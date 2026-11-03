Elecciones en EE. UU. 2026: los millonarios que financian la batalla por el Congreso

Elon Musk y Donald Trump. Foto: AFP.

Este martes 3 de noviembre, Estados Unidos celebra elecciones de mitad de mandato y hay una cifra que llama la atención: 11 mil 900 millones de dólares. Esa es la cantidad que la organización de investigación OpenSecrets calcula que costará la contienda federal de 2026, una cifra récord que vuelve a poner sobre la mesa cuánto poder tienen los grandes donantes en la política estadounidense.

No se trata solo de anuncios de televisión o de carteles en las calles. Detrás de esta montaña de dinero hay multimillonarios, grupos políticos y organizaciones que buscan influir en quién controlará el Congreso y qué decisiones tomará Washington.

Las elecciones de mitad de mandato de 2026 romperían un récord de gasto

De acuerdo con el análisis publicado por OpenSecrets el 30 de octubre, el gasto federal de estas elecciones superaría el registrado en cualquier otra elección legislativa de mitad de mandato. La cifra representa mil 700 millones de dólares más que en 2022, una vez ajustados los datos por inflación.

Una parte importante del aumento proviene de los llamados super PAC, comités políticos que pueden recaudar y gastar cantidades ilimitadas para apoyar u oponerse a candidatos, siempre que no coordinen directamente sus gastos con las campañas.

OpenSecrets calcula que el gasto externo de estos grupos podría alcanzar los 3 mil 900 millones de dólares en 2026, frente a los 2 mil millones de dólares registrados en 2022.

La diferencia importa porque estas organizaciones pueden inundar una contienda con anuncios y mensajes políticos sin formar parte de la campaña oficial de un candidato.

Elon Musk supera los 445 millones de dólares en aportaciones políticas

Uno de los nombres que destaca en el financiamiento electoral es Elon Musk. Según los datos recopilados por OpenSecrets y publicados por The Washington Sun, el empresario aportó más de 445 millones de dólares a comités políticos federales durante este ciclo electoral.

Musk se ha convertido en uno de los principales financiadores de causas y candidatos republicanos. Su participación vuelve a abrir el debate sobre el peso que pueden tener las grandes fortunas en las decisiones políticas del país.

Elon Musk se convierte en el primer “billonario”. Foto: AFP.

Otros donantes que han aportado cantidades de nueve cifras incluyen al empresario Richard Uihlein, al inversionista Jeffrey Yass y al exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg.

El dinero no garantiza que un candidato gane. Sin embargo, disponer de cientos de millones de dólares permite financiar publicidad, organizar operaciones para movilizar votantes y mantener una presencia constante en los estados donde las contiendas son más reñidas.

El dinero oscuro ya supera los mil 400 millones de dólares

Hay otro dato que merece atención. OpenSecrets calcula que alrededor de mil 470 millones de dólares del gasto electoral ya identificado provienen de fuentes de dinero oscuro, conocido en inglés como dark money.

El término se refiere a fondos cuya fuente original no puede identificarse fácilmente a través de los registros públicos disponibles. Parte de ese dinero llega a grupos políticos externos mediante organizaciones que no siempre revelan quién está detrás de sus aportaciones.

Según OpenSecrets, el monto ya supera los mil 350 millones de dólares registrados durante todo el ciclo electoral de 2024, que también incluyó las elecciones presidenciales.

El problema va más allá de una cifra. Cuando resulta difícil conocer el origen de los fondos, también se vuelve más complicado para los votantes evaluar qué intereses económicos podrían estar intentando influir en una campaña.

¿Republicanos o demócratas gastan más dinero en las elecciones de 2026?

La respuesta depende de qué tipo de gasto se mida.

En el caso de los grupos externos, los datos de OpenSecrets al 30 de octubre muestran que las organizaciones conservadoras habían gastado aproximadamente 2 mil 030 millones de dólares, frente a mil 670 millones de dólares de los grupos liberales.

Sin embargo, la proyección sobre el gasto de los candidatos muestra otra tendencia: OpenSecrets calcula que los aspirantes demócratas al Congreso podrían gastar más de 2 mil 200 millones de dólares, frente a unos mil 400 millones de dólares de los republicanos.

Donald Trump. Foto: AFP

Son dos formas distintas de financiar una elección. Por eso, mirar solamente el dinero recaudado por los candidatos no permite entender toda la batalla económica que se libra alrededor de ellos.

Lo que está en juego para los votantes latinos en Estados Unidos

El resultado de estas elecciones determinará qué partido tendrá mayor influencia en el Congreso y capacidad para impulsar o frenar las propuestas de la administración de Donald Trump.

Para los latinos que viven en Estados Unidos, eso puede repercutir en debates sobre inmigración, empleo, impuestos, vivienda y salud. Los candidatos elegidos participarán en decisiones que afectan directamente a millones de familias.

Pero hay una pregunta que no debería perderse entre tantos anuncios y cifras millonarias: ¿quién escucha a los votantes cuando las campañas dependen cada vez más de quienes pueden aportar cantidades extraordinarias de dinero?

Los $11,900 millones de dólares proyectados por OpenSecrets no significan que el resultado esté comprado ni que los donantes decidan por sí solos quién gana. Sí muestran, sin embargo, la enorme dimensión económica de una elección en la que cada partido busca controlar el Congreso.

Cuando se conozcan los resultados, habrá ganadores y perdedores en las urnas. Los grandes financiadores también tendrán motivos para observarlos de cerca, porque las decisiones que tome el próximo Congreso pueden afectar sus intereses durante los siguientes dos años.

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