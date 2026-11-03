Trump anuncia que Estados Unidos suspenderá la ayuda de 4 mil millones de dólares a Israel

Estados Unidos frena ayuda a Israel. Foto: Shutterstock

Mediante una entrevista telefónica con un programa de la cadena Fox News, el presidente Donald Trumpdijo que el primer acuerdo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ya está definido: Estados Unidos suspenderá 4 mil millones de dólares en ayuda a Israel.

Recordemos que durante el Gobierno de Trump, la ayuda estadounidense a Israel y la guerra de Israel en Gaza se han convertido en uno de los temas más polémicos de la agenda internacional y de debate interno en el país.

¿Qué dijo Trump sobre el acuerdo con Netanyahu?

Durante su intervención en vivo en el espacio matutino de la cadena de televisión, el gobernante republicano detalló los aspectos centrales de las conversaciones sostenidas con el liderazgo israelí en los últimos meses:

“Bibi Netanyahu y yo llegamos a un acuerdo para darle a Israel cuatro mil millones de dólares al año, y hace meses también acordamos que dejaríamos de hacerlo”, dijo el mandatario estadounidense vía telefónica con Fox and Friends, y agregó que el dinero “se cortaría a finales de año”.

La idea habría surgido del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu

El presidente Trump manifestó su conformidad con la decisión tomada entre ambas naciones: está “de acuerdo porque, como saben, se han convertido en un país muy exitoso”, y agregó enfáticamente que las autoridades israelíes “no la necesitan”.

“Ahora ayudaremos a Israel si lo necesitan. Saben que han sido un gran aliado”, dijo el mandatario para despejar dudas sobre la vigencia del compromiso estratégico entre ambos países.

Asimismo, contó que la iniciativa original de detener la ayuda habría surgido del propio primer ministro israelí en una conversación previa:

“¿Puedo ser sincero con ustedes? Él lo mencionó. Dijo: ‘Creo que sería apropiado que no recibiéramos ayuda’, porque entiende que este es uno de sus puntos de discordia”.

Recordemos que, a inicios de 2026, el primer ministro israelí dijo públicamente que su intención era reducir de manera gradual la ayuda militar que recibía de Estados Unidos para fortalecer su autonomía de defensa.

Sin embargo, tras las declaraciones en la cadena norteamericana, el medio NBC News intentó comunicarse con el portavoz oficial de Netanyahu, pero este manifestó desconocer el significado exacto de las palabras de Trump.

¿Qué significa que Estados Unidos suspenda los cuatro mil millones de dólares en ayuda a Israel?

Si bien no quedó claro a qué tipo de financiación específica se refería Trump durante la entrevista, la cadena NBC News reseñó que en la actualidad existe un acuerdo que proporciona 3 mil 800 millones de dólares anuales en ayuda militar estadounidense a Israel, y este acuerdo bilateral estaría próximo a vencerse en el año 2028.

El mandatario no ocultó los motivos políticos que impulsan la aceleración de este corte de fondos públicos antes de la fecha fijada originalmente:

“La izquierda utiliza el pago de 4 mil millones de dólares, del que todo el mundo sabe, cuando no es ningún secreto, como una señal de injusticia, y no podemos permitir que eso suceda. No me gusta eso porque es demasiado fácil. Es un objetivo demasiado fácil”, dijo Trump para cerrar la transmisión radial y televisiva.

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