normalmente, los mapas electorales se rediseñan una vez cada diez años, después del censo. La Oficina del Censo de EE. UU. realiza ese conteo cada diez años y sus resultados sirven de base para redistribuir los escaños de la Cámara entre los estados.

Pero de cara a las elecciones EE. UU. 2026, diez estados modificaron sus mapas fuera de ese ciclo: Alabama, California, Florida, Luisiana, Misuri, Carolina del Norte, Ohio, Tennessee, Texas y Utah, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

En California, el nuevo mapa fue aprobado mediante una medida de votación popular en noviembre de 2025; en Florida, Luisiana, Carolina del Norte, Ohio, Tennessee y Texas, los mapas fueron adoptados por sus legislaturas; y en Utah, el cambio obedeció a una orden judicial.

Estos rediseños alteraron el terreno en algunos de los estados más poblados del país y son uno de los grandes signos de interrogación del día de elecciones. El Cook Political Report proyecta que los demócratas podrían ganar entre 12 y 25 escaños adicionales, aunque el resultado final dependerá de los distritos más competitivos.

Por su parte, vale aclarar, que en algunos casos se ha dado el proceso de gerrymandering, que es el uso de ese proceso de distritación para favorecer a un partido o grupo. Quien dibuja el mapa concentra a los votantes del rival en pocos distritos (packing) o los dispersa entre muchos para que queden en minoría (cracking). Todo gerrymandering implica una redistritación, pero no toda redistritación es gerrymandering.

¿Gerrymandering en las elecciones EE. UU. 2026?

Para las elecciones intermedias de 2026, varios estados redibujaron sus distritos electorales a mitad de década, una práctica casi inédita.

Según un análisis del Princeton Gerrymandering Project, desde 1971 solo Texas, en 2003, y Georgia, en 2005, habían rediseñado voluntariamente sus mapas entre censos para obtener ventaja partidista. Según indican en su análisis de las elecciones de 2026, “tras una ola sin precedentes de redistritación a mitad de década, el mapa congresional para 2026 presenta más cambios a mitad de ciclo que en cualquier otro momento de la historia de Estados Unidos. Solo este año se han rediseñado ocho mapas”.

Texas y Carolina del Norte

La ofensiva comenzó a mitad de 2025 en Texas, donde los legisladores republicanos aprobaron un nuevo mapa después de que Trump los instara a trazar distritos que ayudaran a su partido a conservar la mayoría en la Cámara, y desató una respuesta en cadena de ambos partidos.

El mapa texano buscaba cinco escaños adicionales. La Corte Suprema permitió que se use en estas elecciones mientras continúan los litigios en su contra. Carolina del Norte siguió el mismo camino: su legislatura aprobó un mapa en octubre de 2025 que, por ley estatal, no podía ser vetado por el gobernador, y que podría dar a los republicanos un escaño más.

Ohio

El rediseño era obligatorio: la constitución estatal de Ohio lo exigía porque el mapa anterior se aprobó sin suficiente respaldo demócrata. Aun así, el nuevo trazado mejora las opciones republicanas de ganar dos escaños adicionales, aunque varios distritos siguen siendo tan competitivos que los demócratas creen poder disputarlos.

Florida y Tennessee

La segunda oleada llegó en la primavera de 2026. En Florida, el gobernador Ron DeSantis firmó un mapa que podría sumar cuatro escaños republicanos; una demanda que sostiene que viola la constitución estatal sigue abierta. En Tennessee, el nuevo trazado apunta al único distrito en manos demócratas, con centro en Memphis.

Luisiana y Alabama

Luisiana y Alabama redibujaron sus mapas tras el fallo Louisiana v. Callais, en el que la Corte Suprema concluyó que el mapa de Luisiana era un gerrymandering racial inconstitucional. La decisión cambió los criterios con los que los tribunales evalúan el uso de la raza al trazar distritos. Luisiana aprobó su nuevo mapa el 29 de mayo y aplazó sus primarias al 3 de noviembre.

En Alabama, los jueces federales habían impuesto un mapa con un segundo distrito con una proporción sustancial de votantes afroamericanos, pero la Corte Suprema autorizó al estado a volver a su mapa de 2023. Organizaciones de derechos civiles sostienen que ambos cambios debilitan la representación de los electores afroamericanos.

California

California fue el contrapeso principal. El 4 de noviembre de 2025, los votantes aprobaron la Proposición 50 con el 64.4% de los votos, lo que permite usar un mapa trazado por la legislatura entre 2026 y 2030. El nuevo diseño hace más favorables a los demócratas cinco escaños hoy republicanos.

Utah

En Utah, la redistritación corrigió una manipulación en lugar de crearla. La Corte Suprema estatal aplicó una iniciativa ciudadana contra el gerrymandering y anuló el mapa de la legislatura; después, un juez rechazó el nuevo trazado republicano y adoptó una propuesta alternativa con un distrito de tendencia demócrata.

Misuri

En Missouri, la legislatura aprobó en 2025 un mapa que buscaba desplazar al representante demócrata de Kansas City. Aunque las primarias de agosto se celebraron con ese trazado, la Corte Suprema estatal ordenó usar los límites de 2022 en la elección general, salvo que los votantes aprueben el nuevo mapa en referéndum. La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó después que Missouri debía votar con el mapa de 2022. El referéndum se decide el 3 de noviembre.

En Virginia, el intento fue demócrata. Los votantes aprobaron en abril, por 51% contra 49%, una enmienda que habría permitido redibujar el mapa y desplazar hacia los demócratas cuatro distritos hoy republicanos. Pero la Corte Suprema estatal anuló la enmienda porque los legisladores la aprobaron cuando ya había comenzado la votación de las elecciones de 2025, y se mantienen los mapas de 2021.

El voto latino: ¿cómo impacta en la Cámara de Representantes?

Varios de los distritos competitivos de las elecciones EE. UU. 2026 se ubican en zonas de fuerte presencia hispana, en Texas, California, Florida y Arizona. Allí, el voto latino puede ser decisivo para definir quién controla la Cámara de Representantes, según la organización UnidosUS.

Un análisis de dicha entidad identifica una presencia significativa de electores latinos en 12 de los 37 distritos competitivos que examina. Entre los ejemplos están el distrito 22 de California, donde los latinos representan el 62.9% de los votantes registrados, y el distrito 15 de Texas, donde son el 75.2%.

El electorado hispano llega a las elecciones EE. UU. 2026 con la economía y el costo de vida al frente de sus preocupaciones. Según UnidosUS, entre los votantes latinos susceptibles de cambiar su preferencia, el costo de vida encabeza las preocupaciones con 60%, seguido del empleo y los salarios, con 40%.

Ese comportamiento puede tener un efecto amplificado en distritos con alta población latina. El Latino Policy & Politics Institute de UCLA documenta la importancia del electorado latino en estados como Texas y Washington, donde su participación puede influir en comicios competitivos.

¿Qué esperar para esta noche?

El control de la Cámara de Representantes puede tardar más en definirse que en otras contiendas, porque depende de los distritos más reñidos y, en algunos casos, de estados del oeste cuyo conteo se prolonga por el voto por correo.

Si las contiendas clave se deciden por márgenes estrechos, es posible que no se sepa qué partido controlará la Cámara la misma noche de la elección. Los resultados preliminares pueden cambiar conforme se procesen las boletas pendientes y avancen los recuentos oficiales.

Para seguir los cierres de urnas y los primeros cómputos, puedes consultar la guía de hasta qué hora se podrá votar en cada estado y la explicación sobre cuándo habrá resultados.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.