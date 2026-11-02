¿Marcaste mal tu boleta electoral? Esto puedes hacer para corregir tu voto

Boleta electoral en Estados Unidos. Foto: Shutterstock.

Si mañana, martes 3 de noviembre, participas en las elecciones de Estados Unidos y descubres que marcaste al candidato equivocado, no entres en pánico: si todavía no has entregado tu boleta, puedes pedir ayuda para corregir el error. La Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC) reconoce el derecho de los votantes a solicitar otra papeleta cuando se equivocan, aunque el procedimiento depende del estado y de la forma en que emitan su voto.

¿Cómo corregir una boleta electoral si votas en persona?

Si estás en tu centro de votación y descubres que seleccionaste a otro candidato o marcaste una opción equivocada, lo primero es avisar a un trabajador electoral antes de depositar la papeleta.

La EAC explica en su guía de derechos de los votantes que puedes solicitar una nueva boleta si cometes un error al votar. El personal electoral te indicará cómo anular la papeleta equivocada y recibir otra para registrar tus preferencias correctamente.

Por ejemplo, en Iowa, las autoridades permiten solicitar hasta tres boletas. La primera se anula para evitar que se contabilice y el votante recibe otra para completar sus selecciones, según la guía oficial de la Secretaría de Estado.

El número de papeletas de reemplazo y el procedimiento pueden variar según el estado. Por eso, no intentes corregir el documento por tu cuenta si no sabes cómo hacerlo: pregunta al personal electoral.

¿Qué pasa si marcas dos candidatos por error?

Este problema puede ocurrir cuando una persona selecciona más opciones de las permitidas para un cargo. En el sistema electoral estadounidense se conoce como overvote.

Las instrucciones electorales del condado de Multnomah, en Oregón, advierten que seleccionar más candidatos de los permitidos puede provocar que el voto para ese cargo no sea contabilizado.

Votaciones en Estados Unidos. Foto: Shutterstock.

Eso no significa necesariamente que toda tu boleta quede anulada. Si cometiste un error en una contienda, tus selecciones válidas para otros cargos o medidas pueden seguir contando.

Si todavía no has entregado la papeleta, pide ayuda para corregirla. Si utilizas una máquina de votación, revisa tus selecciones en la pantalla antes de confirmar y emitir el voto.

¿Puedes cambiar tu voto si ya entregaste la boleta?

Aquí hay una diferencia importante. Si ya depositaste tu papeleta en la urna o confirmaste tu voto en la máquina, generalmente no puedes regresar para cambiar tu selección.

Las autoridades electorales de Maryland advierten que, una vez que el voto se registra en el sistema de conteo, no existe la posibilidad de rehacerlo. Además, intentar votar una segunda vez no es una solución: las autoridades deben impedir que una misma persona emita votos duplicados.

Por eso, revisa tus selecciones antes de confirmar que terminaste. Unos segundos de atención pueden evitarte un problema que después no tendrá solución.

¿Qué hacer si te equivocaste en una boleta electoral por correo?

Si votas por correo, las opciones dependen de si ya enviaste la papeleta.

Si todavía la tienes contigo: consulta las instrucciones de tu estado. En algunos lugares puedes solicitar una boleta de reemplazo a la oficina electoral de tu condado

consulta las instrucciones de tu estado. En algunos lugares puedes solicitar una boleta de reemplazo a la oficina electoral de tu condado Si ya la enviaste: por regla general, no puedes cambiar las opciones que marcaste. Comunícate con las autoridades electorales para confirmar qué alternativas existen en tu estado

por regla general, no puedes cambiar las opciones que marcaste. Comunícate con las autoridades electorales para confirmar qué alternativas existen en tu estado Si dañaste la papeleta o marcaste mal varias opciones: pregunta si puedes recibir otra y qué debes hacer con la anterior

La Secretaría de Estado de Washington explica que los votantes deben seguir las instrucciones de su boleta para corregir errores antes de devolverla. Una vez entregada, no pueden cambiar sus selecciones.

Dónde pedir ayuda si tienes dudas sobre tu voto

Si no sabes cómo corregir una boleta electoral, consulta a los funcionarios de tu centro de votación o a la oficina electoral de tu condado.

También puedes consultar la página oficial de la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos, que reúne información sobre los derechos de los votantes y los procedimientos electorales.

Voto por correo o anticipado, te decimos las diferencias. Foto: Envato.

Votar puede generar nervios, sobre todo cuando hay muchos cargos y propuestas en una misma papeleta. Si te equivocas, pregunta antes de entregarla. Y si ya emitiste tu voto, no intentes repetirlo: confirma con las autoridades qué opciones tienes. Lo importante es que tu participación sea válida y que conozcas tus derechos antes de tomar una decisión.

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