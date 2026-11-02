Elecciones en EE. UU. 2026: hasta qué hora se podrá votar en cada estado

Estos son los horarios por zona horaria y excepciones por condado. Foto: Envato

Las urnas de las Midterms 2026 cerrarán en distintos horarios el martes 3 de noviembre. No hay una hora única de cierre en todo el país: cada estado fija su horario y, en algunos casos, hay diferencias por condado o distrito.

La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL) señala que el horario más común es de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., pero los horarios de las elecciones generales pueden variar según el estado.

Elecciones en EE. UU. 2026: horarios de cierre de urnas

Estos son los cierres programados para el martes 3 de noviembre, expresados en hora del Este:

Partes de Indiana y Kentucky: 5:00 p. m. hora local / 6:00 p. m. del Este

Georgia, Virginia, Vermont y Carolina del Sur: 7:00 p. m. hora local / 7:00 p. m. del Este

La mayor parte de Florida: 7:00 p. m. hora local / 8:00 p. m. del Este

Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental: 7:30 p. m. hora local / 7:30 p. m. del Este

Alabama, Connecticut, Delaware, Washington D. C., Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Misisipi, Misuri, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island y Tennessee: 7:00 p. m. hora local / 8:00 p. m. del Este

Arkansas: 7:30 p. m. hora local / 8:30 p. m. del Este

Arizona, Colorado, Iowa, Kansas, Luisiana, Míchigan, Minnesota, Nebraska, Nuevo México, Nueva York, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Texas, Wisconsin y Wyoming: 8:00 p. m. hora local / 9:00 p. m. del Este

Partes de Arizona, Kansas, Míchigan, Dakota del Norte y Dakota del Sur: 7:00 p. m. hora local / 9:00 p. m. del Este

Montana, Nevada y Utah: 7:00 p. m. hora local / 9:00 p. m. del Este

California, Oregón y Washington: 8:00 p. m. hora local / 11:00 p. m. del Este

Hawái: 7:00 p. m. hora local / 1:00 a. m. del miércoles, hora del Este

La mayor parte de Alaska: 8:00 p. m. hora local / 12:00 a. m. del miércoles, hora del Este

Algunas zonas de Alaska: 7:00 p. m. hora local / 11:00 p. m. del Este

Partes de las islas Aleutianas: 6:00 p. m. hora local / 10:00 p. m. del Este

Elecciones generales 2026 en EE. UU.: ¿qué tipo de identificación necesitas para votar?

De los 36 estados que solicitan o exigen identificación para votar en persona, 24 requieren un documento con fotografía y otros 12 aceptan también identificaciones sin foto, apunta una guía de la AARP, organización sin fines de lucro y no partidista.

Entre los documentos que suelen admitirse figuran:

Licencia de conducir vigente

Tarjeta de identificación estatal para personas que no conducen

Pasaporte estadounidense

Identificación militar o de empleado del Gobierno, según las reglas estatales

Tarjeta de identificación tribal

Determinadas identificaciones estudiantiles, universitarias o de centros educativos

Documentos sin fotografía que acrediten el nombre y la dirección, como ciertos estados de cuenta bancarios o facturas de servicios públicos.

¿Qué pasa si llegas justo antes del cierre en las Elecciones en EE. UU. 2026?

La regla general es que puedes votar si llegaste a la fila antes de la hora oficial de cierre.

Los horarios pueden cambiar por orden judicial, emergencia o decisión local. Por eso, antes de salir, revisa la información de tu secretaría electoral estatal o condal.

¿Qué se elige en las Midterms 2026?

Las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado.

También se elegirán gobernadores y cargos estatales y locales, según la contienda de cada jurisdicción.

Para votar en elecciones federales, debes ser ciudadano estadounidense y cumplir los requisitos de tu estado. Una Green Card o residencia permanente no concede derecho al voto en esos comicios.

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