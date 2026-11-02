Más tiempo para niños que piden asilo: esto ordenó un juez

También se restableció la posibilidad de cambiar un fecha de entrevista. Foto: AFP

Un juez federal obligó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) a avisar con al menos 21 días de anticipación a los niños migrantes no acompañados que tienen una entrevista de asilo, así como a sus abogados, de acuerdo con la orden que emitió la corte federal de Maryland.

El juez Brendan A. Hurson firmó esa decisión el 30 de octubre, en respuesta a una demanda de seis organizaciones de ayuda legal que acusaron al gobierno de Donald Trump de acelerar estos casos al grado de citar a algunos menores con apenas un día de aviso.

Además de devolver ese plazo, la orden restableció la posibilidad de cambiar la fecha de una entrevista, aunque se trata de una medida temporal que tiene fecha de vencimiento y que no cubre todos los casos de asilo.

¿Qué cambia en las entrevistas de asilo de niños no acompañados?

Un niño no acompañado es un menor sin estatus migratorio que no tiene a su padre, madre o tutor legal disponible en Estados Unidos para cuidarlo. Por ley, estos menores presentan su solicitud de asilo primero ante USCIS, donde tienen una entrevista con un oficial capacitado para atender a personas con trauma, en lugar de una audiencia en una corte de inmigración en la que un abogado del gobierno los interroga frente a un juez, según la demanda presentada el 15 de octubre.

Sin embargo, las organizaciones denunciaron que desde septiembre de 2026 USCIS empezó a enviar los avisos de entrevista con solo unos días de anticipación. En algunos casos, el aviso llegó unas 24 horas antes y, en uno, apenas 18 horas antes de la cita. Entre julio y noviembre, la agencia programó entrevistas para más de 600 niños representados por esas organizaciones.

Por eso, el juez consideró que el menor tiene una sola oportunidad de presentar su caso en ese proceso y que esa oportunidad pierde sentido si su abogado no tiene tiempo de prepararlo, de acuerdo con Bloomberg Law.

¿Cuántos días de aviso deben recibir el menor y su abogado?

La orden suspendió la práctica de avisar con menos de 21 días y obligó al gobierno a retomar su política anterior, que consiste en generar un aviso por escrito al menos 21 días antes de la entrevista y enviarlo de inmediato tanto al menor como a su abogado. Ese plazo da tiempo para reunir documentos, preparar al niño y organizar la presencia de un representante legal.

Asimismo, el juez pidió a las autoridades entregar en un plazo de 48 horas un informe con los pasos que tomaron para cumplir. De hecho, la medida no se limita a los clientes de las organizaciones demandantes, ya que el juez suspendió la política en general con base en la Ley de Procedimiento Administrativo, la norma que regula cómo las agencias federales toman y cambian sus decisiones.

La reprogramación vuelve a ser más flexible

El 21 de agosto de 2026, USCIS había endurecido las reglas para cambiar la fecha de una entrevista, ya que solo lo permitía en “circunstancias excepcionales”. Según las organizaciones, con esa política ni siquiera bastaba que el abogado tuviera otra cita a la misma hora.

En cambio, la orden suspendió ese requisito y restableció la regla anterior: una reprogramación sin necesidad de justificarla y otra más si existe una causa justificada. Para decidir sobre esa segunda solicitud, USCIS debe tomar en cuenta varios factores:

Si el abogado puede estar presente con el menor

Los conflictos de horario

El tiempo necesario para reunir pruebas y preparar al niño

Si el menor puede asistir a la cita

Si el niño o su abogado recibieron el aviso con muy poca anticipación

1* On October 15, 2026, six legal service organizations filed a federal lawsuit against the Trump administration in the U.S. District Court for the District of Maryland, challenging policies that accelerate immigration proceedings for unaccompanied immigrant children seeking… pic.twitter.com/FLFZECINLn — AK Poku Law, PLLC (@greencard1awyer) November 2, 2026

¿A quiénes no aplica la orden?

La protección de los 21 días se limita a los niños no acompañados, según la definición que establece la ley, así que los adultos que piden asilo no están cubiertos por ese plazo. Tampoco cambia lo que ocurre en las cortes de inmigración, ya que la orden no menciona esas audiencias.

Del mismo modo, sigue en pie el plazo que fijaron las cortes de inmigración para cerrar antes del 31 de enero de 2027 los casos de niños no acompañados que están detenidos, pues el juez aclaró que las organizaciones no pidieron frenarlo en esta etapa. Por eso, en esas audiencias siguen aplicando las mismas reglas, incluidas las protecciones que tienen los niños migrantes sin acompañante ante un juez.

Además, la orden no otorga asilo a nadie ni detiene los procesos de deportación. Tampoco suspende la regla que impide entregar pruebas nuevas con menos de 14 días de anticipación a la entrevista, un punto que sigue en disputa dentro de la demanda.

¿Hasta cuándo rige la orden y qué podría pasar después?

La orden vence el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 12:00 del día, salvo que el juez decida otra cosa. A partir de esa fecha, Hurson podría extenderla o sustituirla por una medida de mayor duración mientras avanza el caso o dejar que expire, mientras que el gobierno también tiene la opción de apelar. En la orden, el juez no fijó una fecha para una nueva audiencia.

Mientras tanto, la demanda sigue abierta y va más allá de los avisos y la reprogramación, ya que también impugna la regla de las pruebas, las entrevistas virtuales para niños detenidos y el plazo de las cortes de inmigración. Por su parte, los abogados de las organizaciones afirmaron que la orden “restablece protecciones básicas” para los niños que enfrentan el proceso de asilo sin sus padres, según un comunicado del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), que forma parte del equipo legal.

¿Qué pueden hacer los menores y sus familias?

Mientras la orden siga vigente, los niños no acompañados y quienes los cuidan pueden tomar algunas medidas para proteger su caso:

Revisar la fecha en que se emitió el aviso de entrevista y compararla con la fecha de la cita para confirmar que haya al menos 21 días de diferencia

Si el aviso llegó con menos tiempo, avisar de inmediato al abogado para que solicite una nueva fecha

Usar la primera reprogramación cuando el abogado no pueda asistir o falten documentos importantes

Mantener actualizada la dirección ante USCIS para no perder ninguna notificación

Buscar ayuda legal gratuita con organizaciones que trabajan con menores, si el niño todavía no tiene abogado

Aun así, ningún menor debe faltar a una entrevista o audiencia programada sin que antes se haya confirmado por escrito el cambio de fecha.

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