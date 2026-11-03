Elecciones en EE. UU.: mil monitores federales vigilan las urnas en los 50 estados

Votaciones en Estados Unidos el 3 de noviembre. Foto: AFP.

Este martes 3 de noviembre, mientras millones de estadounidenses acuden a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso, el Departamento de Justicia (DOJ) desplegará cerca de mil monitores electorales en los 50 estados. La medida busca vigilar el cumplimiento de las leyes federales, pero también ha despertado inquietud entre funcionarios electorales y organizaciones de derechos civiles por el posible efecto de esta presencia sobre los votantes.

La preocupación no es menor: en una jornada que definirá el control del Congreso, cualquier señal de intimidación puede hacer que una persona dude antes de emitir su voto.

¿Por qué el DOJ despliega mil monitores en las elecciones de 2026?

Según informó Axios, el Departamento de Justicia considera que esta es la mayor operación de vigilancia electoral de su historia. Los monitores procederán de distintas áreas de la agencia, de las fiscalías federales y de personal de la Oficina de Administración de Personal.

El objetivo oficial consiste en comprobar que se cumplan las leyes federales que protegen el derecho al voto. Sin embargo, la escala de la operación marca una diferencia importante frente a elecciones anteriores.

En los comicios legislativos de 2022, el DOJ envió a 289 personas para observar los procesos electorales, según datos citados por CBS News. En las presidenciales de 2024, la cifra subió a 714 monitores distribuidos en 27 estados y 86 jurisdicciones.

Ahora serán aproximadamente mil en todo el país. El aumento es considerable y llega en medio de una disputa nacional sobre quién puede votar y hasta dónde puede intervenir el gobierno federal en las elecciones.

La presencia federal genera preocupación por la intimidación al votante

La administración de Donald Trump sostiene que busca proteger la integridad electoral. No obstante, algunos funcionarios locales temen que una presencia federal tan amplia pueda generar confusión, incomodidad o temor entre quienes acudan a votar.

El contexto explica parte de la tensión. La Casa Blanca ha impulsado medidas contra el supuesto voto de personas que no son ciudadanas estadounidenses. Sin embargo, investigaciones judiciales recientes han cuestionado los intentos de utilizar listas de presuntos votantes no ciudadanos para restringir el acceso a las urnas.

¿Te deben dar permiso para votar en las elecciones EE. UU. 2026?Foto: Envato

Este mismo martes, Reuters informó que varios tribunales federales bloquearon iniciativas del gobierno de Trump relacionadas con esas listas. Los jueces señalaron problemas con la autoridad de la administración y con la posibilidad de excluir a ciudadanos naturalizados por errores en los registros.

La controversia importa especialmente para las comunidades inmigrantes, incluidos los latinos que sí tienen ciudadanía estadounidense y derecho a votar. La desinformación sobre los requisitos electorales puede provocar que una persona elegible crea, equivocadamente, que tendrá problemas por acudir a las urnas.

¿Qué pueden hacer los monitores electorales y cuáles son sus límites?

Hay una diferencia fundamental entre observar una elección y controlar quién puede votar.

El Centro Brennan para la Justicia explica que las elecciones estadounidenses son administradas por autoridades estatales y locales. Los monitores del DOJ pueden observar el cumplimiento de las leyes federales, pero no tienen autoridad para interferir en el proceso de votación.

Además, su acceso a los centros electorales depende de las normas aplicables en cada jurisdicción. En muchos estados necesitan autorización expresa de las autoridades locales para entrar en los lugares de votación.

La ley también prohíbe intimidar a los votantes o impedir que ejerzan sus derechos. Esa protección se aplica incluso cuando la conducta proviene de personas que participan en tareas de observación electoral.

¿Qué debes hacer si alguien intenta intimidarte cuando vas a votar?

Si eres ciudadano estadounidense y cumples los requisitos para votar, no debes dejar que los rumores te hagan renunciar a tu derecho.

Si alguien intenta amenazarte, presionarte para revelar tu voto o impedir que emitas tu boleta, puedes tomar estas medidas:

Busca a un trabajador electoral: informa lo ocurrido al responsable del centro de votación

informa lo ocurrido al responsable del centro de votación Evita confrontaciones: no necesitas discutir con un observador para ejercer tu derecho

no necesitas discutir con un observador para ejercer tu derecho Documenta el incidente si puedes hacerlo de forma segura: anota el lugar, la hora y lo ocurrido

anota el lugar, la hora y lo ocurrido Solicita ayuda: puedes comunicarte con la línea no partidista Election Protection al 1-866-OUR-VOTE para recibir orientación

No confundas la presencia de observadores con una autorización para cuestionar arbitrariamente a los votantes. Las reglas electorales siguen vigentes y nadie puede intimidarte legalmente para impedir que votes.

Este martes, la atención estará puesta en los resultados y en el control del Congreso. Pero hay otra cuestión que merece vigilancia: que las medidas anunciadas para proteger las elecciones no terminen creando miedo entre las personas que tienen derecho a participar en ellas.

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