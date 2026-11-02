Elecciones Illinois 2026: Pritzker vs. Bailey para la gobernación, y Stratton vs. Tracy para el Senado

Elecciones en Illinois, 3 de noviembre de 2026. Créditos: Foto creada con IA.

Illinois vota este 3 de noviembre por gobernador y por un escaño del Senado que queda vacante tras el retiro del demócrata Dick Durbin. Las urnas cierran a las 7:00 p.m. hora local (8:00 p.m. hora del Este, ET). Daremos seguimiento en vivo a los resultados.

La carrera por la gobernación: JB Pritzker vs. Darren Bailey

El gobernador demócrata JB Pritzker busca un tercer mandato en una revancha frente al republicano Darren Bailey, a quien ya derrotó en 2022. Illinois es un estado de mayoría demócrata.

La carrera por el Senado: Juliana Stratton vs. Don Tracy

Por el escaño que deja Durbin compiten la vicegobernadora demócrata Juliana Stratton, respaldada por Pritzker, y el republicano Don Tracy, ex presidente del Partido Republicano estatal. Esta contienda es una de las que podrían definir el control del Senado de EE. UU.

Voto latino en Illinois

El electorado hispano de Illinois, concentrado en el área de Chicago, es un bloque relevante para los demócratas y de clara mayoría mexicana: el 79% de los latinos del estado es de origen mexicano, 17 puntos por encima del promedio nacional. Los latinos representan alrededor del 17% de la población de Illinois y su número creció un 45% desde 2000.

La economía y la inmigración son temas centrales para este electorado (alineados con los preceptos analizados recientemente por Pew Research Center, que indican que el 86% de los votantes latinos considera la economía “muy importante” para su voto y el 64% la inmigración), y en Illinois ambos se cruzan. El estado ha sido escenario de un intenso operativo de control migratorio, el llamado “Operation Midway Blitz”, iniciado en 2025, que golpeó de lleno a los barrios latinos de Chicago.

Un reporte del Great Cities Institute de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) estimó que los comercios del condado de Cook perdieron cerca de mil 260 millones de dólares en ventas y unos 107 millones en recaudación fiscal, porque mucha gente dejó de salir de compras por temor a las redadas.

Con datos anónimos de celulares, el estudio calculó que los residentes de los vecindarios con más población nacida en América Latina hicieron cerca de 25 millones de salidas de compra menos de lo habitual. Negocios de Pilsen, La Villita y Brighton Park reportaron una baja de más de la mitad de su clientela.

Preguntas frecuentes

¿A qué hora abren y cierran las urnas en Illinois?

Las urnas abren a las 6:00 a.m. y cierran a las 7:00 p.m. hora local (8:00 p.m. hora del Este, ET). Si estás en la fila a la hora de cierre, tienes derecho a votar.

¿Cómo puedo votar en Illinois?

Illinois ofrece voto anticipado, voto por correo y votación el día de la elección. Un rasgo distintivo del estado es el “período de gracia”: puedes registrarte y votar en persona al mismo tiempo en las oficinas de la autoridad electoral y en los centros de voto anticipado, incluso el mismo día de la elección, el 3 de noviembre. Si tienes una boleta por correo en mano, a estas alturas conviene entregarla en persona en lugar de enviarla por correo.

¿Qué necesito para votar en persona en Illinois?

Illinois no exige identificación si tu registro está correcto y al día: se compara tu firma con la del registro. Se te puede pedir identificación si las firmas no coinciden, si te registraste por correo sin incluir identificación, si te registraste durante el voto anticipado o el mismo día, o si votas por primera vez. En esos casos se acepta:

una identificación con foto vigente,

un recibo de servicios o estado de cuenta bancario,

un cheque de gobierno o nómina,

un contrato de arrendamiento, o una identificación de estudiante acompañada de correo a tu domicilio actual; todos deben mostrar tu nombre y dirección. Si te piden identificación y no puedes presentarla, recibirás una boleta provisional.

Consulta el sitio oficial de elecciones de Illinois.

¿Dónde voto y cómo verifico mi registro en Illinois?

Puedes revisar tu registro en el verificador oficial de la Junta Estatal de Elecciones de Illinois.

Como las elecciones en Illinois son administradas por más de 100 autoridades locales, para localizar tu casilla conviene consultar el sitio web de la autoridad electoral de tu zona (por ejemplo, la Junta de Elecciones de Chicago o la del condado de Cook), que tiene el buscador de precinto más preciso.

¿Cuándo se sabrán los resultados?

Los primeros resultados se difunden poco después del cierre de urnas. Esta nota se actualizará en vivo conforme avance el conteo.